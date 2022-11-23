Наилучшая диета для щитовидки включает в себя белки, жиры и углеводы в приблизительно одинаковом соотношении 30:30:30.

Чтобы подобрать правильный рацион для щитовидной железы, нужно учитывать, что ее нормальное состояние во многом зависит от состояния двух важных органов: печени, а также надпочечников. Всем известно, что в организме все взаимосвязано, поэтому следует выбирать такие продукты питания, которые приносят пользу и при этом являются максимально безвредными. В этой статье пойдет речь о различных веществах, содержащихся в пище, и об их влиянии на щитовидку.

Диета для щитовидки

Как влияют так называемые зобогенные (струмогенные) продукты на захват йода щитовидной железой

Еще в 1929 году были проведены опыты, в результате которых был обнаружен и зафиксирован зобогенный эффект: у кроликов, питающихся только одной капустой, начался отек щитовидки из-за недостатка йода.

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Помимо представителей семейства крестоцветных (капусты и ее родственников), струмогенными свойствами обладают:

соя

кедровые и арахисовые орехи

пшено

клубника

шпинат

груши

Разумеется, полностью исключить из рациона вышеперечисленные продукты не представляется возможным, так как в них находятся вещества, исключительно полезные для здоровья. К примеру, крестоцветные не только являются источником витамина С, но и защищают организм от рака, а также очищают печень от вредных веществ.

Существенно уменьшить количество зобогенных веществ в продуктах семейства крестоцветных можно – для этого нужно их прокипятить. Но вот удалить зобогены при помощи кипячения из сои и пшена не получается, поэтому желательно по возможности уменьшить их употребление.

Кому вредны струмогенные продукты

Следует заметить, что ограничивать употребление пищи, содержащей зобогены, имеет смысл только если присутствуют серьезные проблемы со щитовидной железой, к примеру, ее разрастание. В случае любой болезни щитовидки желательно исключить из рациона сою и заменить пшено другой крупой. Остальные же струмогенные продукты можно есть каждый день, но в умеренных количествах. Еда, богатая йодом, может нивелировать вред, который наносят щитовидной железе зобогены.

Какая еда больше всего вредит щитовидке и ЖКТ

Куда больший вред, чем струмогены, приносит щитовидной железе белок глютен, находящийся в злаковых. Но и другие продукты из зерна не слишком полезны хотя бы потому, что повышают сахар в крови. К тому же, в них часто кладут различные химические добавки, соевое масло и другие дешевые масла. А от этого страдают и поджелудочная, и надпочечники. Но не только в этом заключается вред зерновых продуктов. Хуже всего то, что в них содержатся крайне вредные для организма вещества:

• Минотоксины (токсины плесени) – способствуют прибавке в весе, плохо влияют на нервную систему, вызывают раздражительность.

• Антинутриенты (глютен и агглютинины) – препятствуют нормальному перевариванию пищи, вызывают воспаление кишечника, ухудшают течение дисбактериоза.

• Фитиновая кислота – мешает всасыванию минеральных веществ и вызывает их дефицит.

Хотите похудеть – исключите из рациона зерновые. По наблюдениям медиков, около 80% процентов людей, имеющих лишний вес, худеют, когда отказываются от зерновых продуктов. Даже три недели беззерновой диеты дадут щитовидной железе отдохнуть от лишней нагрузки и поспособствуют улучшению обмена веществ. Многие люди, попробовавшие такую диету, помимо снижения веса, отмечали улучшение общего самочувствия. Если же вы не можете полностью отказаться от зерновых, то употребляйте в пищу наиболее полезные из них: гречку, амарант, кинву.

Полезные и вредные жиры

Так как на работу щитовидки влияет состояние печени, следует употреблять пищу, содержащую полезные жиры и отказаться от вредных жиров. Известно, что омега-6 способствует нормализации сахара в крови. Но, в то же время, неконтролируемое употребление растительных жиров может вызвать гормональный сбой. Например, если употреблять много кукурузного масла, в печени замедляется процесс преобразования неактивного гормона Т4 в активный гормон Т3.

Поэтому, если имеются проблемы с печенью или щитовидкой, рекомендуется уменьшить употребление растительных масел с омега-6, сделав акцент на жиры животного происхождения. Такими жирами являются, к примеру, сливочное масло, сало, сметана, тресковая печень. Если ввести в рацион эти продукты, повышается уровень йода в организме - и тогда можно не пить йодистые препараты и ограничиться употреблением йодсодержащих морепродуктов (рыбы, водорослей).

Фруктоза – еще один недруг щитовидки

Фруктоза, содержащаяся в меду, фруктах и ягодах, в больших количествах может сильно вредить организму. Мало того, что она мешает печени выводить токсины, так еще и сама действует как токсин, если не знать меры в употреблении продуктов, ее содержащих. А при проблемах с печенью щитовидная железа лишается защиты и попадает под удар, подвергаясь отрицательному воздействию различных вредных веществ.

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Какие белки лучше

Качественные белки исключительно важны для здоровья не только щитовидки. Дело в том, что без полноценных аминокислот не может произойти очищение печени от токсических веществ. И если выбирать между белками растительного и животного происхождения, то животные белки полезнее, и на то есть три причины:

1. В белках растительного происхождения, при всей их пользе, слишком мало нужных организму аминокислот.

2. В бобовых, помимо белков, содержатся еще и вредные антинутриенты, о которых было сказано выше. Именно поэтому после употребления фасоли и гороха многие люди ощущают неприятную тяжесть в животе.

3. В продуктах животного происхождения, кроме полноценных аминокислот, находятся жиры-фавориты печени. Хотя нужно добавить, что по-настоящему полезным является только мясо животных, выращенных на натуральных кормах, а не на гормонах и химических добавках.

И не следует бояться, что диета, богатая животными белками, повысит холестерин. На самом деле, низкий уровень холестерина не менее опасен для здоровья, чем высокий.

Оптимальный рацион

Итак, подведем итоги. Получается, что наилучшая диета для щитовидки включает в себя белки, жиры и углеводы в приблизительно одинаковом соотношении 30:30:30. При этом самым лучшим источником углеводов являются ягоды, овощи и фрукты, имеющие низкий гликемический индекс. Орехи и бобовые тоже следует есть, но в меру. Соблюдать диету не сложно. Вы будете следовать ей, если осознаете, что правильное питание является залогом не только здоровья, но также стройности и красоты. опубликовано econet.ru

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