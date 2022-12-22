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Не игнорируйте эти наросты на веках!

Источник: socfit.info 22 декабря 2022 5978
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Наросты на веках - это далеко не косметическая проблема и обратиться к врачу придется не только с просьбой удаления дефекта.

Не игнорируйте эти наросты на веках!

Если появились наросты на веках, значит этому есть причина. В основном это происходит из-за сбоев и нарушений определенных функций в нашем организме. И это далеко не косметическая проблема и обратиться к врачу придется не только с просьбой удаления дефекта.

Ксантелазма век

Итак, ксантелазма… На первый взгляд это безобидные бугорки, они бывают бледными и не слишком заметными. Но даже если это так, отследив их появление, стоит срочно бежать к врачу.

Ксантелазма век может указывать на атеросклероз и серьезные проблемы с сердцем, например ишемическую болезнь сердца. Диабет, гипертония, ожирение, болезни печени — частые спутники ксантелазмы.

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Основной причиной появления таких неприятных наростов на глазах является нарушение липидного обмена в организме, вызванное неправильным питанием, обилием животных жиров в рационе, повышенным уровнем сахара в крови.

Не игнорируйте эти наросты на веках!

Каков бы ни был соблазн, удаление ксантелазмы, ни в коем случае нельзя производить самостоятельно. Никаких народных средств! Столь деликатную процедуру нужно доверить врачу. опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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Наросты на веках глаза кожа красота здоровье Ксантелазма

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