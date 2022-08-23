«Летние» ангины протекают заметно тяжелее зимних!

Катаральная, Фолликулярная, Лакунарная, Фибринозная, Флегмонозная, Герпетическая, Язвенно-плёнчатая – каких только разновидностей ангины не бывает. С медицинской точки зрения Ангина (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу») это обиходное название острого тонзиллита (от лат. tonsillae — миндалины) — инфекционного заболевания с местными проявлениями в виде острого воспаления компонентов лимфатического глоточного кольца, чаще всего нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками, реже другими микроорганизмами, вирусами и грибами. Также ангиной называют обострение хронического тонзиллита.

Ангина это скорее летнее заболевание, чем зимнее

«Летние» ангины протекают заметно тяжелее зимних, и объясняется это тем, что ангину можно принять за обычную простуду, немедля приступив к мероприятиям по борьбе именно с ней. Кроме того, согласитесь, зимой легче усидеть дома, а оставшись дома, хочется лежать, укрывшись одеялом и пить теплые напитки. И ангина действительно может отступить, так и не заявив о себе во всей красе.

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Летом же к подобному недомоганию мы относимся менее серьёзно, думая, что жара все исправит, а солнце — прогреет. Летом мы пьем напитки со льдом и большую часть времени проводим вне дома, тем самым рискуя перенести болезнь «на ногах» и позволить ей перейти в более сложную стадию, когда без серьезных мер уже будет не обойтись. Скажем больше: ангина это скорее летнее заболевание, чем зимнее.

Летняя ангина (вне зависимости от того, жаркое и сухое выдалось лето, или холодное и дождливое) очень коварна своим стремительным развитием и возможными осложнениями. И это особенно актуально как раз летом, когда к основным возбудителям ангины могут подключаться и хламидии, микоплазма, легионеллы и др.

Однако, атакам этого недуга подвержены не все. Тем, чья иммунная система может дать адекватный ответ и отразить угрозу, никакие перепады температуры, переохлаждения и возбудители болезней страшны не будут (по крайней мере, так часто).

Поскольку похвастаться крепким иммунитетом не каждый из нас может, причиной возникновения того, что мы называем ангиной, становятся совершенно безобидные на первый взгляд кондиционер, холодный напиток или даже чрезмерное пребывание на солнце.

Ангина – очень «популярное» заболевание на морских курортах: поврежденная солнцем кожа (будучи самым большим органом нашего организма), активно отвлекает на себя иммунный ресурс, кроме того, организм экстренно мобилизует все механизмы теплоотдачи, словом, начинает работать в «нештатном» режиме. Ангина считается заразным заболеванием.

В отличие от простуды, ангина коварна своими осложнениями на самые разные органы (об этом ниже), поэтому требует незамедлительного лечения с применением (преимущественно) антибактериальных препаратов. Также достаточно популярным средством в борьбе с проявлениями этого заболевания является люголь (многие наверняка с детства помнят этот ни с чем не сравнимый вкус).

Своевременное выявление ангины на основе её «фирменных», ключевых симптомов очень важно для последующего лечения и более безопасного протекания болезни. При всех схожих с ОРВИ признаках, ангина – это весомый повод обратиться к врачу немедля.

1.Повышение температуры тела

Как правило, ангина начинается с резкого повышения температуры тела: у взрослых до 37-38, у детей до 39-40 градусов. К этому прибавляются ломота во всем теле, слабость, озноб, головная боль.

2.Сильные боли в горле

Внезапно появившаяся сухость и першение, которые быстро перерастают в сильные боли. При этом неприятные ощущения в горле при ангине возникают не только во время приема пищи или питья, они чувствуются постоянно.

3.Увеличение лимфатических узлов

Одним из основных симптомов ангины являются увеличенные лимфатические узлы. Прощупав их пальцами в нижней части челюсти можно обнаружить отечность и почувствовать болевые ощущения.

4.Измененные миндалины

Заглянув в рот и присмотревшись в большинстве случаев при ангине можно обнаружить покрасневшие, увеличенные миндалины. Ну а уж белый налет на миндалинах или желтые пузырьки — это наверняка подтвердит ангину гнойного характера.

5.Затруднения движения шеи

Очень часто ангина сопровождается и отеком шеи. Если движения шеей становятся скованны, то очень часто это первый признак гнойной ангины.

6.Повышенное слюноотделение

И ещё один симптом гнойной ангины — повышенное слюноотделение. Причем у детей оно может даже сопровождаться рвотой.

7.Отказ от еды

Для ангины вообще характерно снижение аппетита, но в случае с детьми это будет полный отказ от еды. Особенно это «практикуют» маленькие дети, которые, не имея пока возможностей описать характер боли в горле, просто отказываются от пищи, так как им больно глотать.

Еще несколько слов о детях

Одними из самых распространенных «катализаторов» детской ангины летом являются:

Путешествия. Шансы подхватить инфекцию в результате обмена микрофлорой между людьми возрастают многократно, кроме того, у ребенка ослабляется иммунитет вследствие смены климата и (часто) длинного путешествия до места отдыха.

