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Как избавиться от боли в коленях

Источник: vestishki.ru 30 августа 2023 6730
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Экология здоровья: При подъеме по длинной лестнице разваливаются ноги в коленных суставах, возникает боль в коленях, иногда опухают коленные суставы...

Как избавиться от боли в коленях

По утрам и вечерам упорно массировать точки

При подъеме по длинной лестнице разваливаются ноги в коленных суставах, возникает боль в коленях, иногда опухают коленные суставы. Вот на такие симптомы жалуются немало пожилых людей, в особенности чересчур полных женщин. Полные мужчины тоже, конечно, не любят подъема по лестнице.

Быстрая ходьба ведет не только к утомлению ног, но и к учащенному сердцебиению.

Стадии симптомов таковы:

  • сначала тяжесть в коленях,
  • затем она превращается в тупую боль,
  • а далее усиливается боль при сгибании и разгибании ног в коленях
  • и, наконец, исключается возможность сидеть, поджав под себя ноги.

Это старение суставов, что называется "обезображивающим артритом". Его лечение сводится преимущественно к постепенному утолению боли и рассасыванию опухоли и отека.

Самый упрощенный способ утоления боли:

  • ухаживать за коленными суставами с помощью подогретого паром толстого полотенца в течение порядка 20 минут;
  • после этого каждый день утром и вечером упорно продолжать раздражать активные точки в течение 10 минут;
  • через 2 - 3 недели, как правило, боль проходит.

Как избавиться от боли в коленях

К активным точкам относится "симмон" (см. №3), расположенная на кисти со стороны ладони, ближе к мизинцу (по меридиану сердца), а также "итю" (см. №5), расположенная в подколенной яме (по меридиану мочевого пузыря).

Как избавиться от боли в коленях

№3: Симмон (Сердцебиение)

Как избавиться от боли в коленях

№5: Итю (Судорога мышц ноги)

Слегка массируют и раздражают эти точки подушечками больших пальцев.

Для выполнения следующего упражнения используется точка "рёкю" (см. №5), расположенная на 4 см снаружи от коленной чашки и принадлежащая меридиану желудка, а также точка "кэккай", расположенная на 5 см выше колена с внутренней стороны и принадлежащая меридиану селезенки.

Как избавиться от боли в коленях

№5: Рёкю (Боль в желудке)

Эти точки очень благотворно воздействуют.

Упражнение

Непринужденно сидя на стуле, нажимают "рёкю" на обеих ногах соответственно большими и средними пальцами обеих рук.

Как избавиться от боли в коленях

Затем, поднимая с пола правую и левую ногу поочередно, разгибают ее в коленном суставе.

При этом надавливают на указанные точки подушечками соответствующих пальцев.

Спустя 5 секунд снимают усилие пальцев и спокойно опускают ногу.

Когда боль облегчается, постарайтесь поднять ногу до горизонтального уровня бедра (10 раз для каждой ноги).опубликовано econet

Йосиро Цуцуми. Японский лечебный массаж. Болеутоляющие упражнения

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Источник: https://econet.ua/

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колено здоровье

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