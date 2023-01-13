Как измерить давление без тонометра

Cпособ, который спасет каждого в экстремальной ситуации

Способ, который пригодиться всем! Как измерить давление линейкой

Люди склонные к частым колебаниям давления обязательно держат дома такой прибор как тонометр. Поскольку к правильно измеренному давлению можно выбрать подходящий способ лечения.

А если человеку становиться плохо на улице, работе, кафе, что же делать в этом случае, ведь всегда носить с собой тонометр в сумочке не получиться.

Существует простой метод определения давления с помощью обычной линейки, нитки, кольца (скрепки или гайки), который считается довольно результативным.

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Как измерить давление линейкой

Для проведения процедуры необходимо взять любую линейку, 20 см нитки и кольцо или даже обычную скрепку.

Чтобы измерить давление необходимо удобно сесть на стул, вытянуть руку на столе. Можно даже не снимать одежду, поскольку она не мешает процедуре. На руку необходимо положить линейку, чтобы ее начало находилось в локтевом изгибе.

Второй рукой нужно взять нитку с грузиком за свободный конец, помещает маятник над линейкой, не прикасаясь к ней, и проводим его вдоль линейки от локтя до запястья.

В этот момент дыхание должно быть спокойным, нельзя напрягаться, отвлекаться, разговаривать. Двигать маятник нужно медленно, плавно. На определенном отрезке маятник начинает качаться поперек линейки.

Отметка на линейке, где начал двигаться маятник считается отметкой верхнего давления. К примеру, движение началось на отметке 11 см, значит давление 110 единиц.

Теперь необходимо измерить нижнее давление. Для этого линейку необходимо положить началом делений к запястью, а маятник вести по направлению от запястья к локтю. Определяется нижнее давление так же, как и верхнее – движение поперек линейки на какой-то отметке считается значением нижнего давления.

Таким методом можно измерить давление не только себе, но и другому человеку. Стандартным давлением у человека считается показатель 120*80 единиц, но у каждого показатель нормального давление разный.

Что делать с повышенным давлением

Следует помнить – резко снижать уровень давления нельзя, поэтому не рекомендуется сразу же использовать сильнодействующие лекарства, поскольку они могут вызвать побочные эффекты в виде головокружений, тошноты.

Наиболее простым способом является такой метод – любым пальцем нажмите на козелок уха и вращайте его по часовой стрелке сейчас первая половина дня (до 16 часов), если стрелка часов перешла за 16 часов, вращения должны происходить против часовой стрелки.

Чтобы безопасно снизить давление хорошо подходит корвалол или смесь настоек боярышника, пустырника, валерианы. Приобрести каждую настойку можно в аптеке, смешать их вместе. Употреблять 1 ч. л. смеси смешав ее с 50 мл воды.

Для снижения давления отлично подходит зеленый чай, особенно с добавлением мяты. К тому же мята может не только уменьшать уровень давления, но и устранять тошноту.

Отлично понижает давление лимон. Его можно употреблять в чистом виде, добавлять в зеленый чай. Очень полезной для снижения давления считается лимонная вода, которую необходимо употребить утром натощак. Для ее приготовления необходимо смешать сок из половинки лимона с 1 л. чистой воды.

Что помогает повысить давление

Если под рукой не оказалось медикаментозных препаратов необходимо найти на спине седьмой позвонок (расположен в месте, где заканчивается шея, начинается спина) и начать его массировать по часовой стрелке до 16:00, против часовой стрелки после 16:00.

Чтобы поднять давление можно использовать шоколад, но если его не оказалось дома, отлично подходит кусочек хлеба, посыпанный солью.

Не рекомендуется употреблять кофе, чтобы повысить давление, поскольку оно негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Вместо кофе отлично подходит сладкий черный чай, настойка элеутерококка, женьшеня.

Если вовремя определить уровень давления, будет проще подобрать адекватный метод оказания первой помощи. Правильно измеренное давление с помощью линейки может помочь в экстренной ситуации, когда под рукой не оказалось тонометра. опубликовано econet

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