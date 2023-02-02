Знакомим Вас с комплексом упражнений, которые способны подтянуть грудь и в короткие сроки добиться желаемого результата. Влиять на размер и форму груди, к сожалению, не выйдет. Однако приподнять и подтянуть очень даже получится.
Подтянутая, упругая грудь — предмет особой женской гордости. С возрастом или в процессе снижения веса грудь может потерять красивую форму. Однако не стоит впадать в отчаяние - положение поправимое. Знакомим Вас с комплексом упражнений, которые способны исправить ситуацию и и в короткие сроки добиться желаемого результата. Влиять на размер и форму груди, к сожалению, не выйдет. Однако приподнять и подтянуть очень даже получится.
Поехали!
Отжимания
Принимаем упор лежа на руках и стопах, запястья находятся под плечами, пальцы направлены вперед.
Ноги должны быть на ширине плеч, а тело - образовывать прямую линию.
Попу не прогибаем, голову не запрокидываем, живот не должен провисать.
На вдохе согнуть руки в локтях до прямого угла, опуститься вниз.
На выдохе принять исходную позицию.
Количество повторений: 20
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Тяга штанги к груди
Потребуется штанга (гантель, бутылка с водой) весом от 3 до 5 килограмм.
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.
Берем гантель обеими руками, сгибаем локти и на выдохе поднимаем локти до уровня плеч.
На вдохе возвращаемся в исходное положение.
Количество повторений: 10
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Подъем штанги перед собой
Держим штангу обеими руками, руки опущены вдоль тела.
Делаем вдох, на выдохе поднимаем руки вперед и вверх до уровня плеч.
На вдохе снова опускаем руки вдоль тела.
Упражнение лучше выполнять медленно, чтобы прочувствовать напряжение и расслабление мышц.
Количество повторений: 1
Разведение гантелей лежа
Потребуются гантели весом от 2 до 4 кг.
Берем по гантельке в каждую руку.
Ложимся на спину, сгибаем колени, позвоночник плотно прижат к полу, руки разведены по сторонам.
На выдохе плавно поднимаем прямые руки вверх, пока гантели не коснутся друг друга, локти чуть согнуты.
На вдохе медленно опускаем их в исходное положение.
Количество повторений: 10
Поочередный подъем гантелей перед собой
Положение стоя, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.
Берем в каждую руку по гантеле. Гантели держим перед бедрами, ладонью к себе.
На выдохе поднимаем левую руку перед собой на уровень чуть выше плеч, локоть слегка согнут.
На вдохе медленно опускаем руку в исходное положение. Повторяем то же самое с правой рукой.
Количество повторений: по 10 на каждую руку
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Тяга гантели из-за головы лежа Pullover
Исходное положение лежа, ноги согнуты в коленях, гантельки в каждой руке.
Обе руки вытянуты прямо перед грудью ладонями книзу.
Делаем вдох и по широкой дуге заводим гантели за голову. На выдохе медленно возвращаемся в исходное положение.
Количество повторений: 10
Эти упражнения эффективны не только для мышц груди. Они помогут сформировать правильную осанку и улучшат мышечный тонус рук. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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