Болезни почек — психосоматика

Из всех органов именно перед почками стоит задача - выделить шлаки (толстый кишечник прежде всего выделяет не переваренные остатки пищи). Эта задача состоит из нескольких: собственно выделительная, концентраци­онная (иначе выбрасывалось бы множество нужных веществ), эндокринная. Если взглянуть на функцию почек с точки зрения гомеостаза, то получится, что они должны удалить избыточное и удержать недостаточно.

Почему никто из специалистов по психосоматике не касается психосо­матической составляющей болезней почек и печени?

Психосо­матическая составляющая болезней почек

По всей видимости, в отличие от сердца, легких, органов пищеварения, обычная деятельность которых поддается внешнему наблюдению и имеет множественные проявления в осознаваемых ощущениях, эти органы могут заявить о себе только болью и расстройством функции - симптомами болез­ни. Сложность наблюдения лишает возможности установить связь деятель­ности этих органов с эмоциями.

Здесь нам на помощь могут прийти знания из древней китайской меди­цины, где эти органы соотносятся с одним из первоэлементов и соответст­вующей эмоцией.

Так, почки относятся к элементу Вода, и этому элементу соответствует эмоция - страх. Многие клиницисты подтверждают связь стра­ха с заболеваниями почек.

Из всех органов именно перед почками стоит задача - выделить шлаки (толстый кишечник прежде всего выделяет не переваренные остатки пищи).

Эта задача состоит из нескольких: собственно выделительная, концентраци­онная (иначе выбрасывалось бы множество нужных веществ), эндокринная. Если взглянуть на функцию почек с точки зрения гомеостаза, то получится, что они должны удалить избыточное и удержать недостаточное.

А если пред­ставить себе, что это касается не только вещества, но и энергии? Тогда поч­ки - это шлюзы, через которые должна уходить лишняя энергия и задержи­ваться необходимая.

Аналогом избыточной энергии является, например, повышение давле­ния или избыток глюкозы. В первом случае нормально функционирующие почки (а это значит, что реакция капитуляции-расслабления включается в нужной последовательности, с одной стороны, и не становится застойной, с другой) сбрасывают избыточное давление путем выделения избыточного количества мочи. Жидкости в кровяном русле становится меньше - давление падает.

При понижении давления - наоборот. Человек не испытывает страха - минует реакцию капитуляции. В этом случае механизм регуляции не включается, нереализованные гормоны сим­патической системы продолжают свое сосудосуживающее действие - давле­ние высокое. Гипотензивное воздействие транквилизаторов объясняется, с нашей точки зрения тем, что избирательно включается реакция капитуляции, которая не совместима с реакцией экспансии, действие адреналина прекра­щается.

Как мы видим, в этой форме гипертонии нет места страху и поэтому почки в ней не участвуют.

Человек испытывает сильный и продолжительный страх. Включается механизм максимальной экономии энергии, выделение уменьшается, кон­центрационная функция усиливается, выделяются вещества (комплекс ре­нин-ангиотензин), вызывающие устойчивое повышение давления. Таким образом формируется почечная форма гипертонии. Можно считать, что са­мая распространенная болезнь почек - гломерулонефрит - имеет в своей основе именно этот механизм - застойную реакцию капитуляции, при кото­рой почки работают с максимальной нагрузкой механизмов концентрации. Следствием этого является срыв адаптационных возможностей данных меха­низмов, и они отказывают. Вслед за нарушением функции идут органические поражения.

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Мы знаем, что страх - крайне необходимая для выживания эмоция. Вме­сте с тем, когда она становится главной, страх, если он вытеснен и не осоз­наваем, начинает говорить с нами языком своего органа - почек.

Это про­блема очень эмоциональных людей, проявляющих большую заботу о других, бессильных в своей сфере деятельности или в отношениях с другим челове­ком. Эти люди часто испытывают разочарования и отчаяние, когда их ожида­ния не оправдываются.

Ожидания - их проблема, они не могут принять дей­ствительность и обвиняют других в несправедливости (и весь мир также). Все это заставляет жить в постоянном подсознательном страхе.

У некоторых пациентов во время регрессии в трансе, при анализе сновидений и другими путями удается установить импринт - конкретный устрашающий образ. Это закрепившиеся вследствие подкрепления ранние детские фантастические видения, чаще всего - злая колдунья (проекция устрашающей матери ребен­ка) или чудовище (проекции других устрашающих объектов - отца и пр.).

Менее чувствительные люди проявляют страх, искренне демонстрируя это, более чувствительные - регрессируют в фобии, еще более чувствитель­ные - регрессируют в «Тело».

Это означает, что при любой фрустрации перед внутренним взором пациента возникает импринт, и он в страхе говорит не языком эмоций и мыслей, а языком раннего детства, когда слова заменяли соматические проявления. В случае страха тело говорит языком болезни почек.опубликовано econet

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