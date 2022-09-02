Возможно, уже до получения соответствующего диагноза страдающие рассеянным склерозом пациенты замечали...

Рассеянный склероз является одним из самых сложных заболеваний для медицинской науки. Ведь в этой области до сих пор много неизведанного, а причины развития рассеянного склероза представляют собой настоящую загадку для неврологов.

В некоторых случаях обнаружить рассеянный склероз довольно сложно, в то время как в других ситуациях заболевание сопровождается настолько явными симптомами, что постановка диагноза не вызывает у врачей никаких трудностей.

Известно, что женщины чаще мужчин страдают от этого заболевания.Чаще всего рассеянный склероз развивается у людей в возрасте от 20 до 40 лет.

Основные симптомы рассеянного склероза

Внимательно присмотрись к своему самочувствию. Если некоторые из перечисленных здесь симптомов тебе знакомы, необходимо насторожиться.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Хотя подобные сигналы могут быть признаками других заболеваний и расстройств, одновременное присутствие нескольких симптомов должно стать поводом для консультации с опытным специалистом.

1. Слабость

Рассеянный склероз вызывает у человека слабость и медлительность. Причина этого скрывается в усталости ног, из-за чего пациенту становится трудно передвигаться.

Должно насторожить, если активный человек внезапно стал испытывать слабость без видимой на то причины.

2. Нарушение равновесия

Этот симптом проявляется дрожью в ногах при ходьбе, а человек при этом теряет устойчивость в положении стоя. Чем-то это напоминает головокружения, когда мы внезапно теряем равновесие.

Прежде, чем начать беспокоиться, необходимо убедиться в том, что нарушения равновесия не являются следствием какого-либо другого заболевания.

3. Нарушение координации

Нарушение координации в первую очередь затрагивает конечности человека.

Например, он хочет вытянуто руку, но она «не слушается» его команды. То же самое происходит и с ногами. Конечности перестают выполнять команды, которые посылает им головной мозг. Ходьба человека становится неуклюжей и странной.

4. Потеря контроля над руками

Первый признак развития рассеянного склероза — потеря контроля над верхними конечностями.

Этот симптом трудно не заметить. В этом случае пациенту трудно удержать в руках предметы, ему не удаётся взять их, когда он пытается это сделать.

5. Спазмы в мускулатуре

Рассеянный склероз может вызывать напряжение мускулатуры, которое сопровождается болями и судорогами.

Подобный симптом характерен и для других заболеваний, например, диабета. Поэтому в этом случае очень важно обратиться к опытному специалисту для постановки верного диагноза.

6. Проблемы со зрением

Возможно, это самый заметный из симптомов рассеянного склероза.

Проблемы со зрением могут проявляться такими нарушениями, как:

Непроизвольные движения глаз

Расплывчатое зрение

Неврит

Раздвоение в глазах

В самых редких случаях может наблюдаться и полная потеря зрения

Иными словами, человек начинает терять контроль над своими глазами.

7. Расстройства органов чувств

Расстройства восприятия могут проявляться появлением мурашек, онемения и даже зуда.

Также подобные симптомы характерны для серьёзных нарушений кровообращения. Если ты заметил некоторые из этих сигналов, рекомендуется внимательно наблюдать, как часто и по какой причине они тебя беспокоят.

8. Нарушения речи

Рассеянный склероз вызывает трудности с подбором слов, а в речи человека появляется характерная медлительность.

Пациенту становится сложно поддерживать разговор, чего раньше у него не наблюдалось. Ему становится трудно ясно и бегло выражать свои мысли.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

9. Усталость

Усталость и слабость также могут быть признаками развития рассеянного склероза.

При этом пациенты теряют позитивное отношение к жизни, у них появляется апатия, им становится сложно решать повседневные задачи, которые раньше не вызывали никаких проблем.

10. Недержание мочи и кала

Развитие рассеянного склероза приводит к тому, что человек теряет контроль над сфинктерами, которые позволяют удерживать мочу и кал. Это сопровождается такими симптомами, как:

Недержание мочи и кала, возникающее в самый неподходящий момент.

Частое желание помочиться.

Ночные позывы к мочеиспусканию (признак, который также характерен для диабета).

11. Расстройства в сексуальной сфере

Рассеянный склероз способен приводить к полному исчезновению сексуального влечения. Что касается мужчин, то у них заболевание проявляется преждевременным семяизвержением.

Женщины также перестают вести активную сексуальную жизнь из-за потери удовольствия от занятий любовью и уменьшения количества выделяемой смазки.

12. Снижение интеллектуальных способностей

Рассеянный склероз вызывает нарушения в кратковременной памяти, человеку становится трудно поддерживать внимание и концентрацию, снижается его способность к анализу и логическому мышлению.

В итоге пациенты и вовсе теряют способность анализировать ситуации. Они перестают понимать довольно простые вещи и чувствуют себя беспомощными при решении бытовых проблем.

13. Дрожь

Что касается других симптомов заболевания, то оно может сопровождаться непроизвольными мышечными сокращениями и спазмами. Из-за этого у человека появляется дрожь, похожая на ту, которая возникает из-за холода.

14. Ощущение иголок в коже

Помимо уже перечисленных симптомов, у пациентов, страдающих рассеянным склерозом, появляется очень неприятное ощущение иголок в коже. Пожалуй, это самый болезненный симптом заболевания.

Человеку кажется, что в его тело вонзаются иглы и другие острые предметы. Это вызывает у него ужасную боль.

Относись внимательно к подобным симптомам, чтобы приостановить развитие болезни

Как можно заметить из представленной информации, рассеянный склероз сопровождается большим количеством различных симптомов, способных значительно снизить качество жизни пациента.

К сожалению, специалистам до сих пор не удалось обнаружить способы профилактики этого опасного заболевания.

Для предотвращения появления рассеянного склероза неврологи рекомендуют принимать солнечные ванны в утренние часы во избежание дефицита витамина D.

Дело в том, что во многих случаях страдающие рассеянным склерозом пациенты испытывали нехватку этого витамина.

Теперь тебе известны симптомы рассеянного склероза. Внимательно присматривайся к своему самочувствию и при малейшем подозрении обращайся за помощью к опытному врачу.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet