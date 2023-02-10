Омоложение лица за 4 дня по восточной методике “кохинхина”

Существует ли вечная молодость? И как её достичь? Мы часто себе задаём этот вопрос...

Мандариновая маска для молодости вашей кожи

Существует ли вечная молодость? И как её достичь? Мы часто себе задаём этот вопрос.

Конечно, мы не можем противиться течению времени, но мы можем сделать так, чтобы оно было не так заметно на наших лицах. И сделать это можно не только с помощью пластической хирургии или профессиональной эстетической медицины.

Добиться заметных результатов возможно, регулярно уделяя уходу за своей внешностью немного времени и используя проверенные веками рецепты домашней косметологии.

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Например такие, как эти природные омолаживающие и восстанавливающие процедуры, которые широко известны на территории Юго-Восточной Азии не одну сотню лет.

Да и что удивляться, ведь раньше не было такой косметической индустрии и средств для молодости: красавицы готовили их себе сами или заказывали у специальных знатоков этого вопроса. Рецепты передавались из уст в уста, а самые удачные передавались из поколения в поколение и дошли до наших дней.

Сегодня мы расскажем вам об интереснейшей восточной методике омоложения “кохинхина”, в основе которой лежат мощные омолаживающие свойства мандарина. Название методики идет от названия провинции в Южном Вьетнаме, которая считается родиной мандарина.

Мандарин — фрукт, богатый витамином A и C, он активно способствует выработке коллагена и устраняет несовершенства кожи.

Мандариновые маски применяются для омоложения кожи и придания ей упругости и свежести.

Методика рассчитана на регулярное применение мандариновых масок. Один курс рассчитан на 4 дня.

Повторять курс рекомендуется 2 раза в месяц

День первый. Очищение кожи



Вам потребуется:

кожура 1 мандарина,

3 ложки натурального йогурта,

2 ложки овсяной муки.

Хорошо вымытый мандарин очистите и съешьте его. Кожуру мандарина измельчите и перемешайте в блендере с йогуртом и овсяной мукой до однородной консистенции.

Нанесите маску на зону лица и декольте. Избегайте попадания маски на зону вокруг глаз.

Подержите маску 10 минут, затем сделайте легкий пилинг-массаж и подержите маску на лице ещё 10 минут.

После этого смойте теплой водой.

Нанесите увлажняющий крем.

2. День второй. Снятие воспаления и выравнивание цвета кожи



Вам потребуется:

¼ чашки тёплого молока,

1 ложка дрожжей,

1 мандарин,

1 ломоть пшеничного хлеба.

Выжмите сок мандарина и смешайте его с теплым молоком. Добавьте туда хлебный мякиш и дрожжи. Хорошенько все перемешайте.

Нанесите на лицо и зону декольте.

Оставьте на 20 минут.

Через 20 минут смойте всё теплой водой.

Применять крем сегодня не нужно.

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День третий. Подтяжка и омоложение кожи (лифтинг-маска)



Вам потребуется:

3 свежих плода инжира,

1 мандарин,

1 яичный белок.

Сделайте пюре из инжира, смешайте его с соком мандарина, взбейте белок до пены и осторожно смешайте с пюре.

Полученную смесь нанесите на лицо и зону декольте и оставьте на 30 минут.

Затем смойте всё теплой водой.

Крем сегодня не нужен.

День четвёртый. Увлажнение кожи



Вам потребуется:

4 столовые ложки овсяной муки,

4 чайные ложки мёда,

2 мандарина,

1 столовая ложка оливкового масла.

Овсяную муку, мёд, сок от двух мандаринов и оливковое масло тщательно перемешайте.

Полученную массу нанесите на лицо и зону декольте.

Оставьте на 5 минут.

Затем сделайте массаж лёгкими круговыми движениями и оставьте ещё на 10 минут.

Затем смойте все тёплой водой.

Крем применять не нужно.

Внимание! Все процедуры нужно выполнять перед сном. Мандариновые маски не делают по утрам или днем. Если же вы всё-таки сделали маску днем, то избегайте попадания под прямые солнечные лучи, чтобы не получить нежелательных пятен на коже. Перед нанесением маски нужно снять макияж и тщательно умыть лицо.

Повторяйте эти маски каждые 2 недели — и вы будете выглядеть значительно моложе.

Берегите свою молодость и красоту.опубликовано econet

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