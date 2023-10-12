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Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

Источник: coalition.org.ua 12 октября 2023 6820
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Витамины – это те вещества, биологическая роль и польза которых для многих из нас вовсе не очевидна...

Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

Витамины для вашего здоровья

Витамины (от лат. vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.

Классификация витаминов:

  • Жирорастворимые витамины - A , D , E , K , F
  • Водорастворимые витамины - B , C , N , P , U 

Витаминоподобные вещества: J , L , аденин, дексапантенол, бенфотиамин 

А витамины:

  • А1 - ретинол 
  • А2 - дегидроретинол 

Суточная потребность - 900 мкг 

Входит в состав зрительного пигмента, обеспечивает нормальное зрение.

Гипо-, авитаминоз - куринная слепота 

Витамины: классификация и краткий обзор их функций в организме

B витамины:

  • B1 - тиамин 

Суточная потребность - 1,5 мг

Гипо- , авитаминоз - Бери-бери, который сопровождается полиневритами.

  • B2 - рибофлавин

Суточная потребность - 1,8 мг

Участвует в окислительно-восстановительных реакциях организма.

Гипо- , авитаминоз - выражается нарушением белкового синтеза, помутнением хрусталика.

  • B3(PP) - никотиновая кислота 

Суточная потребность - 20 мг

Гипо- , авитаминоз - пеллагра (дерматиты, диареи, психические нарушения).

  • B4- холин 

Суточная потребность - 500 мг

Гипо- , авитаминоз - расстройства печени

  • B5 - пантотеновая кислота 

Суточная потребность - 5 мг

Гипо- , авитаминоз - боли в суставах, выпадение волос, судороги конечностей, параличи, ослабление зрения и памяти.

  • B6 - пиридоксин

Суточная потребность - 2 мг

Участвует в белковом обмене, активирует деление клетки, стимулируют эритропоез. 

Гипо- , авитаминоз - анемия, системная красная волчанка 

  • B7(H)- биотин

Суточная потребность - 50 мкг

Гипо- , авитаминоз - поражения кожи, исчезновение аппетита, тошнота, отечность языка, мышечные боли, вялость, депрессия.

  • B8 - инозитол

Суточная потребность - 500 мг

о гипо- или авитаминозе нет данных

  • B9(Bc , М) - фолиевая кислота 

Суточная потребность - 400 мкг

Гипо- , авитаминоз - фолиево-дефицитная анемия, нарушения в развитии спинальной трубки у эмбриона

  • B10 - парааминобензойная кислота ПАБК

Суточная потребность - нет данных 

Стимулирует выработку витаминов кишечной микрофлорой. Входит в состав фолиевой кислоты. 

  • B11 (Bt , O)- левокарнитин

Суточная потребность - 300 мг

Гипо- , авитаминоз - нарушения метаболических процессов.

  • B12 - цианкобаламин 

Вместе с фолиевой кислотой способствуют созреванию макроцитов до эритроцитов.

Гипо-, авитаминоз - макроцитарная анемия (болезнь Адисона-Бирмера, Пернициозная анемия).

  • B13- оротовая кислота 

Суточная потребность - 1 мг

Гипо- , авитаминоз - экзема, нейродермит, псориаз, ихтиоз.

  • B14 - метоксантин (кофермент PQQ) 
  • B15 - пангамовая кислота 

Суточная потребность - 100 мг

  • B16-диметилглицин 

С витамин - аскорбиновая кислота 

Суточная потребность - 100 мг

Повышает свертываемость крови, понижает проходимость сосудов, стимулирует регенерацию тканей, стимулирует синтез интерферона, стимулирует синтез гормонов коры и мозгового вещества надпочечников, в частности: катехоламинов и ГКС. Последние две функции сбалансированы. 

Гипо- , авитаминоз - цинга.

D витамины 

  • D1 - ламистерол
  • D2 - эргокальциферол
  • D3 - холекальциферол
  • D4 - дигидрокальциферол
  • D5 - ситокальциферол

Регулируют Ca - P метаболизм . 

Гипо- , авитаминоз - рахит, остеомаляция, остеопороз 

Е витамины

  • α токоферол
  • β токоферол
  • γ токоферол 

Суточная потребность - 15мг

Нервно-мышечные нарушения: спинально-мозжечковая атаксия (атаксия Фридрейха), миопатии, анемия, нарушение репродуктивных функции. 

F витамины

  • Омега-3
  • Омега-6

Гипо- , авитаминоз - атеросклероз, замедление развития, ускоренное старение тканей

К витамины

  • К1 - филлохинон
  • К2 - фарнихинон

Суточная потребность - 120 мкг

Гипо- , авитаминоз - гипокоагуляция

N витамины 

  • Липоевая кислота 
  • Тиоктовая кислота 

Суточная потребность - 30 мг

Гипо- , авитаминоз - нарушения нормальной функционирования печени

P витамин

  • катехины,
  • антоцианы,
  • полифенолы 

Гипо- , авитаминоз - ломкость капилляров 

U витамин - метионин 

Считается противоязвенным фактором.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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