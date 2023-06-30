5 причин лишнего веса, не связанных с питанием

Если ты придерживаешься сбалансированной диеты и, несмотря на это, набираешь лишний вес...

Лишний вес обычно ассоциируется у нас с неправильным питанием. Часто оно действительно является причиной набора лишних килограммов. Часто — но не всегда.

Мы расскажем о причинах набора лишнего веса, не связанных с питанием

Обрати на них внимание, ведь такая проблема может возникнуть у тебя или у кого-то из твоих близких.

1. Печень

Причиной набора лишнего веса может быть твоя печень. Это один из самых важных органов, и он в значительной степени «отвечает» за наше здоровье и самочувствие.

Но когда нормальная работа печени нарушается, тело начинает накапливать жир на животе.

Симптомы:

Повышенный уровень сахара в крови

Повышенное артериальное давление и высокий уровень холестерина

Боль в суставах

Аллергия

Проблемы с кожей

Если у тебя на животе вдруг стал накапливаться жир (в то время, как твоя диета достаточно сбалансирована), лучше всего обратиться к врачу. Возможно, с твоей печенью не все в порядке.

Яичники

У женщин лишний вес может появляться из-за проблем с яичниками. Точнее, из-за гормонального дисбаланса. По этой причине углеводы, поступающие в организм с пищей, перерабатываются в жир независимо от того, насколько сбалансирована диета.

Симптомы плохого функционирования яичников:

Набор веса независимо от диеты и физической активности

Тяга к сладкому и молочным продуктам

Накопление жира в нижней части тела

Боль в области яичников

Проблемы с щитовидной железой

Как известно, проблемы с щитовидной железой могут по-разному сказываться на нашем весе. Ее гормоны влияют на обмен веществ, в результате мы начинаем расходовать больше или меньше калорий.

Когда щитовидка работает плохо, мы можем набирать лишний вес, даже если съедаем не очень много пищи.

Симптомы:

Мышечная слабость

Вялость

Хроническая усталость

Набор веса

Выпадение волос

Замедленный пульс

Депрессия

В такой ситуации требуется помощь эндокринолога. Нужно обязательно обратиться к нему, если ты подозреваешь у себя проблемы с щитовидкой. Врач поможет прояснить ситуацию и назначит лечение, если это необходимо.

Проблема с надпочечниками

Лишний вес может быть связан и с надпочечниками. Эти железы обеспечивают реакцию организма в ситуации «борись или беги». Соответственно, они активизируются в ситуации стресса.

В таком случае происходит временное нарушение гормонального равновесия, и от этого могут страдать разные функции организма.

Надпочечники вырабатывают «гормон стресса» (кортизол). Повышенный уровень кортизола влечет за собой накопление жира в центральной части тела.

Симптомы:

Накопление жира в области талии и живота

Лицо и шея становятся толстыми, но руки и ноги остаются худыми

Повышенное артериальное давление

Повышенный уровень сахара в крови

Ослабление мышц

Перепады настроения

Если тебе кажется, что ты полнеешь из-за проблем с надпочечниками, проконсультируйся с врачом и постарайся максимально исключить стресс из своей жизни. В этом могут помочь здоровые привычки.

Диабет второго типа

Диабет второго типа тоже может быть причиной набора лишнего веса. Для этой болезни характерно повышение концентрации глюкозы в крови.

Это повышение происходит из-за ослабленной реакции клеток на инсулин (это называют «сопротивляемостью инсулину»).

Повышенная концентрация глюкозы в крови ведет к ожирению. Поэтому 80 % больных диабетом второго типа имеют лишний вес.

Если ты считаешь, что это твой случай, проконсультируйся с врачом.опубликовано econet

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