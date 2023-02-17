Мы подобрали для вас лучшие народные рецепты, которые позволят вам очистить бронхи и легкие.

В результате воздействия болезнетворных микроорганизмов и частых простудных заболеваний в наших легких может скапливаться слизь, которая застаиваясь в дыхательных путях, мешает нормальной работе бронхолегочной системы, отсюда кашель, появление мокроты, неприятные ощущения в области бронхов.

Мы подобрали для вас лучшие народные рецепты, которые позволят вам очистить бронхи и легкие.

Очищение легких и бронхов – уникальные рецепты

Очищение легких молоком и овсом:

необходимо стакан цельных зерен овса залить 500 мл молока, поставить на медленный огонь и выпаривать молоко до тех пор, пока смесь не упариться вдвое.

После чего следует снять состав с огня, остудить и протереть через сито с получением сладковатой массы.

Принимать целебный состав следует 2 раза в день, утром и вечером, за полчаса до еды в течение одной недели.

Очищение легких отваром сосновых шишек:

необходимо весной собрать килограмм молодых сосновых шишек залить их в кастрюле холодной водой, довести до кипения и варить в течение 6-8 часов на среднем огне, помешивая и снимая пленку.

У нас должен получиться состав, похожий на обычное варенье, после чего необходимо его процедить, добавить сахар и варить в течение часа. Принимать целебный состав следует по две чайные ложки за двадцать минут до еды.

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Очищение легких чесноком и луком:

необходимо измельчить крупную головку лука и чеснок, засыпать сахаром и дать настояться приблизительно два часа до образования сиропа.

Целебный сироп следует пить по одной столовой ложке два-три раза в день после еды.

Фитонциды, содержащиеся в чесноке и луке, убивают болезнетворные микробы, а эфирные масла оказывают очищающее и исцеляющее воздействие.

Очищение легких эфирными маслами:

ингаляции из эфирных масел (эвкалипта, хвойных деревьев) благотворно влияют на бронхо-легочную систему нашего организма.

Провести процедуру очень просто: кипятим кастрюлю воды, добавляем в нее одну чайную ложку эфирного масла, накрываем голову полотенцем и дышим над кастрюлей в течение пяти минут.

Кроме того, можно принимать теплые ванны с добавлением эфирных масел. После процедур сразу же ложимся в теплую постель и засыпаем. Целебное воздействие эфирных масел не ограничится бронхами и легкими.опубликовано econet

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