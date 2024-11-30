Мы стараемся сохранить и улучшить своё здоровье и жизнь. Конечно, для его определения и объективной оценки нужны какие-то критерии. Если говорить о женском здоровье и потенциале, то конечно любая женщина хочет его знать. Прежде всего речь идёт о потенциале яичников, ведь именно он определяет, будем ли мы молоды, сможем ли родить ребёнка, какой в целом у нас запас жизненных сил.

Мы живём в такое время, когда нельзя слепо доверять даже самым авторитетным людям, маркетинговым компаниям, телевизору и продавцам. Всё больше людей смотрит на состав продуктов, лекарств, качество воды.

Антимюллеров гормон — показатель женского здоровья

Мы стараемся сохранить и улучшить своё здоровье и жизнь. Конечно, для его определения и объективной оценки нужны какие-то критерии. Если говорить о женском здоровье и потенциале, то конечно любая женщина хочет его знать.

Прежде всего речь идёт о потенциале яичников, ведь именно он определяет, будем ли мы молоды, сможем ли родить ребёнка, какой в целом у нас запас жизненных сил.

Есть некоторые тесты, которые достаточно объективно показывают нам, что происходит с организмом. Не так давно в медицине стал использоваться тест на антимюллеров гормон. Полученная цифра показывает женщине овариальный запас яичников. Это знание является стратегически важным во многих случаях.

Часто ко мне обращаются женщины после того, как они несколько месяцев или лет принимали гормональные контрацептивы, перенесли тяжёлые операции на яичниках, или у них были какие-то болезни или стрессы.

В таких случаях крайне важно оценить оставшийся потенциал яичников и его общее состояние. Именно с этой целью необходимо сдать кровь на антимюллеров гормон (АМГ).

Норма антимюллерова гормона в среднем от 1 до 2, 5 нг/мл (но разные лаборатории могут давать разные цифры). Цифры могуть выходить за пределы нормы - в ту или иную сторону.

Что такое антимюллеров гормон?

Антимюллеров гормон (АМГ) относится к группе белковых гормонов. Иначе его называют: Anti-Mullerian Hormone - AMH, антимюллеровский гормон, ингибирующее вещество Мюллера (Mullerian-Inhibitory Substance - MIS), антимюллеровская субстанция, антимюллеровый фактор).

Он вырабатывается в яичниках у женщин и в яичках у мужчин, но работает в мужском и женском организме совершенно по-разному. Его выработка и функция не зависят от работы гипофиза и гипоталамуса, высших эндокринных желёз. Он не подчиняется их влиянию. Его уровень зависит только от состояния гонад (половых желёз).

АМГ обеспечивает развитие половых органов, а также фертильность (плодность). Он получил своё имя в честь Иоганна Мюллера, выдающегося немецкого врача и биолога 19 века.

В гинекологии АМГ называют "счётчик яйцеклеток".

Так что же это за таинственный гормон?

Я хочу предложить вам путешествие в святая святых - ранний внутриутробный период. Именно там, в самом начале нашей жизни, происходит закладка всех органов и систем. Примерно на 4-6 неделе внутриутробного развития у плода закладывается так называемая мюллерова протока. Именно её обнаружил Иоганн Мюллер, и это знание было революционным.

Что это за протока? Это - зачаток матки, труб, верхней трети влагалища. И этот зачаток есть у каждого внутриутробного ребёнка, независимо от пола.

То есть, изначально все мы движемся по женскому пути развития. Развитие женского организма происходит автоматически, а вот чтобы быть мальчиком и мужчиной, нужно постоянно подавлять в себе этот женский путь.

Именно этим в организме мальчика занимается антимюллеров гормон. Эмбриональное яичко мальчика начинает вырабатывать его с самых ранних сроков беременности. И в 8-10 недель под влиянием АМГ мюллерова протока в организме мальчика рассасывается.

Зачатки матки и влагалища остаются в мужском организме в виде придатка яичка и простатической маточки. Но они никогда не развиваются в полноценные женские органы.

Может так случиться, что уровень АМГ будет недостаточным в разные сроки беременности и после рождения. Тогда мальчик, а потом и мужчина может иметь разные виды проблем - начиная с неправильного формирования половых органов, неопущения яичек, паховых грыж, бесплодия и др.

Всю жизнь мужские яички вырабатывают АМГ. Норма АМГ для мужчин гораздо выше, чем для женщин. Именно поэтому мужчина может до глубокой старости зачать ребёнка, и сохраняет мужские качества.

В старшем возрасте, после 60 лет, уровень АМГ снижается и тогда мужчина приобретает женские черты - повышение тембра голоса, ожирение по женскому типу, снижение потенции и плодности, и прочее.

