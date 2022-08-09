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Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

Источник: steptohealth.ru 09 августа 2022 6874
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9-10 минут этих упражнений позволят тебе быстрее проснуться и встретить новый день энергичной и в хорошем настроении.

Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

Суть не в том, чтобы уже с утра выматывать себя физической нагрузкой. 9-10 минут этих упражнений позволят тебе быстрее проснуться и встретить новый день энергичной и в хорошем настроении.

9 упражнений, которые помогут проснуться и быть в хорошем настроении

Людям, которые начинают свой день с физических упражнений, легче поддерживать себя в форме. Эта привычка скрывает в себе много преимуществ.

Упражнения помогут тебе быть в форме, встречать утро энергичнее и избежать напряжения, которое накапливается в нашей мускулатуре. Из-за него мы часто чувствуем себя медлительными, а наше настроение ухудшается.

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Сегодня мы хотим поделиться с тобой предложением, которое принесёт тебе большую пользу. Речь пойдёт о 9 упражнениях, на выполнение которых у тебя уйдёт 9 минут. Как видишь, они не отнимут у тебя много времени.

Если ты станешь выполнять их регулярно, уже через месяц ты заметишь хорошие результаты.

1. Ляг и поднимай гантели

Не волнуйся, тебе вовсе не потребуется поднимать пятикилограммовые гантели. Речь идёт о простом упражнении на выносливость, позволяющем тренировать мускулатуру рук.

  • Для этого необходимо лечь на спортивный коврик, выполнить несколько глубоких вдохов в течении нескольких минут, после чего поднимать и опускать руки с гантелями на протяжении 5 минут.

  • Можешь выполнять это упражнение 2 раза в неделю, сочетая его с другими упражнениями из этого списка.

Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

2. Скакалка

Прыжки со скакалкой — это весело и просто. Если внизу нет соседей и ты никому не помешаешь, включи музыку и приступай к прыжкам разной интенсивности.

Можешь начинать с медленных прыжков, постепенно увеличивая скорость вращения скакалки.

Не стоит испытывать предел своих возможностей, цель упражнения — проснуться и активировать свой организм, а не утомить его упражнением.

3. Отжимания «Супермен»

Не правда ли, оригинальное название? На самом деле под ним скрывается довольно обычное упражнение. Оно отлично вписывается в любую утреннюю рутину зарядки, которая должна войти в привычку у каждого из нас.

Сейчас мы расскажем тебе, что именно тебе нужно будет делать.

  • Постели спортивный коврик и ляг на живот.

  • Разведи ноги в стороны.

  • Вытяни руки вдоль тела, прижимая их к бокам. После этого подними торс вверх (будто бы ты была супергероем, отправляющимся в полет с прижатыми к торсу руками).

  • Ты должна почувствовать напряжение в пояснице.

Повтори упражнение несколько раз.

Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

4. Упражнение со стулом

Это одно из самых простых и полезных упражнений, которое ты можешь выполнять. Для этого тебе понадобится крепкий стул. Стул не должен быть складным — иначе он может подвести тебя в самый неподходящий момент.

  • Как только ты найдёшь подходящий стул, встань напротив него и поставь ногу на сиденье так, как показано на фотографии.

  • Наклоняй тело вперёд до тех пор, пока не почувствуешь, как растягивается мускулатура другой ноги.

  • После этого выполни упражнение со второй ногой. Вот и все. Просто, правда?

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Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

5. Ноги вверх

В этом случае речь идёт не сколько об упражнении, сколько о позе, которая позволяет расслабиться и стимулирует кровообращение в ногах. Она поможет тебе начать день в хорошем самочувствии.

  • Расположись возле стены и займи удобное положение.

  • Подними ноги, опираясь ими на стену, а руки разведи в стороны.

Этой позицией рекомендуется завершать серию упражнений: она поможет тебе расслабиться, восстановить дыхание, нормализовать кровообращение и даже улучшит снабжение кислородом головного мозга.

Обязательно попробуй это упражнение.

6. Невидимый велосипед

Наверняка тебе приходилось выполнять это упражнение в игровой форме, когда ты была маленькой. Оно довольно простое. Для его выполнения тебе понадобиться выполнить следующие шаги:

  • Ляг на спину на кровать.

  • Подними ноги вверх.

  • Поддерживай свою талию руками, приподнимая ее вверх.

  • Начни вращать ногами педали невидимого велосипеда. Начинай вращение с небольшой скоростью, постепенно ускоряя темп.

Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

7. Растяжка мышц задней поверхности бедра

  • Сядь на спортивный коврик.

  • Согни одну ногу так, чтобы ее стопа опиралась на бедро другой ноги.

  • Наклони торс вперёд, стараясь сохранять прямой поясницу.

  • Дотронься рукой до пальцев вытянутой ноги.

  • Задержись в этом положении на 30 секунд, отдохни, после чего выполни упражнение с другой ногой.

Можешь сочетать это упражнение с каким-либо другим из приведённых в этом списке.

8. Обруч

Может быть, у тебя есть дома обруч? Если нет, ты сможешь приобрести его в любом спортивном магазине. Его стоимость невысока, при этом он послужит тебе для выполнения многих упражнений.

  • Начинать день с вращения обруча вокруг талии — что может быть веселее? Главное — не дать ему упасть.

Поставь любимую музыку и вращай обруч в одном ритме на протяжении 5-6 минут. После этого выполни одно из других упражнений, упомянутых в списке.

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Будь в форме: 9 упражнений за 9 минут

9. Растяжка спины

Это упражнение также рекомендуется для утренней зарядки. Оно довольно простое и не вызывает усталости. При этом оно способно облегчать напряжения мускулатуры, которые возникают из-за сна в неправильной позе.

  • Встань на четвереньки и выгни спину дугой. Задержись в таком положении на несколько секунд.

  • После этого выполни обратное движение, как показано на фотографии. Иными словами, направь живот вниз и выгни спину по направлению к полу.

Теперь ты можешь выбирать любые из перечисленных упражнений и сочетать их между собой в различных комбинациях. Такая утренняя зарядка займёт у тебя не больше 9-10 минут.

Постепенно ты начнёшь замечать, как улучшается твоё самочувствие. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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