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Лечебный массаж полотенцем для избавления от головной боли

Источник: vk.com 08 января 2023 5436
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Эта техника расслабляет зону шеи и головы, способствует устранению спазмов, положительно влияет на защемленные позвонки в воротниковой зоне.

Лечебный массаж полотенцем для избавления от головной боли

Массаж головы полотенцем

Мануальные терапевты считают, что самая распространенная причина головной боли — спазм. Массаж полотенцем расслабляет зону шеи и головы, способствует устранению спазмов, положительно влияет на защемленные позвонки в воротниковой зоне

1. Подберите подходящее полотенце — не слишком толстое, лучше всего подойдет вафельное. Скрутите его в достаточно плотный жгут, используя движение по спирали. 

2. Хорошо прижмите полотенце к затылку. Держите его двумя руками с разных сторон в натянутом состоянии. 

3. Передвигайте полотенце по шее, голове и плечам. Делайте это ритмично, немного раскручивайте полотенце, чтобы массаж был достаточно интенсивным.

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Лечебный массаж полотенцем для избавления от головной боли

4. Проводите эту процедуру в течение 3–5 минут — такой стимуляции будет достаточно, чтобы унять легкую боль. Если боль не исчезла, сделайте перерыв на 10 минут и повторите массаж. 

Массаж головы при сильных болях хорошо сочетать с дополнительной терапией — выпейте чашечку мятного чая, этот напиток способствует расширению кровеносных сосудов.

Не забывайте гулять на свежем воздухе достаточное количество времени — это первое средство для профилактики боли в области головы.

Если вы часто страдаете от головной боли, необходимо проконсультироваться у врача-невропатолога. Ведь причин этого явления может быть очень много — от постоянного отравления организма неправильными продуктами питания и малоподвижного образа жизни до серьезных гормональных сбоев и нарушений в работе нервной системы. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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головная боль здоровье массаж полотенце

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