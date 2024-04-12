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Эмоциональные хищники

Источник: steptohealth.ru 12 апреля 2024 6682
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Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.

Эмоциональные хищники

Типы эмоциональных хищников

Хотя эмоциональные хищники разрушают наши иллюзии и подрывают нашу веру в себя, мы сами знаем, как далеко вперед мы готовы двигаться и где на самом деле пролегают наши границы.

Хищники играют очень важную роль в экосистеме планеты: они помогают поддерживать баланс.

Если мы забудем о дикой среде и сосредоточимся на обычной жизни, мы увидим перед собой более опасную разновидность хищников.

Они не способствуют поддержанию естественного баланса, а наоборот — лишь угрожают ему.

К примеру, мы говорим о людях, которые нарушают гармонию дома, на работе и вообще вмешиваются в каждый аспект нашей жизни.

Существует множество типов хищников. В этой статье мы расскажем об этом подробнее.

1. Хищники, которые ставят под угрозу наше эмоциональное равновесие

Одно из самых главных наших жизненных стремлений — это развитие эмоциональной компетентности.

  • Мы учимся принимать решения и нести ответственность за последствия этих решений — самостоятельных решений, принятых без давления со стороны других людей.
  • Чувство собственного достоинства, уверенность в себе и гибкость помогают нам принять правильное решение без оглядки на чужое мнение.

Однако довольно часто вокруг нас собираются эмоциональные хищники, которые ограничивают наши стремления.

Это люди, которые любят властвовать над нами.

  • У них огромный опыт манипуляции чужими эмоциями, они постоянно плетут паутину лжи, презирают всех вокруг и грубо иронизируют над окружающими.

К сожалению, очень часто у нас сильная эмоциональная связь с этим типом хищников.

2. Хищники, которые врываются в твою зону комфорта

Мы все знаем, где находится наша зона комфорта. Ничто не ускользает от нашего контроля, мы ничем не рискуем и не испытываем страх. Нам все известно, ведь мы зрелые.

  • Ничего нового не может произойти там, где мы не можем быть свободными, не можем творить, развиваться и взрослеть.
  • Веришь ты в это или нет, но один из самых прожорливых хищников в нашем сознании — это страх.
  • Это он мешает нашему счастью, постоянно загоняет нас в угол и нашептывает нам, что «все неожиданное будет опасным или плохим».

3. Хищники, которые уверяют тебя в том, что «ты ничего не знаешь» или «ты этого не заслуживаешь»

С тобой это уже случалось? Когда ты говорила себе, что тебе нужно прекратить о чем-то мечтать, потому что ты с этим не справишься или тебе нельзя смотреть на этого человека, потому что он для тебя слишком хорош.

  • Помни, что никто не может предвидеть будущее, включая тебя саму.
  • Тот, кто любят ограничивать твои возможности и стремления, хочет контролировать тебя и не позволить тебе стать более храбрым и достойным человеком, который способен воплотить в жизнь все свои мечты.
  • Лишь ты сама искусственно ограничиваешь свою жизнь, оставляешь в стороне свои возможности и разрушаешь свои мечты, замирая перед каждым препятствиям и полагаясь на каждую удачу и неудачу.

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Эмоциональные хищники

4. Хищник, который заставляет нас совершать одни и те же ошибки снова и снова

Почему мы влюбляемся в самых неподходящих людей? Зачем мы предаем себя? Почему мы снова и снова терпим неудачи? 

Если ты тесно взаимодействуешь с хищником, вероятно он заставляет тебя совершать одни и те же ошибки снова и снова.

С чем это связано? 

  • Дело в том, что мы не только не учимся на своих ошибках, но даже и не задумываемся о них.

Нужно остановиться, выдохнуть и понять, что нужно делать, чтобы не совершать одни и те же ошибки.

  • По мере продвижения по нашему жизненному пути разочарования и неудачи становятся все более распространенными.
  • Прежде чем наступать на те же грабли, мы должны научиться распознавать свои пробелы, знать, что нам мешает, что нам помогает и чего нам следует избегать.

5. Волки в овечьих шкурах

Волки в овечьих шкурах утверждают, что они уважают, любят и ценят друг друга.

  • Они стараются сделать максимум для того, чтобы сохранить эгоистичные отношения или дружбу с интересующих их лицом.
  • Мы все встречали подобных людей. Они выглядят очень милыми и соблазнительными, умеют общаться, но лгут о своих чувствах.

Мы должны научиться распознавать их. Даже если мы случайно застряли в их сетях, нам нужно уметь нажать на тревожную кнопку, чтобы предупредить и защитить себя и избежать ненужных страданий.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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