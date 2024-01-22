Чем бы человек ни занимался - трудом, спортом или повседневными делами - он всегда задействует поясницу, всегда прикладывает усилия, используя поясничные мышцы.

Упражнения для укрепления почек

Чем бы человек ни занимался - трудом, спортом или повседневными делами - он всегда задействует поясницу, всегда прикладывает усилия, используя поясничные мышцы. Можно сказать, что поясница — это "командующий", руководящий всеми действиями человека.

Поэтому-то задача ее укрепления, повышения гибкости представляется чрезвычайно важной. А решить эту задачу помогут упражнения для укрепления поясницы и оздоровления почек.

Исходное положение. Расставьте ноги на ширину плеч, пальцами ног "захватите" пол. Смотрите прямо, кончик языка поднимите к верхнему нёбу. Руки свободно опустите, расслабьте поясницу и промежность, дышите свободно.

Упражнение №1

На выдохе, держа кисти рук ладонями вперед-вниз, наклоняйте корпус до тех пор, пока он не займет положение параллельно полу.

На вдохе, слегка согнув колени, приподняв локти и повернув кисти ладонями вниз, поднимайте корпус до тех пор, пока точка байхуэй (макушка) не будет "смотреть" строго вверх.

На следующем выдохе, выпрямляя ноги, резко взмахните руками вверх, а на вдохе свободно опустите руки вдоль туловища. Выполните 10 раз.

Упражнение №2

Расслабьтесь и выполняйте ходьбу на месте, не отрывая носков ног от пола. Руки при ходьбе свободно раскачиваются вперед — назад.

Кисти рук при этом должны быть сжаты в полые кулаки, которые при движении вперед ударяют в грудь, а при движении назад — по пояснице.

Выполняйте упражнение в течение двух минут, после чего вернитесь в исходное положение.

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Упражнение №3

На выдохе поверните кисти рук ладонями вниз, опускайте голову и наклоняйте корпус вперед, насколько вам будет нетрудно; на вдохе поднимите корпус и голову так, чтобы точка байхуэй "смотрела в небо", немного согните колени, поднимите локти и переверните кисти ладонями вверх.

На следующем выдохе выпрямите ноги, встаньте прямо и резко поднимите вверх руки (все три предыдущие движения напоминают движения штангиста, поднимающего штангу с сильным выдохом); на вдохе свободно опустите руки вниз вдоль тела. Выполните упражнение 30 раз, а затем 1 раз — упражнение 2.

Упражнение №4

Упражнение 3 выполните 15 раз, а затем 1 раз — упражнение 2.

Занятия проводите утром и вечером приблизительно по 30 минут.

Примечания:

— вдох и выдох (кроме второго выдоха в упражнении 3) должны быть тонкими, ровными, свободными, без малейшей задержки;— второй выдох в упражнении 3 заканчивается в момент резкого поднятиярук вверх и сопровождается сильным звуком;— во время выполнения упражнения 2 выдох производится вместе с ударами кулаков в грудь и поясницу, а вдох — при свободном движении рук.опубликовано econet

©У Чжиминь

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