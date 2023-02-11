Все упражнения Рейнхольда Бенца можно условно разделить на динамические и статические. Последние подразумевают сохранение определенной мимической позы в течение десяти секунд
Основные составляющие приведены в такой последовательности:
Мышца - Область воздействия - Начало крепления мышцы - Функция - Упражнение - Цель упражнения
1 - musculus frontales - Кожа надбровных дуг - Лоб до линии роста волос - Поднимает брови - Три пальца над бровями, противодействуем поднятию бровей - Красивый лоб
2 - musculus temporalis - За и над ухом - Височная область - Движение челюсти и уха - Движение ушами под 45 град, назад, вверх, по кругу - Глаза и виски без морщин
3 - musculus corrugator glabellae - Зона носовой и лобной кости - В центре бровей - Сдвигает брови Прижать брови третьими пальцами, нахмуриться - Удаление межбровных складок
4 - musculus orbicularis occuli - Лобная кость и лобно-челюстной отросток - Кольцо в глазной впадине - Закрывает глаза, сдвигает брови, зажмуривает глаз - Всматриваемся в даль, поднимая нижнее веко, придерживаем внешние углы глаз - Удаление морщин под глазами
5 - musculus orbicularis occuli pars palebral - От внутренней области век - Внешняя область век - Плотное смыкание век - Закрыть глаза, как бы придавить нижние веки - Удаление морщин на верхних веках
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6 - musculus levator palpebrae superiors - Верхняя часть глазной впадины - Зона верхнего века - Полное поднятие верхнего века - Поднимаем верхние веки до предела - Предотвращение дряхления и опускания верхних век
7 - musculus orbicularis occuli - Лобная кость и лобно-челюстной отросток - Кольцо в глазной впадине - Закрывает глаза, сдвигает брови, зажмуривает глаз - Пальцы вертикально на внешний угол глаза, закрываем глаза, пальцы смещаются к центру - Избавление от гусиных лапок
8 - musculus levator labii superioris - Внутренний и внешний нижний край глазной впадины - Зона образования носогубных складок - Поднятие верхней губы - Указательные пальцы на носогубную складку, расширять ноздри, морщить нос - Убираем носогубную складку
9 - musculus zigomaticus major - От скул до уголков рта - Уголок рта - Поднятие уголков рта в улыбке - Придерживаем угол рта и угол глаз, движение как будто смеемся - Укрепляем верхнюю часть щек и поднимаем уголки рта
10 - musculus levator anguli oris (or caninus) - Непосредственно под серединой нижней части глазной впадины - Уголок рта - Поднятие уголков рта - Прижать сомкнутые губы к зубам и поднимать уголки рта - Поднимаем опустившиеся уголки рта
11 - musculus risorius - От уголков рта к месту соединения верхней и нижней челюсти Уголок рта - Растягивание губ - Растягивать губы горизонтально, страхуя щеки пальцами - Укрепляем щеки
12 - musculus buccinator - Зона внутри нижней челюсти - Уголок рта - Поддерживает щеки - Сомкнуть губы и прижимать мышцы щек к зубам со страховкой пальцами - Укрепляем нижнюю часть щек
13 - musculus orbicularis oris - Мышечные волокна в уголках рта - Над верхней и под нижней губой - Обеспечивает структуру губ и открывание-закрывание рта - Собрать губы, сжать ноздри (карандаш, банан) - Делаем губы ровными и красивыми
14 - musculus orbicularis oris - Мышечные волокна в уголках рта - Над верхней и под нижней губой - Обеспечивает структуру губ и открывание-закрывание рта - Плотно сжимать и прижимать губы к зубам - Делаем губы пухлыми
15 - musculus mentalis - Треугольник на подбородке между клыками - Центр подбородка - Поднятие кожи и тканей вверх - Поднимать подбородок к нижней губе - Придаем подбородку точеную форму
16 - musculus depressor labii inferioris - Передняя часть зоны нижней челюстной кости - От центра под губой в обе стороны к подбородку - Опускание нижней губы - Опускать нижнюю губу, обнажая зубы, следить, чтоб не опускались уголки рта - Укрепляем линию подбородка
17 - musculus depressor anguli oris - Зона кости нижней челюсти - Уголки рта - Опускание уголков рта - Опускать уголки рта, пальцы на уголках - Укрепляем подбородок
18 - musculus platisma - Нижняя челюсть и уголки рта От основания шеи вверх к уголкам рта - Натягивание кожи в области шеи - Напрягать шейную мышцу с опусканием нижней губы - Укрепляем область подбородка и шеи
19 - musculus digastriсus - Передняя часть области - внутри нижней челюсти, задняя часть - за ухом зоны нижней челюстной кости - Подъязычная зона - Опускание нижней челюсти и поднятие подъязычной кости - Подпереть кулаком подбородок и открывать челюсть, преодолевая сопротивление кулака - Предотвращаем появление двойного подбородка
20 - musculus mylohyoideus - Зона внутри нижней челюсти - Подъязычная зона - Поднимание языка, подъязычной кости и движение нижней челюсти - Основание языка упираемся в небо - Значительное уменьшение двойного подбородка
21 - musculus mylohyoideus - Зона внутри нижней челюсти - Подъязычная зона - Поднимание языка, подъязычной кости и движение нижней челюсти - Поза льва (язык, глаза, перевернутые кисти) - Полное предотвращение и избавление от двойного подбородка
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Выполнять комплекс упражнений по фейсбилдингу лучше всего утром после пробуждения или вечером перед сном.
Важно, чтобы во время тренировок вас не посещали тягостные мысли о работе или каких-либо неприятностях. Чтобы полностью расслабиться, сконцентрироваться на своей красоте, и, по возможности, отключить мыслительный процесс на время упражнений, может помочь приятная расслабляющая музыка.
Непосредственно перед комплексом упражнений следует очистить лицо и хорошо вымыть руки.
Сами упражнения способствуют открытию пор, и очень важно, чтобы кожные выделения беспрепятственно выходили наружу, не образуя воспалений и прыщей.
Если вы взялись за данный комплекс упражнений, следует выполнять его регулярно.
Потому как только в этом случае вы сможете наблюдать должный эффект и сохранение результата на длительное время.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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