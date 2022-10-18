Это «игра» сосудов, их расширение и сужение, которая лежит в основе регулирования теплообмена в организме

Константин Викторович Плеханов, инженер по образованию, - автор необычной системы оздоровления.

Ее эффективность он доказал на собственном примере: прожил более 90 лет. Причем, если в первой половине своей жизни был очень болезненным человеком, страдал от упадка сил и депрессии, то во второй - не болел даже простудой, а еще отличался необычной активностью и энергичностью.

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ГОРЯЧАЯ ВОДА ИЗМЕНЯЕТ РЕАКЦИЮ СОСУДОВ

На чем базируется система Плеханова? На закаливании. Но очень необычном.

Мы привыкли, что закаливание обязательно связывают с холодом: обливания холодной водой, моржевание… Увы, такое под силу не каждому.

Плеханов предложил альтернативу холодным душам и обливаниям: горячие обтирания. Полотенцем, смоченным в горячей, но не обжигающей, воде и отжатым, быстро обтирают все тело, несколько раз повторяя процедуру, чтобы не произошло сужения сосудов, вызывающего зябкость.

Последнее обтирание оставит чувство свежести, а через 2 – 3 недели наступит изменение в системе кровообращения: в ответ на воздействие холода вместо сужения сосудов будет происходить их расширение, и человек перестанет так остро реагировать на холод.

Константин Плеханов назвал этот метод «испарительное закаливание» .

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Механизмы закаливания те же самые, что и при других методах. Это «игра» сосудов, их расширение и сужение, которая лежит в основе регулирования теплообмена в организме. Закаливающий эффект формируется при перепаде температур.

Горячая вода, которая тонким слоем ложится на достаточно теплое тело, тут же испаряется. А испаряясь, в соответствии с законами физики, уносит тепло. Чем выше температура воздуха и воды, чем суше помещение, тем интенсивнее испарение и, соответственно, охлаждение кожи. Этому очень способствует движение воздуха в помещении.

Поскольку горячее обтирание повторяется многократно, кожа не успевает переохладиться, новая порция воды тут же согревает ее. Но в отличие от обычного закаливания, сопровождающегося контактом кожи с холодной водой, что неизбежно вызывает стрессовую реакцию, при испарительном закаливании холод подводится к коже мягко и опосредованно. Человек ощущает лишь приятное прикосновение горячей воды.

ПРАКТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

На практике Плеханов выполнял это так.

Опускал в таз с горячей водой салфетку, слегка отжимал ее и быстро обтирал все тело, потом все повторял.

На следующий день он прибавил одно обтирание, на третий — еще одно.

В конце концов он нашел оптимальный для себя вариант — 3,5 минуты.

Позднее Плеханов спокойно обливался ледяной водой, а затем залез и в прорубь. Потом отказался от пальто и шапки зимой.

Это очень щадящий, даже приятный вид закаливания, который можно рекомендовать пожилым, ослабленным людям, а детям в особенности — ведь их нельзя заставлять делать неприятные для них вещи.

Здесь нет никакого риска, если, конечно, не выйти сразу после обтирания на сквозняк. Этот способ имеет еще и то преимущество, что легко превращает процедуру в привычную, тем более что выполнять ее можно в любое время суток и в любых условиях.

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ЗАКАЛИВАНИЕ – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ИММУНИТЕТА

А в чем вообще смысл закаливания? В тренировке процессов терморегуляции. С одной стороны, охлаждение стимулирует увеличение производства тепла организмом, а с другой — стремление сохранить его.

Тренировка обучает организм быстро реагировать на холод и отвечать повышенной теплопродукцией и сниженной теплоотдачей. Таким образом, несмотря на низкую температуру среды, сохраняется постоянная температура тела.

У человека не закаленного механизмы терморегуляции работают слабее, что ведет к ослаблению иммунной защиты и усилению активности патогенных микроорганизмов. В результате — простуды, грипп.

Похоже, что при испарительном закаливании тренировка терморегуляционной системы идет даже быстрее, чем при закаливании контактом с холодом. Но и при горячем закаливании вас подстерегает ловушка: вы можете незаметно переохладиться.

Чтобы этого избежать, людям ослабленным или пожилым лучше горячее обтирание поначалу делать не всего тела, а рук — до локтей или плеч, постепенно расширяя площадь обтираний.

И ни в коем случае нельзя доводить себя до озноба. Когда число обтираний приблизится к пяти — восьми, такое ощущение уже не появится.

После процедуры обязательно надо растереться сухим полотенцем.

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СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ СТАЛО СПАСЕНИЕМ

К. Плеханов пришел к своей системе эмпирическим путем: было время, когда он даже умываться холодной водой не мог.

В тридцатых годах его здоровье было на грани инвалидности — острое истощение нервной системы. Он все же пытался работать, а лицо, страдая холодобоязнью, «освежал» салфеткой, смоченной в горячей воде, и заметил, что после такого «умывания» чувствует себя гораздо лучше.

Тогда он стал делать обтирания всего тела. Постепенно прибавлял количество процедур, доведя их общую продолжительность до трех минут. И так ему это понравилось, что он стал заниматься горячим обтиранием постоянно.

В результате забыл, что такое кашель, насморк, боль в горле, ходил всегда легко одетым, мог купаться в ледяной воде. Константин Викторович стал делиться своим опытом с другими.

К. Плеханова уже нет в живых. Но его старость была активной и деятельной благодаря собственному методу сохранения здоровья.опубликовано econet.ru

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