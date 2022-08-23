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Тоник для шикарного декольте

Источник: vk.com 23 августа 2022 5550
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Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник

Тоник для шикарного декольте

Чтобы и через десять лет очаровывать мужчин шикарным декольте, начинай заботиться о коже груди уже сейчас! Сохранить красоту самой эффектной части женского тела поможет домашний тоник с солью и розмарином.

Тоник с солью и розмарином

 

Тоник на отваре розмарина отлично борется с растяжками, разглаживает все неровности на коже и улучшает кровообращение, а потому способен предотвратить последствия даже серьезного скачка веса. Запоминай простой рецепт волшебного средства для твоей груди!

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Необходимые ингредиенты:

  • стакан крутого кипятка;

  • столовая ложка измельченного в порошок розмарина;

  • столовая ложка мелкой соли;

  • 2 столовые ложки виноградного уксуса;

  • столовая ложка медицинского спирта или водки.

Тоник для шикарного декольте

Способ приготовления: 

Розмарин залей кипятком, накрой крышкой и оставь на десять минут, чтобы настоялся.

В полученный отвар добавь соль, уксус и спирт.

Помешивай смесь, пока соль полностью не раствориться.

Способ применения: 

Наноси тоник на кожу груди и декольте при помощи ватных дисков или используй для пятиминутных компрессов.

Процедуру повторяй каждый раз, когда появится время.опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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красота декольте соль розмарин тоник

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