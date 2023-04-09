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Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Источник: steptohealth.ru 09 апреля 2023 5972
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Несмотря на то, что данный сок действительно способен улучшить состояние и работу щитовидной железы, заменять им медикаментозное лечение не следует, а перед потреблением желательно проконсультироваться со специалистом.

Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Щитовидная железа расположена у нас в передней части шеи. Она имеет очень характерную форму бабочки.

Важность этого органа заключается в том, что он оказывает влияние на работу всех систем организма: участвует в обмене веществ, выработке гормонов и других жизненно важных процессах.

Сок для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа имеет белок под названием тироглобулин, который при соединении с йодом вырабатывает ряд химических веществ, регулирующих работу органов, тканей и клеток.

Нарушения возникают в том случае, если этому белку не удается соединиться с йодом, в результате развивается дисбаланс, который существенно снижает качество жизни.

Самым распространенным нарушением является гипотиреоз, считается, что в 80% случаев именно с ним сталкиваются люди, когда обнаруживают у себя проблему с щитовидной железой.

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Данное состояние вызвано снижением выработки гормонов щитовидной железы, что, в свою очередь, вызывает ряд негативных изменений в человеческом организме.

Еще может развиться заболевание под названием гипертиреоз, которое, в противоположность первому, наоборот, связано с чрезмерной активностью железы.

Есть и другие болезни, нарушающие ее функцию, и вызывающие тем самым нежелательные эффекты в работе организма.

Но к счастью, здоровые привычки помогают защитить наше здоровье и в значительной степени снизить риск подобных состояний.

И сегодня мы собираемся рассказать вам об одном из них: мультивитаминном соке, который, благодаря своей питательной ценности, принесет нашему организму огромную пользу.

Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Мультивитаминный сок для защиты щитовидной железы

Мультивитаминный сок, который мы рекомендуем вам, поможет позаботиться о здоровье щитовидной железы и будет стимулировать ее функцию.

Он богат витаминами А и В, антиоксидантами и такими минеральными веществами, как йод. А ведь этот натуральный компонент регулирует определенные функции, которые могут нарушиться из-за гормональных нарушений в организме.

Сок включает в себя такие продукты, как морковь, богатую бета-каротином (провитамин А), а это вещество, как известно, необходимо для корректной выработки гормонов щитовидной железы.

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Еще этот сок обеспечит наше тело значительным количеством витаминов группы В, благодаря зелени и овощам, которые также необходимы для нормальной работы щитовидной железы.

Без вышеперечисленных питательных веществ организм теряет способность эффективно усваивать йод, необходимый элемент для выработки гормонов как в самой железе, так и в надпочечниках.

Сок содержит и этот минерал (в значительных количествах), так как в его состав входят такие продукты питания, как водоросли спирулина, шпинат и огурец.

А если и этих аргументов недостаточно, чтобы убедить вас, вот еще один: сок обладает высокой энергетической ценностью и при этом содержит минимум калорий. Это не только не приведет к нежелательной прибавке в весе, но, напротив, поможет его скорректировать в сторону уменьшения.

Этот сок очень полезен для щитовидной железы

Как приготовить этот мультивитаминный сок для щитовидной железы?

Наш мультивитаминный сок готовится из ингредиентов, которые легко достать в любом магазине вне зависимости от времени года.

Эти фрукты и овощи легко впишутся в любой рацион питания.

В результате у вас получится полезный напиток, который не только защитит щитовидную железу, но и поможет снизить артериальное давление, уровень холестерина в крови и решить другие проблемы, связанные с нарушением обмена веществ.

Потребление этого сока будет отличной превентивной мерой от всего этого, так что не нужно ждать, когда вышеуказанные проблемы появятся. Можно начинать пить прямо сейчас.

Ингредиенты:

  • 1 огурец

  • 5 стеблей сельдерея

  • 6 листьев шпината

  • 1 яблоко

  • 5 шт. моркови

  • 1 стакан кокосовой воды (250 мл)

  • сок 1 лимона

  • 1 чайная ложка спирулины (порошок, 10 г)

Способ приготовления:

Тщательно вымойте все ингредиенты и порежьте, чтобы облегчить дальнейшее смешивание (кроме спирулины, кокосовой воды и лимонного сока, естественно).

Затем положите все в блендер, добавьте жидкости и смешайте до получения однородной консистенции.

Подавайте напиток свежеприготовленным и старайтесь выпивать по два стакана в день.

Лучше всего, если это станет регулярным, 2-3 раза в неделю.

Обратите внимание, что данный напиток является прекрасным дополнением к лечению щитовидной железы, но никак не его заменой. 

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Эффективность может варьироваться в зависимости от особенностей каждого конкретного организма, а также от образа жизни, которого придерживается человек.

Помните, если вы заподозрили у себя какое-либо отклонение в работе внутренних органов, важно как можно раньше проконсультироваться со специалистом, сделать своевременную диагностику и получить соответствующее лечение.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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