Мы подобрали для вас лучшие народные рецепты, которые позволят вам очистить бронхи и легкие.
В результате воздействия болезнетворных микроорганизмов и частых простудных заболеваний в наших легких может скапливаться слизь, которая застаиваясь в дыхательных путях, мешает нормальной работе бронхолегочной системы, отсюда кашель, появление мокроты, неприятные ощущения в области бронхов.
Мы подобрали для вас лучшие народные рецепты, которые позволят вам очистить бронхи и легкие.
Очищение легких молоком и овсом:
После чего следует снять состав с огня, остудить и протереть через сито с получением сладковатой массы.
Принимать целебный состав следует 2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды в течение одной недели.
Очищение легких отваром сосновых шишек:
У нас должен получиться состав, похожий на обычное варенье, после чего необходимо его процедить, добавить сахар и варить в течение часа. Принимать целебный состав следует по две чайные ложки за двадцать минут до еды.
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Очищение легких чесноком и луком:
Целебный сироп следует пить по одной столовой ложке два-три раза в день после еды.
Фитонциды, содержащиеся в чесноке и луке, убивают болезнетворные микробы, а эфирные масла оказывают очищающее и исцеляющее воздействие.
Очищение легких эфирными маслами:
Провести процедуру очень просто: кипятим кастрюлю воды, добавляем в нее одну чайную ложку эфирного масла, накрываем голову полотенцем и дышим над кастрюлей в течение пяти минут.
Кроме того, можно принимать теплые ванны с добавлением эфирных масел. После процедур сразу же ложимся в теплую постель и засыпаем. Целебное воздействие эфирных масел не ограничится бронхами и легкими.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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Рецептов много, вот с луком наверно эффективный – в нем кверцетина много, а я как раз эваларовский цинк + D + С + кверцетин принимала после короны для восстановления работы легких, хороший комплекс. И содержит в целом хорошие дозировки цинка и витаминов C и D – это самые главные иммуномодуляторыОтветить
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