Женская история совсем другая.

Мюллерова протока по мере развития девочки постепенно превращается в матку, влагалище, трубы.

Яичники девочки тоже вырабатывают АМГ, но в значительно меньших количествах. Этот уровень не может быть высоким, он не должен блокировать развитие матки и влагалища. И они постепенно формируются.

Всю жизнь женщины её органы меняются - вначале они созревают, потом активно функционируют, потом увядают. И АМГ в этом жизненном процессе играет совсем не последнюю роль.

И теперь, чтобы нам лучше понять роль антимюллерова гормона в жизни женщины, давайте опять вернёмся во внутриутробный период.

Как формируется овариальный запас яичников?

Всё начинается с любви. Известно, что любовь и страсть родителей являются определяющим фактором для того, сколько жизненной силы получит их ребёнок. Конечно, важен возраст и состояние здоровья, но любовь и страсть в этом смысле важны в первую очередь.

Если ребёнок зачат на пике страсти, любви и взаимного доверия, то потенциал яичников (или яичек) ребёнка будет очень большим. Это значит, что у человека будет большой потенциал здоровья, жизненных сил, он будет легче достигать своих целей и пр.

Потенциал гонад (половых желёз) - это всё, на что может рассчитывать человек в течение своей жизни. Больше у нас ничего нет.

Этот потенциал не восстанавливается, не приумножается, мы можем его только тратить - с той или иной скоростью. И от этого зависит наше здоровье, качество и продолжительность жизни, а также здоровье и потенциал наших детей.

Яичники девочки закладываются, как и яички мальчика, примерно на втором месяце внутриутробного развития. И в них закладываются так называемые первичные фолликулы. Их ещё называют примордиальными. Каждый первичный фолликул потенциально, в течение жизни женщины, может вызреть в зрелую яйцеклетку.

Количество первичных фолликулов, которые закладываются в яичниках девочки, может быть очень разным. Повторюсь, это зависит от любви и страсти родителей, а также от их возраста и здоровья. Фолликулов может быть очень немного - от нескольких сотен, а может быть и очень много - до 3-4 миллионов.

Женщина овулирует максимум несколько сотен раз за жизнь. Всё остальное - запас. Природа даёт огромный запас сил, чтобы гарантированно могли рождаться дети, чтобы женщина могла их выносить, родить и вырастить.

Именно там, в первичных фолликулах яичников вырабатывается наш антимюллеров гормон. Если фолликулов мало, то его уровень будет невысоким. Если много, то уровень гормона будет выше, но всё же не таким высоким, как у мужчин.

У женщин антимюллеров гормон достигает максимума в активном репродуктивном возрасте (20-30 лет). Ближе к пременопаузе он снижается. После прекращения менструаций, когда прекращается созревание яйцеклеток и овуляция, он равен нулю. Поэтому норма антимюллерова гормона различается у разных возрастов женщины.

При небольших цифрах АМГ в цветущем репродуктивном возрасте женщины для неё очень важно ответить на некоторые вопросы.

Очевидно, что раз АМГ ниже нормы, то первичных фолликулов мало. Но этот запас у женщины изначально низкий, от родителей, или она не сберегла свой потенциал, и он стал меньше уже в её жизни? Может быть, если изменить образ жизни, питание, убрать вредные привычки, выйти из стрессов, похудеть, то скорость растраты яичникового потенциала станет меньше? Может, его хватит на большее время?

За чей счёт банкет?

Вы должны понимать, что мы в жизни платим за всё. Вернее - за всё платят наши яичники.

Все стрессы, детские болезни, все обстоятельства жизни женщины оплачены её яичниками. Этот запас тает каждый день, особенно велика скорость потерь во время приёма ОК, стрессов, абортов, алкоголя. По моему опыту, год приёма гормональных контрацептивов равен 3-5 годам репродуктивного периода.

Если потенциал яичников небольшой изначально, то потери могут быть критическими. Я часто встречаюсь в практике с ситуациями, когда буквально несколько месяцев приёма ОК приводят к пременопаузе у молодой женщины. Особенно, если гормоны назначаются в подростковом возрасте.

А кому-то и 5 лет приёма ОК как бы нипочём. Если потенциал, данный родителями, достаточно большой, то внешне может быть и незаметно, что женщина что-то потеряла. Но потери есть всегда. Поэтому я считаю, лучше не рисковать и не подвергать себя опасности.

Что означает, когда уровень АМГ высокий?

Да, такая ситуация бывает у женщины и нередко. Считается, что когда антимюллеров гормон выше нормы, женщина имеет склонность к поликистозу яичников (СПКЯ).

