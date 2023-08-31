Cоветы рефлексологов: Упражнения, которые балансируют эмоции и энергию

Следуйте этим советам, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние...
Наука, изучающая биоактивные точки на наших руках, стопах, ушах, называется рефлексологией.
В данной статье мы расскажем вам, за что отвечает каждый палец на наших руках.
Первый палец на руке, будто якорь, — ответственен за наши поступки.
Этот «эмоциональный» пальчик неразрывно связан с нашими тревогами, переживаниями, беспокойством.
Биоточки на большом пальце отвечают также за работу желудка, селезенки.
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Отвечает за боли в мышцах, упадок духа.
Второй палец руки имеет непосредственное отношение к нашим страхам, смущению.
Также указательный пальчик отвечает за почки. Как показала практика, когда традиционное лечение этого внутреннего органа дополняется рефлексологией, заболевание гораздо легче поддается лечению.
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Средний палец отвечает за усталость, злость, раздражительность.
Современная медицина уверяет, что во время массажа третьего пальца улучшается работа печени.
Биоактивные точки на этом пальце несут ответственность за негативные эмоции.
При расстройстве пищеварительного тракта, сбившемся дыхании массирование безымянного пальца также поможет.
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Биологически активные точки мизинца помогают справиться со стрессом, эмоциями, нервозностью.
К тому же, пятый пальчик на ладони отвечает за наше мировоззрение, осознание себя, влияет на самооценку.
Массирование ладоней в целом снимет общее напряжение в теле, головокружение, поможет с проблемами желудочно-кишечного тракта, избавит от тошноты.
Биоактивные точки на наших ладошках ответственны за большинство внутренних органов организма.
Человеческая рука отвечает за концентрацию внимания, кровообращение.
Следуйте советам рефлексологов, выполняйте нехитрые упражнения, и вы сможете значительно улучшить свое состояние.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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