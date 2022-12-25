Человеческий мозг – орган, сложное функционирование которого в основном обеспечивает огромное количество микроэлементов.

Человеческий мозг – сложный орган, нуждающийся в сбалансированном функционировании множества различных питательных веществ.

Неполноценное питание является одной из причин развития психических расстройств, возрастного снижения умственных способностей и других прогрессирующих нарушений.

Витамины для здорового функционирования мозга

Увеличение же объема поддерживающих мозг питательных веществ в рационе, как показывает изучение особенностей организма человека и животных, напротив, улучшает такие показатели интеллектуальной деятельности, как эрудиция и память.

По этой причине очень важно обеспечить мозгу получение нужного объема питательных веществ. Здесь представлено описание шести витаминов и минералов, являющихся неотъемлемыми компонентами для здорового мозга.

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Тиамин (витамин B1)

Витамины группы B считаются особенно важными для здоровья мозга. Тиамин – один из витаминов этой внушительной группы, в изобилии содержащийся в нервных тканях мозга. Он играет важную роль в процессе нервной проводимости. Кроме того, острая нехватка этого витамина в организме может привести к синдрому Корсакова, симптомом которого является хроническое нарушение памяти, чаще всего наблюдающееся у пациентов, страдающих алкоголизмом или другими тяжелыми заболеваниями, такими, к примеру, как СПИД.

Фолиевая кислота (витамин B9)

Фолиевая кислота является производным компонентом соединений, известных как фолаты, источником которых могут послужить различные продукты питания, такие как шпинат, спаржа и чечевица. Половина общего запаса фолиевой кислоты в организме содержится в печени, поэтому ее повреждения могут привести к его дефициту. Также витамин B9 играет важную роль в производстве аминокислот и формировании нервных тканей. Метаболизм фолиевой кислоты в значительной степени зависит от содержания в организме других витаминов группы B. Заболевания, развивающиеся в связи с недостатком витамина B9 и других витаминов этой группы, в основном характерны для детского возраста. Помимо этого, на пожилых особях крыс было проведено исследование, обнаружившее возможность улучшения памяти с помощью фолиевой кислоты за восемь недель.

Аскорбиновая кислота (витамин C)

Самое высокое содержание аскорбиновой кислоты зафиксировано в мозге, преимущественно в гипофизе (400 мг/кг). Большое количество этого сильного антиоксиданта можно получить, потребляя цитрусы и зеленые овощи. Витамин C является важной составляющей синтеза нейромедиатора дофамина, а также защищает мозг от разрушения клеток в процессе окислительного стресса. Поскольку формирование запасов витамина C в организме невозможно, важно обеспечить его ежедневное получение из пищи: необходимое количество составляет приблизительно 90 мг.

Кальций

Кальций – важнейший из минералов для здорового функционирования головного мозга. Он играет ключевую роль в регулировании передачи нервных импульсов и в управлении нервной возбудимостью. Низкий уровень этого жизненно важного минерала встречается редко, поскольку в костной ткани организма имеется значительный резерв этого минерала. Однако некоторые фармакологические препараты могут снизить уровень кальция, что влечет за собой различные проблемы со здоровьем.

Магний

Магний важен для преобразования витаминов группы B активную форму. Иными словами, отдельное от магния и других минералов употребление большинства витаминов становится бессмысленным, так как они усваиваются только в комплексе, что является основой для хорошей работы мозга. В ходе одного из исследований на пожилых особях крыс обнаружено, что назначение препаратов магния улучшает работоспособность и долговременную память. Магний, содержащийся в клеточных мембранах, также представляет важность для передачи нервных импульсов. Важно отметить, что содержание магния и кальция в организме должно соответствовать необходимому, чтобы предотвратить излишнюю возбудимость нервной системы. Дефицит любого из них может привести к неврологическим заболеваниям.

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Цинк

Большое количество цинка содержится в обособленной группе цинкосодержащих нейронов, обнаруженных исключительно в прозэнцефалоне или переднем мозге. Ученым не известна роль цинка в поддержании здорового функционирования мозга, общепризнанно только, что недостаток этого минерала связан с различными неврологическими и психологическими нарушениями. Например, нарушения гомеостаза цинка было обнаружено у пациентов с болезнью Альцгеймера и синдромом Паркинсонизма. Получить необходимое организму количество из пищевых источников, коими являются семена тыквы, говядина и креветки, а также из доступных на рынке медицинских препаратов цинка.

Вывод

Человеческий мозг – орган, сложное функционирование которого в основном обеспечивает огромное количество микроэлементов. Исследования показывают, что витамины группы B, витамин C и различные минералы очень важны для нормального функционирования головного мозга. Кроме того, дефицит любого из этих витаминов может привести к развитию нарушений работы нервной системы в детском возрасте и психическим заболеваниям у взрослых. Получение требуемого количества этих важных микроэлементов необходимо для сохранения психического здоровья и мыслительных способностей. опубликовано econet

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