За годы практики, работая с женщинами, которые принимали гормональные контрацептивы, я пришла к выводу, что у них после отмены ОК появляется искусственно вызванные симптомы поликистоза яичников. И они ничем не уступают "естественному" СПКЯ.

Конечно, я не проводила масштабных клинических и научных исследований, я практик. Но выводы напрашиваются сами собой. Во время приёма гормональных контрацептивов организм получает "приказ", что женские качества женщине не нужны. В частности, ей не нужны яичники и дети. Конечно, ей не нужен цикл.

И после отмены яичники начинают функционировать по "мужскому" типу. Они вырабатывают много АМГ, с целью блокирования женской репродуктивной системы, женских качеств, овуляции, цикла.

После отмены гормонов яичник меняется, капсула его становится плотной, исчезают овуляции, возможно образование кист. На фоне высоких цифр АМГ овуляция, зачатие, вынашивание ребёнка чаще всего невозможны.

Сколько там при этом осталось фолликулов - сказать нельзя. Этого не видно за высокими значениями АМГ.

То есть, с моей точки зрения, женское тело начинает как бы идти "по мужскому пути". При этом возможно выпадение волос, прыщи, оволосение по мужскому типу, огрубение голоса.

С такими симптомами нужно работать только психологическими методиками. Необходимо научить заново, вернуть женщину на её "женский путь". В помощь психотерапии - травы, гомеопатия, иглорефлексотерапия и прочее.

Повышение уровня АМГ возможно также в случае развития гранулёзоклеточных опухолей яичников, и об этом тоже необходимо помнить.

Когда проводить исследование уровня АМГ?

Раньше овариальный запас яичников оценивали по косвенным признакам. Например, по уровню фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), или уровню яичникового гормона ингибина, который тоже вырабатывается в яичниках. Но данные эти были ненадёжными, менялись в зависимости от фазы цикла, стресса, физической нагрузки, переутомления.

Уровень антимюллерова гормона не зависит от временных факторов. Он будет одинаковым в любую фазу цикла, и не будет зависеть от того, выспались вы или нет.

Поэтому сдавать кровь для исследования можно в любую фазу цикла, утром, натощак. Хотя многие исследователи рекомендуют сдавать его на 3-5 день цикла, с моей точки зрения эта рекомендация ничего не значит.

Дело в том, что чаще всего женщина не ведёт самонаблюдений, не знает достоверно какой у неё день цикла, и не различает - менструация у неё или менструальноподобное кровотечение.

Поэтому, говорить про 3-5 день цикла, не имея достоверных данных о цикле, не имеет смысла. Да и сам гормон меняется в течение жизни плавно, только в сторону снижения. Временных колебаний, повышений - понижений он не имеет.

Конечно, это не касается случаев его искусственного повышения после гормональных контрацептивов. Но и тогда - если он повышен, то он повышен, временных колебаний не бывает.

Скажите, я в пременопаузе?

Такой вопрос я слышу довольно часто от женщин, которые пострадали от приема ОК, абортов, стрессов, операций (когда удаляется часть яичника). В таких случаях нормального значения АМГ чаще всего нет.

Как ни жаль расстраивать женщину, но ответ чаще всего положительный. Но пременопауза - понятие растяжимое. Яичник - очень ресурсный орган. Если научиться бережно тратить то, что осталось, относиться к себе правильно, то можно очень много лет прожить в цветущем возрасте и здоровье.

Как правило, когда антимюллеров гормон становится ниже нормы, женщине рекомендуют заместительную гормональную терапию пожизненно. Это стратегически неверно.

В таком случае нет речи о том, чтобы сберечь оставшийся потенциал яичников. Никто не знает на самом деле, сколько там осталось и на какое время хватит.

А на синтетических гормонах яичники погаснут очень быстро. Так же, как и всё остальное здоровье. По опыту, травы, здоровый образ жизни, адекватная психотерапия сохранят вам здоровье и качество жизни на долгие годы.

Я встречалась с ситуациями, когда при очень низком АМГ, гораздо ниже нормы, у женщин были овуляции и регулярные менструации. Я видела благополучные беременности при АМГ 0, 3 — 0,5 нг/мл. Мы не знаем возможностей нашего организма и нашей психики.

Крайне важно, чтобы женщина не "навешала" на себя эту пременопаузу искусственно, не слушала тех, кто её запугивает. Всё и всегла индивидуально, и я не советую вам подгонять себя под среднестатистические нормы.

Жизнь продолжается в любом случае, низкий у вас антимюллеров гормон или высокий. опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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