Оздоровление крови и сосудов по Кацудзо Ниши​​​​​​​

Болезнь не возникает ниоткуда. Но болезнь - вовсе не кара небесная за грехи, как думают многие. Совсем наоборот.

Болезнь не возникает ниоткуда. Но болезнь - вовсе не кара небесная за грехи, как думают многие. Совсем наоборот. Как ни трудно, может быть, кому-то окажется в это поверить, но болезнь приходит не как враг, а как помощник. Болезнь хочет нам помочь восстановить утраченное равновесие в организме. Болезнь - единственное средство, каким организм пытается самостоятельно устранить возникающие в нем неполадки.

Золотые советы от Кацудзо Ниши

Нормальное кровообращение - "река жизни"

Кровь - это жизнь, об этом знали люди еще в древнейшие времена. Каждая клетка организма получает питание от крови. Кровь соединяет и питает все органы и системы организма. Кровь прошла через больной орган и отправилась дальше - значит, она уже несет в себе болезнь.

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Так могут ли оставаться здоровыми остальные органы, если болен хоть один? Что же на самом деле болеет - только один орган или нездоров организм в целом? Конечно, нездоров организм в целом, и нездоров он именно из-за того, что в нем нарушена гармония, нарушен баланс.

Питание всех клеток осуществляется с помощью мельчайших сосудиков - капилляров. Все знают, что кровь движется по венам и артериям. Но многие забывают, что до каждой клеточки организма она доставляется именно капиллярами. Все человеческое тело пронизано капиллярами - именно поэтому от укола иголкой в любом месте тела, даже там, где нет видимых крупных сосудов, вен и артерий, выступит кровь.

Капилляры невидимы, они в 50 раз тоньше человеческого волоса. Каждая клеточка тела окутана капиллярами как паутиной. Это трудно себе представить, но если все капилляры человеческого тела вытянуть в одну линию, то длина этой линии составит 60- 90 тысяч километров!

Вот почему начинать работу по оздоровлению организма желательно именно с оздоровления крови и сосудов.

Капилляры тонки, а потому очень хрупки и уязвимы. Они первыми начинают загрязняться, ломаться, отмирать, повреждаться. Естественные природные методы исцеления - это исцеление с помощью тех свойств организма, которые присущи ему от природы.

Медикаменты - не живое, не присущее организму от природы вещество. Если вы посмотрите внимательно на таблетку, то не увидите в ней никакой жизни. В ней нет живительной вибрации, нет излучающихся волн Энергии Жизни, нет того особого внутреннего свечения, которое излучает все живое. Таблетка - мертва. Разве можно лечить живое - мертвым? Разве мертвое может принести нам жизнь и здоровье? Не может и еще раз не может, другого ответа нет.

Только стоячая вода загнивает, а проточная вода всегда чиста. Когда наш организм становится подобен проточной воде, с текучей, нормально циркулирующей, а не застоявшейся кровью - ликвидируются застои, а с ними - любые болезни. А текучесть крови зависит от состояния капилляров.

Бег на месте

Легкий и непринужденный бег на месте - прекрасное средство заставить свой организм вибрировать, а значит, как следует простимулировать кровообращение и заставить капилляры работать.

Бег - совершенно естественное явление и состояние для каждого живого существа на земле, и для человека в том числе. Бег на месте не преследует цели преодолевать какие-либо расстояния, а потому выполняет чисто лечебную функцию. Более полезную методику оздоровления представить себе трудно. Такой бег, не изнуряя нас излишне, идеально разогревает организм до каждой его клеточки, отчего продукты распада интенсивно плавятся и выводятся через поры. А значит, не только стимулируется кровообращение, но и очищается кровь!

Но чтобы бег пошел на пользу надо знать несколько правил.

Teлo должно быть полностью расслабленным, так, чтобы руки болтались как плети, ноги были свободно согнуты в коленях и не напрягались.

Ступни должны лишь слегка отрываться от земли, совершая легкие прыжочки, - высоко поднимать ноги и подпрыгивать не нужно.

Надо постараться, чтобы весь организм лишь слегка и приятно вибрировал и ни в коем случае не получал грубых встрясок.

Состояние при беге должно быть приятным, не напряженным, не утомительным.

В таком беге главное для вас - эффект легкого прыжочка дающий встряхивание всех мышц. Со временем бег на месте будет даваться все легче и легче, но сдерживайте себя, не делайте резких и сильных движений, оставайтесь в расслабленном, спокойно" состоянии, лишь слегка мягко подпрыгивая, едва отрывая стопы от земли.

Несколько советов по оздоровлению крови

Чтобы кровь не была вязкой

Каждая болезнь начинается с изменения водного состава организма. Водный состав организма - это все внутриклеточные и внеклеточные жидкости. Их общий объем составляет около 70 процентов всей массы человеческого тела. Качество всех этих жидкостей имеет первостепенное значение для состояния организма, для его здоровья или болезни. Если жидкости в организме недостает, кровь становится вязкой, циркуляция ее затрудняется, организм заболевает.

Без нормального количества жидкости в организме невозможна нормальная жизнедеятельность. Кровь замедляет свою циркуляцию, и многие думают, что дело здесь в сердечной мышце, что надо ее укреплять. Но этого оказывается мало: кровь циркулирует плохо из-за своей вязкости. Надо восстанавливать нормальный поток жидкости в организме.

Обязательное условие: пить воду между приемами пищи в достаточном количестве - до 3 литров в день. Питаться естественной растительной пищей, хорошо удерживающей влагу.

При этом помнить, что прием жидкости во время и сразу после еды очень вреден. Надо избегать также приема воды во время активных движений: при беге, занятиях физкультурой и спортом.