Различные инфекции и патологические процессы (кариес в том числе!) ротовой полости. Своевременные меры по устранению инфекции предупредят и заражение ангиной.

Резкие перепады температуры. В летнее время у детей чаще обычного возникает соблазн съесть холодное мороженое, или выпить кваску с холодильника. Резкий температурный перепад снижает защитную функцию слизистой оболочки горла, в результате чего организм ребенка становится более подвержен атакам микробов.

Переохлаждение. Если ребенок слишком долго не вылезает из воды во время купания — ждите неприятностей.

Контакт с носителем инфекции. Вообще — детский иммунитет во многом даже более сильный, чем у взрослых, однако, бывает так, что он не срабатывает правильно.

Употребление газировки и большого количества сладостей. Всё это содержит много сахара, а сахар, помимо прочих своих сомнительных «заслуг», является отличной питательной средой для бактерий.

Из вышеперечисленного следует, что, по сути, единственным способом уберечь ребенка от ангины является поддержание его иммунитета на должном уровне, что, в свою очередь, зависит от сбалансированного питания, режима дня и уровня физической активности ребенка. Также важную роль играет соблюдение гигиены — регулярная чистка зубов, мытье рук, избегание совместного использования столовых приборов и посуды и тд.

Ангина у детей летом может протекать в разных формах, наиболее распространенной из которых является катаральная. Катаральная ангина — это, можно сказать, первая степень развития ангины, и сопровождается она воспалительной реакцией с вовлечением поверхностных слоев слизистой миндалин. Однако, игнорирование болезненных симптомов и неправильное лечение часто приводят к более серьезным формам заболевания. Далее следуют фолликулярная, лакунарная формы, протекающие значительно тяжелее и повышающие шансы на возникновение осложнений.

Поэтому, если вы заметили незначительное изменение в голосе ребенка, или отказ от еды (даже любимых вкусностей) – немедленно исследуйте его горло.

Как правило, при своевременном принятии мер и адекватном лечении, заболевание не принимает более серьезные, угрожающие формы. Однако бывает, что домашних средств лечения (об этом ниже) и собственного иммунитета у ребенка или взрослого оказывается недостаточно, и болезнь начинает прогрессировать.

Чем коварна ангина

Если боль в горле уже такова, что приводит к затруднению глотательных движений, то, скорее всего к этому симптому присоединятся и повышение температуры (вплоть до 40˚С), головные боли, слабость, тошнота, а затем, возможно, и осложнения.

Иммунная система человека устроена таким образом, что при попадании в организм чужеродных агентов начинается выработка антител. Антитела являются белками, призванными уничтожать антигены микроорганизма. Стрептококк же в своем составе содержит комплекс антигенов, похожих на антигены сердечной мышцы, почечной ткани, суставов и некоторых других органов и тканей. Иными словами, иммунная система человека не распознает всех тонких различий между антигенами и в некоторых случаях начинает «атаковать» собственные ткани, приводя к ряду достаточно тяжелых осложнений.

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Осложнения после ангины подразделяются на две группы: общие и местные. При общих осложнениях происходит каскад иммунологических реакций с участием антител и антигеном, что в конечном итоге приводит к поражению сердца, суставов, почек. Местные же осложнения обусловлены локальными изменениями. Как правило, они не представляют существенной угрозы для пациента, но тем не менее требует определенной лечебной тактики.

Наиболее частым осложнением ангины является ревматическое поражение сердечной мышцы. Напомним, что при ревматизме происходит повреждение соединительной ткани всего организма, которое в большинстве случаев локализуется именно в сердце.

Вторым по частоте органом, подверженным возникновению осложнений после перенесенной ангины, являются почки. Осложнения в данном случае чаще проявляются пиелонефритами и гломерулонефритами, которые возникают через 1 -2 недели после ангины.

Помимо прочего, среди частых осложнений после ангины специалистами называется и поражение суставов, а именно – артрит, который также имеет ревматический компонент. Припухлость, увеличение суставов в размерах, болезненность при движениях и в состоянии покоя – вот то, с чем может столкнуться человек, перенесший ангину, как говорят в народе, «на ногах», без должного лечения.

После перенесенной ангины часто бывает и отит. Отит характеризуется воспалением среднего уха с вовлечением в данный процесс барабанной перепонки. Симптоматика отита знакома многим: повышенная температура тела, боли в ухе, общее недомогание. Как правило, данное состояние отмечается после катаральной ангины, однако не исключено развитие отита и после других форм ангин. В тяжелых случаях такое осложнение приводит к снижению или полной потере слуха.

После перенесенной фолликулярной или гнойной ангины может возникнуть абсцесс или флегмона околоминдаликовой клетчатки, при которых развивается гнойное воспаление, в зависимости от ряда факторов (в том числе и состояния иммунитета человека), с разной степенью распространения.

Среди прочих местных осложнений особого внимания заслуживает отек гортани. На начальном этапе происходит некоторое изменение голоса, пациенты принимают попытки откашляться, однако это не дает существенных результатов. В последующем отек нарастает, приводя к затруднениям дыхания: сначала пациентам становится трудно совершить вдох, а затем и выдох.

