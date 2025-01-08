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Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

Источник: vk.com 08 января 2025 7058
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Благодаря хорошему тонусу мышц, располагающихся в малом тазу, органы находятся на своем месте.

Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

Упражнения для укрепления мыщц малого таза 

Благодаря хорошему тонусу мышц, располагающихся в малом тазу, органы находятся на своем месте. Единственный способ, при помощи которого можно повысить тонус мышц малого таза, тем самым восстановив баланс и облегчив работу всего организма, это гимнастика, которая рекомендуется для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита. Особенно она рекомендуется людям, ведущим малоподвижный образ жизни.

Упражнение 1 (выполнить 4-6 раз)
Исходное положение - лёжа на спине. Одновременно подтянуть колени к груди на выдохе. На выдохе живот должен быть втянут.

Упражнение 2 (выполнить 6 раз)
Исходное положение - лёжа на спине. Поочерёдно круговые движения прямой ногой (наружу, внутрь). С полной амплитудой.

Упражнение 3 "Полумост" (выполнить 6 раз)
Исходное положение - лёжа на спине, ноги согнуты в коленях. Делать на счёт 1-2-3-4. На 1-2-3 - таз приподнять вверх, ягодицы сжать, втянуть анус, на счёт 4 опустить таз, расслабиться.

Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

Упражнение 4 (выполнить 3-6 раз)

Исходное положение - стоя, с опорой. Приподняться на носки. Присесть, держась за стул.

Упражнение 5 (выполнить 6 раз)

Исходное положение - лежа, на спине, руки вдоль тела. Делать на счет 1-2-3-4. Одновременно приподнять грудь, руки и одну ногу, держать на счет 1-2-3, на счет 4 опустить и расслабиться. То же с другой ногой. Голову высоко не поднимать. Голова-туловище-нога - одна прямая.

Упражнение 6 (выполнить 6 раз)

Исходное положение - стоя на четвереньках. Сесть на пятки, потянуться. Руки поставить на ладони, подальше от колен и, не отрывая ладони от пола, сесть на пятки.

Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

Упражнение 7 (выполнить 6+6 раз)

Исходное положение - стоя на четвереньках. Поднимать ноги поочередно. Плечи-спина-нога составляют одну прямую.

Упражнение 8 (выполнить 6+6 раз)

Исходное положение - стоя на четвереньках. Делать на счет 1-2-3-4. На счет 1 одновременно вытянуть правую руку вперед, левую ногу назад. На счет 2-3 держать и руку, и ногу. На счет 4 принять исходное положение. Рука-спина-нога - одна прямая. В пояснице не прогибаться.

Упражнение 9 (выполнить 4+4 раз)

Исходное положение - стоя на четвереньках. Делать на счет 1-2-3-4. На счет 1 вытянуть левую ногу назад. На счет 2-3 нога отводится в сторону параллельно полу. На счет 4 принять исходное положение. То же для другой ноги. Амплитуда движения по возможности.

Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

Упражнение 10 (выполнить 6-8 раз)

Исходное положение - стоя у опоры. Перекат с носков на пятки. Поднимаясь на носки, ягодицы сжать, при перекате на пятки живот втянуть.

Упражнение 11 (выполнить 4-6 раз)

Исходное положение - лежа, на спине, согнуть колени. Повернуть колени вправо, потом влево.

Упражнение 12 (выполнить 3-5 раз)

Исходное положение - поставить ногу на стул, руки на бедра. Согнуть до отказа ногу в колене и пригнуться. Выполнить каждой ногой.опубликовано econet

Лучшие упражнения для профилактики и лечения аденомы предстательной железы и простатита

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Источник: https://econet.ua/

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