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Чтобы кровь имела полноценный состав

От качественного состава крови зависит наше здоровье. А этот состав определяется тем, что мы едим, что мы пьем, что мы вдыхаем - что мы получаем из внешней среды. Все эти вещества, получаемые нами, формируют состав крови и доставляются с кровью каждой клетке, каждому органу, всем тканям организма.

Чтобы кровь была полноценной, она обязательно должна получать все Энергии Жизни, Энергии Природы - свет, воду, воздух, обогащенный кислородом, и все то, в чем есть энергия Земли - в частности, минеральные вещества. Они, так же как и другие необходимые вещества - глюкоза, аминокислоты, микроэлементы и витамины, могут доставляться в организм только с пищей. Существует лишь один вид пищи, в котором все это содержится в необходимых человеку пропорциях, - это фрукты.

Если вы регулярно едите фрукты, овощи, семена, вы получаете все необходимые аминокислоты, из которых организм самостоятельно синтезирует белки. Точно так же получают белки все млекопитающие, не употребляющие мяса.

В мясе нет никаких важных веществ, которые нельзя было бы получить от растений. Между тем животный белок очень плохо усваивается человеческим организмом и дает большое количество отходов. Чтобы усвоить животный белок, полученный с мясом, организму требуется 50- 60 часов! На это уходит огромное количество энергии и жизненных сил организма. Организм тратит впустую драгоценную энергию, которую мог бы направить на очищение и оздоровление.

Глюкозу организм получает только из натуральных фруктовых Сахаров - фруктозы, содержащейся в растениях.

Сахар неорганический, сахар промышленного производства - ядовитый продукт. Сахар вреден для всего организма и для состояния сосудов в частности. Сахар сжигает кальций в организме, что приводит к неполноценному составу крови, к разрушению костей и зубов.

Кальций просто необходим для кроветворения! Для усвоения такого сахара необходимо много витаминов группы В - организм тратит их на этот процесс, в результате появляется дефицит этих витаминов, что приводит к ухудшению состава крови и нервным заболеваниям. Организму достаточно того сахара, что есть в фруктах и растениях, другой сахар для него не только не полезен, но просто вреден.

Витамины есть только в сырых, невареных продуктах - овощах и фруктах. Кроме того, чтобы получать эти вещества и не наносить организму вреда, надо есть хлеб из натуральной, грубого помола муки, без всяких химических добавок.

Один из наиболее вредных продуктов современной промышленности - белый хлеб. Белый хлеб приготовляют из муки тонкого помола, из которой удалены отруби. А вместе с отрубями удалены все без исключения минералы и большая часть витаминов.

Запоры могут быть результатом неумеренного потребления белого хлеба. Попадая в организм, хлеб набухает от кишечных соков, закисляет внутреннюю среду организма, превращаясь в нечто похожее на комья глины, которые налипают на стенках кишечника и создают его непроходимость.

Надо иметь в виду, что наибольшее количество необходимых полезных веществ и витаминов содержится в отрубях, шелухе, кожуре растений. Между тонкой кожурой и самой мякотью плода как раз и содержатся все незаменимые и необходимые человеку вещества для того, чтобы быть здоровым, чтобы продлить жизнь и молодость.

Поэтому каждый, кто хочет быть здоровым, должен придерживаться следующих правил:

постараться побольше употреблять фрукты и овощи в сыром виде и есть по возможности сразу после того, как они сняты с дерева или выкопаны из земли, пока они еще не очень долго находились на воздухе и свету;

готовить овощи запеченными или на пару, только при таком способе приготовления можно сохранить микроэлементы и витамины;

помнить, что продукты, содержащие сахар, также опасны, как и сам сахар.

Чтобы избежать такого повреждения сосудов, а значит, развития атеросклероза, надо регулярно выполнять упражнения для капилляров, спать только на жесткой постели, систематически налаживать равновесие всех деструктивных и конструктивных сил при помощи смыкания ладоней и стоп и других физических упражнений, обеспечивать активность мышц, питаться преимущественно злаками, сырыми свежими овощами и фруктами. Все упражнения нормализуют циркуляцию крови и всех жидкостей организма, а нормальное питание даст организму нужные вещества и освободит от вредных.

Овощи и фрукты - только сырые. Если по какой-то причине невозможно не варить овощи, тогда варить их надо только на воде или в собственном соку, под крышкой и в течение очень короткого времени. Ничего не готовить на масле. Растительное масло употреблять без термической обработки и только свежее, не стоявшее в открытой бутылке в тепле или на свету.

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Очищение крови

Очищать кровь от вредных веществ и восстанавливать ее состав очень хорошо с помощью овощных соков. Такая процедура позволяет вредным веществам выходить из крови через поры кожи.

Лучше всего употреблять смесь морковного и свекольного соков. Хотя бы один день соковой диеты, когда больше ничего - никакой пищи и никакого питья (кроме чистой воды, которую можно пить в перерывах между приемами сока) - не употребляется, уже дает очень хороший положительный результат.

Сока нужно выпить 1-1,5 литра за день, распределив на 4-5 приемов, в перерывах выпивая по 1 стакану воды. Хорошо к морковному и свекольному соку для разнообразия добавить и другие соки красного цвета - к примеру, гранатовый, вишневый. Помните: в чистом виде один свекольный сок употреблять нельзя - его необходимо смешивать с другими.

Свекольный и морковный соки стимулируют кроветворение, способствуют повышению гемоглобина в крови, повышают сопротивляемость организма инфекциям, пополняют кровь необходимыми веществами, растворяют вредные отходы и быстро выводят их из крови. Благодаря этому некоторые болезни проходят быстро и без всяких других методов лечения.опубликовано econet.ru

© Кацудзо Ниши​​​​​​​, из книги «Алхимия здоровья: 6 «золотых» правил»

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