Основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно
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Согласно этой концепции для переваривания белков, жиров и углеводов организму требуются ферменты разного вида, к примеру, белкам нужна кислая среда, а углеводам – щелочная. По этой причине и не нужно смешивать пищу, иначе не все ее составляющие усвоятся одинаково.
Остатки пищи, которые желудок не переварил, накапливаются в нем, вызывая процессы метеоризма и брожения, нарушая метаболизм.
Отсюда и исходит основной посыл раздельного питания – продукты, в которых содержатся белки, жиры и углеводы, в обязательном порядке нужно употреблять отдельно.
Результатом такого питания становится следующее:
Раздельное питание применяется множеством людей, которые желают похудеть, сократить нагрузку на желудок, сердце, почки, поджелудочную железу и другие органы. Однако у него есть и противники, утверждающие, что человек просто не в состоянии самостоятельно контролировать процесс пищеварения. И в этом есть доля правды, ведь все продукты, потребляемые человеком, перерабатываются в тонком кишечнике, а составляющие пищи запросто могут перемешаться друг с другом.
Минусы раздельного питания, по мнению его противников, таковы:
Невзирая на это, большая часть людей, имеющих представление о раздельном питании, склонна концентрироваться именно на положительных его сторонах. Собственно, и сторонников у концепции намного больше, нежели противников.
Теория раздельного питания стала известна широкой публике, когда в 1928 г. вышла в печать книга американского диетолога Герберта Шелтона «Правильное сочетание пищевых продуктов».
Также российский физиолог Иван Петрович Павлов сумел доказать, что для переваривания разных продуктов организму требуются разные ферменты и активизируются разные участки ЖКТ. Известный американский натуропат Говард Хей (сторонник Шелтона) тоже разделял и придерживался принципов раздельного питания.
Эти принципы таковы:
Типология продуктов для раздельного питания:
Если вас заинтересовало раздельное питание, то имейте в виду, что идеальный вариант – это меню на неделю, составленное с помощью таблиц содержания белков, жиров и углеводов в продуктах ( их можно найти в интернете).
А говоря о сочетаниях продуктов, следует избегать таких:
Есть и продукты, употребление которых должно быть строго ограничено (или полностью исключено):
Также мы должны вас предостеречь: если вы всерьез намереваетесь попрактиковать раздельное питание, но имеете какие-либо хронические заболевания, в обязательном порядке получите консультацию врача, иначе можно спровоцировать обострение.
Теперь же давайте поговорим о том, могут ли извлечь пользу из раздельного питания для себя те, кто желает похудеть. Учитывая актуальность темы избыточного веса в наше время, этот вопрос может быть интересен многим.
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Любой, кто хотя бы единожды «сидел» на диете, может сказать, что это нелегко. Ограничения в еде, изменение пищевых привычек – все это требует немалых усилий, и совсем не удивительно, что с прекращением диеты возвращаются и лишние килограммы.
И, по отзывам людей, практикующих раздельное питание, оно обладает рядом ощутимых преимуществ перед диетами:
Но, как утверждал основоположник раздельного питания, даже самая полезная пища может оказаться бездейственной в плане снижения веса, если не учитывать некоторые нюансы:
Во-первых, нужно регулярно отягощать свой организм хотя бы незначительными физическими нагрузками.
Во-вторых, нужно соблюдать режим дня.
И, в-третьих, нужно стараться получать как можно больше положительных эмоций от жизни.
Таким образом, раздельное питание становится настоящей философией, и при грамотном подходе она способна продлить жизнь на долгие годы. Кстати, Герберт Шелтон не только помог многим людям поправить здоровье (в том числе и сбросить лишний вес), но и сам прожил почти сто лет.
Проведите несколько экспериментов и взвесьте все преимущества и недостатки раздельного питания, руководствуясь полученным опытом. Вполне вероятно, что впоследствии и вы примкнете к числу тех, кто считает, что эта уникальная концепция – настоящая волшебная палочка для современного человека, в жизни которого мало физической активности, но полно вредной еды. опубликовано econet.ru
Автор Кирилл Ногалес
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Источник: https://econet.ua/
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