Подход к лечению

В победе над ангиной раннее и адекватное лечение имеет решающую роль. Местное лечение должно включать в себя частые полоскания и орошения задней стенки глотки растворами антисептиков, смазывание пораженных миндалин.

Разумеется, о лечении ангины домашними средствами речь идет только тогда, когда симптомы её выражены в достаточно лёгкой форме. Для полосканий подойдут теплые растворы соды, фурацилина, прополиса, люголя, а если в аптечке этого не нашлось — поможет вода с медом, лимонным соком, имбирем, морской солью. Однако, стоит помнить о том, что продукты пчеловодства, а также лимон могут вызвать аллергическую реакцию, потому у детей следует применять с осторожностью (если факт наличия\отсутствия аллергии не выяснен).

В случае, если температура у больного повышена не сильно (стремится к норме), можно провести курс ингаляций. Для ингаляций выбирают лекарственные средства (хлоргексидин, хлорфилипт), соду, эфирные масла и травяные отвары (ромашка, календула, душица, эвкалипт), которые обладают обезболивающим и противовоспалительным действием.

В качестве ещё одного аргумента в пользу похода ко врачу — следует упомянуть, что по природе возникновения ангина (острый тонзиллит) подразделяется на бактериальную и вирусную. Протекают они с разной степенью тяжести и требуют некоторых отличий в тактике лечения. Их возможно отличить друг от друга «на глаз», однако, для этого все же следует обладать некоторой наблюдательностью.

Медикаментозное лечение (антибиотики, противовирусные препараты) назначается врачом именно в зависимости от фактора, который оказал влияние на возникновение ангины.

Ангина бактериальная

Виновники такой ангины — всем известные стафилококк и стрептококк. Белый налёт на миндалинах считается основным её признаком. Боль в горле выражена достаточно сильно, миндалины и лимфоузлы увеличены, температура тела может достигать 39-40 градусов. Человек при бактериальной ангине жалуется на головную боль, испытывает чувство «разбитости», при этом кашель и насморк, как правило, отсутствуют.

Лечение бактериальной ангины (только после обращения ко врачу!) проводится с помощью антибиотиков – пенициллина, цефалоспорина, амоксициллина, эритромицина. Для снижения температуры и обезболивания широко применяются парацетамол, ибупрофен. В комплексе с основным лечением хороший эффект окажут полоскания настоями лекарственных трав (ромашка, шалфей, календула), раствором морской соли с добавлением нескольких капель йода или настойки прополиса.

Ангина вирусная

Чаще всего вызывается вирусами мононуклеоза, вирусами гриппа и вирусами Эпшейн-Барра. Как и все вирусы, передается такая ангина воздушно-капельным путем. Вирусная ангина отличается от бактериальной тем, что в горле белый налет на миндалинах отсутствует, а лимфоузлы не так сильно увеличены. Сопровождается этот вид ангины часто простудными явлениями: насморком, кашлем, охриплостью, болями в горле и повышенной температурой от 37 до 39 градусов. Такой тип ангины протекает не так тяжело, как бактериальный тип, и если вовремя начать лечение (часто бывает достаточно и домашних средств), выздоровление последует в течение недели.

Что касается домочадцев заболевшего – им следует предпринять меры профилактики для себя, основной из которых будет промывание носа раствором морской соли (сейчас продается в виде спреев), вед именно нос является основным «входом» вирусов. Также рекомендуется регулярно проветривать квартиру, делать уборку, принимать витамин C.

Как избежать осложнений после ангины?

Для того чтобы не допустить развитие опасных и тяжелых осложнений, важно соблюдать следующие рекомендации:

Постельный режим. Даже, если горло болит не так сильно, а температура не валит с ног — лучше все равно отлежаться. Рекомендуемая длительность постельного режима – около недели.

Пить много жидкости. Употребление большого количества теплой жидкости обеспечивает выведение токсинов почками, а также кожей (через пот), особенно это важно после мидикаментозного лечения.

Избегать излишеств. После перенесенной ангины важно соблюдать ограничительный режим: в течение месяца не переохлаждаться и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Восстанавливать иммунитет. Повышение активности иммунной системы возможно с помощью введения в рацион некоторых продуктов. Например, фейхоа, мед, грецкие и кедровые орехи, облепиха, чай с чабрецом, лимон, грейпфрут, настой шиповника, имбирь, куркума давно признаны природными иммуностимуляторами. После курса антибиотиков также необходимо будет восстанавливать и микрофлору.

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Продолжать наблюдения. Стоит придавать большое значение динамическому наблюдению у лечащего врача. В первую очередь, с целью контроля лабораторных показателей и функциональной активности органов и систем, подверженных высокому риску развития осложнений.

И помните: ангина подстерегает нас летом, тем более, что не всех в этом году оно радует теплой и сухой погодой. Профилактируйте болезнь правильно – берегите иммунитет. опубликовано econet.ru

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