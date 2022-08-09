9-10 минут этих упражнений позволят тебе быстрее проснуться и встретить новый день энергичной и в хорошем настроении.

Суть не в том, чтобы уже с утра выматывать себя физической нагрузкой. 9-10 минут этих упражнений позволят тебе быстрее проснуться и встретить новый день энергичной и в хорошем настроении.

9 упражнений, которые помогут проснуться и быть в хорошем настроении

Людям, которые начинают свой день с физических упражнений, легче поддерживать себя в форме. Эта привычка скрывает в себе много преимуществ.

Упражнения помогут тебе быть в форме, встречать утро энергичнее и избежать напряжения, которое накапливается в нашей мускулатуре. Из-за него мы часто чувствуем себя медлительными, а наше настроение ухудшается.

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Сегодня мы хотим поделиться с тобой предложением, которое принесёт тебе большую пользу. Речь пойдёт о 9 упражнениях, на выполнение которых у тебя уйдёт 9 минут. Как видишь, они не отнимут у тебя много времени.

Если ты станешь выполнять их регулярно, уже через месяц ты заметишь хорошие результаты.

1. Ляг и поднимай гантели

Не волнуйся, тебе вовсе не потребуется поднимать пятикилограммовые гантели. Речь идёт о простом упражнении на выносливость, позволяющем тренировать мускулатуру рук.

Для этого необходимо лечь на спортивный коврик, выполнить несколько глубоких вдохов в течении нескольких минут, после чего поднимать и опускать руки с гантелями на протяжении 5 минут.

Можешь выполнять это упражнение 2 раза в неделю, сочетая его с другими упражнениями из этого списка.

2. Скакалка

Прыжки со скакалкой — это весело и просто. Если внизу нет соседей и ты никому не помешаешь, включи музыку и приступай к прыжкам разной интенсивности.

Можешь начинать с медленных прыжков, постепенно увеличивая скорость вращения скакалки.

Не стоит испытывать предел своих возможностей, цель упражнения — проснуться и активировать свой организм, а не утомить его упражнением.

3. Отжимания «Супермен»

Не правда ли, оригинальное название? На самом деле под ним скрывается довольно обычное упражнение. Оно отлично вписывается в любую утреннюю рутину зарядки, которая должна войти в привычку у каждого из нас.

Сейчас мы расскажем тебе, что именно тебе нужно будет делать.

Постели спортивный коврик и ляг на живот.

Разведи ноги в стороны.

Вытяни руки вдоль тела, прижимая их к бокам. После этого подними торс вверх (будто бы ты была супергероем, отправляющимся в полет с прижатыми к торсу руками).

Ты должна почувствовать напряжение в пояснице.

Повтори упражнение несколько раз.

4. Упражнение со стулом

Это одно из самых простых и полезных упражнений, которое ты можешь выполнять. Для этого тебе понадобится крепкий стул. Стул не должен быть складным — иначе он может подвести тебя в самый неподходящий момент.

Как только ты найдёшь подходящий стул, встань напротив него и поставь ногу на сиденье так, как показано на фотографии.

Наклоняй тело вперёд до тех пор, пока не почувствуешь, как растягивается мускулатура другой ноги.

После этого выполни упражнение со второй ногой. Вот и все. Просто, правда?

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5. Ноги вверх

В этом случае речь идёт не сколько об упражнении, сколько о позе, которая позволяет расслабиться и стимулирует кровообращение в ногах. Она поможет тебе начать день в хорошем самочувствии.

Расположись возле стены и займи удобное положение.

Подними ноги, опираясь ими на стену, а руки разведи в стороны.

Этой позицией рекомендуется завершать серию упражнений: она поможет тебе расслабиться, восстановить дыхание, нормализовать кровообращение и даже улучшит снабжение кислородом головного мозга.

Обязательно попробуй это упражнение.

6. Невидимый велосипед

Наверняка тебе приходилось выполнять это упражнение в игровой форме, когда ты была маленькой. Оно довольно простое. Для его выполнения тебе понадобиться выполнить следующие шаги:

Ляг на спину на кровать.

Подними ноги вверх.

Поддерживай свою талию руками, приподнимая ее вверх.

Начни вращать ногами педали невидимого велосипеда. Начинай вращение с небольшой скоростью, постепенно ускоряя темп.

7. Растяжка мышц задней поверхности бедра

Сядь на спортивный коврик.

Согни одну ногу так, чтобы ее стопа опиралась на бедро другой ноги.

Наклони торс вперёд, стараясь сохранять прямой поясницу.

Дотронься рукой до пальцев вытянутой ноги.

Задержись в этом положении на 30 секунд, отдохни, после чего выполни упражнение с другой ногой.

Можешь сочетать это упражнение с каким-либо другим из приведённых в этом списке.

8. Обруч

Может быть, у тебя есть дома обруч? Если нет, ты сможешь приобрести его в любом спортивном магазине. Его стоимость невысока, при этом он послужит тебе для выполнения многих упражнений.

Начинать день с вращения обруча вокруг талии — что может быть веселее? Главное — не дать ему упасть.

Поставь любимую музыку и вращай обруч в одном ритме на протяжении 5-6 минут. После этого выполни одно из других упражнений, упомянутых в списке.

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9. Растяжка спины

Это упражнение также рекомендуется для утренней зарядки. Оно довольно простое и не вызывает усталости. При этом оно способно облегчать напряжения мускулатуры, которые возникают из-за сна в неправильной позе.

Встань на четвереньки и выгни спину дугой. Задержись в таком положении на несколько секунд.

После этого выполни обратное движение, как показано на фотографии. Иными словами, направь живот вниз и выгни спину по направлению к полу.

Теперь ты можешь выбирать любые из перечисленных упражнений и сочетать их между собой в различных комбинациях. Такая утренняя зарядка займёт у тебя не больше 9-10 минут.

Постепенно ты начнёшь замечать, как улучшается твоё самочувствие. опубликовано econet.ru

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