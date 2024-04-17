Не только съесть, но и усвоить

За переваривание пищи в нашем кишечнике отвечают специальные молекулы, которые называются ферменты. Кто это такие и что важно знать про них?

Пищеварительные ферменты и их роль в пищеварении

За переваривание пищи в нашем кишечнике отвечают специальные молекулы, которые называются ферменты. Кто это такие и что важно знать про них?

На самом деле, ферменты — это не только молекулы, которые переваривают пищу в вашем кишечнике. Биологическая роль ферментов значительно шире.

Ферменты — это биологические катализаторы. Как известно, катализатор — это вещество, способное ускорять течение химической реакции.

Если бы в нашем организме не было ферментов, химические реакции протекали бы в сотни, тысячи и даже десятки тысяч раз медленнее и мы просто не смогли бы существовать.

Роль катализаторов в нашем организме выполняют специальные белки. Именно эти белки и называют ферментами. Они не только расщепляют, они также синтезируют различные вещества и в целом, подавляющее большинство химических превращений в нашем организме протекает с их участием. Для каждого типа реакций существуют свои уникальные ферменты, которые подходят ко вступающим в реакцию веществам, как ключ подходит к замку.

Пищеварительные ферменты — это отдельный тип ферментов, который занимается расщеплением сложных веществ, попадающих в наш пищеварительный тракт, до простых, способных всасываться в кишечнике.

Подавляющее большинство продуктов питания требуют переваривания, так как образованы сложными веществами и не могут всосаться в кровь без предварительной «разборки» на мелкие детали.

Без процесса расщепления в кишечнике способны усваиваться только некоторые молекулы, например, глюкоза, фруктоза (простые сахара), аминокислоты и некоторые другие.

Все остальные вещества сначала расщепляются ферментами до простых, при этом чем больше сложная молекула, чем большее время потребуется для её переваривания (именно поэтому сложные углеводы типа крахмала, содержащие тысячи молекул простых сахаров, связанные друг с другом, усваиваются дольше, чем сахароза или лактоза, которые состоят всего из 2 молекул простого сахара).

Пищеварительные ферменты секретируются различными отделами нашей пищеварительной системы.

В ротовой полости начинают расщепляться некоторые углеводы, так как слюна содержит ферменты амилазу и мальтазу, ответственные за расщепление соответственно сахаров амилозы и мальтозы.

Измельчение пищи при помощи зубов, которое происходит в ротовой полости, способствует лучшей доступности питательных веществ для последующей обработки ферментами в желудке и кишечнике, поэтому жуйте пищу тщательно.

В желудке начинается переваривание белков. Именно сюда секретируются ферменты пепсин (начинает расщепление белков) и желатиназа (отвечает за переваривание коллагена — основного белка связок и хрящей). При этом переваривание любых других веществ в желудке не происходит.

Протоки основной «пищеварительной» железы — поджелудочной — открываются в двенадцатиперстную кишку, в которую пища попадает из желудка. Именно её секрет содержит основную часть ферментов, расщепляющих всё — белки расщепляет трипсин, химотрипсин и эластаза, углеводы расщепляются амилазой, жиры, которые предварительно разбиваются желчью из желчного пузыря на мелкие капли, удобные для обработки ферментом, расщепляет липаза.

Кроме того, сам тонкий кишечник выделяет несколько важных ферментов, в основном отвечающих за расщепление дисахаридов (углеводов, состоящих из 2 молекул простых углеводов) — лактазу (расщепляет лактозу), сахаразу (расщепляет сахарозу), мальтазу (расщепляет мальтозу) и другие.

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Какие факторы могут влиять на усвоение пищи и её переваривание? Необходимо понимать, что определенное количество фермента способно переварить совершенно определенное количество пищи.

Количество ферментов, которое выделяет ваш организм, довольно постоянно и связано с вашими нынешними потребностями. Если вы резко повысите потребление определенного питательного вещества (например, белка или лактозы), то у вас, скорее всего, будет несварение.

Хорошо то, что организм реагирует на изменение потребности и постепенно увеличивает производство любых биологически активных веществ. Поэтому несварения можно избежать, повышая потребление постепенно.

В случае, если вы довольно долго не употребляли определенный продукт, вводить его в рацион нужно плавно и понемногу.

В этом случае организм постепенно повысит выработку необходимого фермента до адекватного вашему потреблению уровня (например, если вы долго не употребляли молоко, то употребление 500 мл за один раз может привести к проблемам с кишечником.

Однако постепенное увеличение количество потребляемого молока, начиная с минимального (50-100 мл в день) может вернуть вам способность использовать молоко в пищу.

Поскольку организм действует по принципу обратной связи, использование ферментных препаратов наоборот, понижает выработку собственных ферментов, поэтому такие препараты, во-первых, нельзя употреблять регулярно, во-вторых, они на самом деле не решают проблему несварения в случае повышения на постоянной основе количества потребляемых веществ, а скорее, наоборот, усугубляют её.

Их использование оправдано лишь в случае эпизодических перееданий, либо не дольше 2-3 недель на постоянной основе.

Второй довольно важный момент — концентрация фермента, которая определяется содержанием фермента в определенном объеме жидкости. Если концентрацию фермента понижать, пища будет перевариваться медленнее и менее полно.

Именно поэтому во время еды не стоит употреблять большое количество жидкости. Кроме того, в ряде исследований показано, что употребление во время еды холодных напитков приводит к ухудшению переваривания пищи из-за ускорения её прохождения по пищеварительному тракту.

Третий момент — жирность пищи. Присутствие в пище большого количества жиров всегда замедляет процесс её усвоения. У некоторых людей именно сочетание белковой и жирной пищи или белковой и углеводной может вызывать проблемы с пищеварением, в то время, как отдельно белковая или отдельно углеводная пища проблем вызывать не будет.

Четвертый по порядку, но не по значимости момент — состояние всего кишечника в целом. Сильное влияние на него оказывает микрофлора.

При отсутствии в пище пребиотических компонентов, которые помогают расти собственным «хорошим» бактериям (фруктозо-олигосахариды, галакто-олигосахариды, клетчатка) и после антибиотикотерапии проблемы с пищеварением могут быть связаны именно с нарушением нормального состава микрофлоры кишеника.

Выход в таком случае — употребление пребиотиков и качественных свежих кисломолочных продуктов, а также достаточного количества клетчатки.

Поэтому, при наличии проблем с усвоением пищи проверьте также то, что вы употребляете в пищу достаточное количество клетчатки и пребиотиков и не отказываетесь от натурального живого кефира и качественных йогуртов.

Всем хорошего пищеварения и полноценного усвоения пищи.опубликовано econet

Автор Ника Мусатова

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