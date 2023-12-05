ЛЕЧЕБНЫЙ комплекс суставной гимнастики при коксартрозе

Как и любое другое заболевание, коксартроз очень успешно лечится без оперативного вмешательства на начальных стадиях.

Коксартроз - деформирующий артроз тазобедренного сустава, заболевание являющееся лидером среди дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Очень часто это заболевание можно услышать и под другим называнием - остеоартроз тазобедренного сустава.

Причин, вызывающих болезнь коксартроз очень много, именно поэтому данному заболеванию подвержены все возрастные группы. Но чаще всего этой патологии тазобедренного сустава подвержены люди после 40 летнего возраста. Как и любое другое заболевание, артроз тазобедренного сустава очень успешно лечится без оперативного вмешательства на начальных стадиях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАЖНЕНИЯМ:

Прежде чем нам приступить к рассмотрению комплекса упражнений для улучшения состояния суставов, мышц и связок, не лишне будет сформулировать общие правила тренировок:

Гимнастика должна быть лечебной, а не обычной, упражнения должны выполняться мягче, плавнее;

Уделять зарядке времени до часа в день, лучше всего заниматься подходами по 10-15 минут;

Между подходами должно проходить определенное время, чтобы хрящи, связки могли генерировать новые ткани. Эта пауза покоя может составлять по нескольку часов;

Если позволяет состояние, полезно будет плавание в теплой ванне, бассейне.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ №1

1. Лягте на живот. Поднимайте по очередности ноги, стараясь при этом не сгибать их. Движения пусть будут особенно плавными. Амплитуда подъема ноги будет около 10-15 см. При подъеме до максимума немного задержите конечность и только потом опускайте. Затем так же поднимайте вторую ногу.

Это упражнение позволяет при тазобедренном артрозе укрепить ягодичные и тазобедренные мышцы, которые будут помогать облегчить давление на больные суставы. Подъем и опускание ног носит статический характер, а суставы при этом участвуют минимально, к чему мы и должны стремиться на первых порах. Повторяйте упражнение не более двух раз, чередуя гимнастику с паузой для отдыха. Со временем можно совершать большее число подходов.

2. Также лежим на животе. Сгибаем одну ногу (желательно со здоровой начать), таз при этом плотно фиксируем на полу. И наша задача – поднимать согнутую ногу и задержать её на несколько секунд. Высота подъема будет доходить до болевого порога. Боль нам терпеть не нужно, поэтому именно поднимаем, пока нам комфортно и нет болевых ощущений в суставах. Это упражнение можно совершать до 10 раз, после чего дать хорошенько отдохнуть мышцам.

3. В том же положении пытаемся поднять обе ноги от пола. Немного подержать в воздухе и опустить. Эффект усилится, если при этом немного разводить ноги в стороны. Но стоит заметить, что усложнение упражнения нужно применять на следующих тренировках.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ №2

1. Исходное положение: лежа на спине, вытянуть ноги, а руки прижать к телу. Задача: поднимать руки на вдохе и опускать их на выдохе. Количество повторений – 6 раз.

2. Находясь в том же положении, нужно сгибать и разгибать руки в локтях по 6-8 раз.

3. Вращаем коленными суставами вовнутрь, как можно плавнее подходя к этому упражнению. Количество повторений 6-8 раз. Руки находятся на поясе. Разводить ноги в стороны, пятками касаясь пола.

4. Руки остаются на поясе. Выполнять упражнение, сходное с ездой на велосипеде. Длительность выполнения около 10-15 секунд. Повторить упражнение номер 1.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ №3

1. Занимаем исходное положение: лечь спиной на коврик или пол. Руки лежат вдоль туловища. Поднимаем голову вместе с плечами и фиксируем на несколько секунд в таком состоянии. Принять начальное положение. После небольшой передышки повторяем заново.

2. Далее поднимаем обе ноги, руки при этом находятся на поясе или бедрах.

3. Сжимаем тазовые мышцы, фиксируя на несколько секунд такое положение. И расслабляем. Затем повторяем снова несколько раз.

4. Переворачиваемся на бок (желательно, здоровый) так, чтобы наша голова лежала на согнутом локте. Совершаем поднятие ноги, пораженной коксартрозом, делая это очень осторожно. На несколько секунд задерживаем в воздухе и плавно опускаем.

ГИМНАСТИКА ОТ ДОКТОРА БУБНОВСКОГО С.М.

Особенностью упражнений по Бубновскому является комплексный подход ко всем органам и системам.

Правильное выполнение будет гарантировать снижение болевого синдрома, улучшение кровообращения, снятие спазмов, отеков, нормализацию функции опорно-двигательного аппарата.

Упражнения на спине наиболее эффективны при коксартрозе, рекомендуется их выполнять ежедневно.

Важно! Такой эффект достигается не с первого дня, заниматься нужно регулярно, и только после нескольких недель тренировок будут видны результаты.

Доктор Бубновский предлагает следующие упражнения для суставов при коксартрозе:

1. Лежа на спине, поочередно приподнимать правую и левую ногу. Важно следить за дыханием, на вдохе нога поднимается, на выдохе медленно опускается. Руки лежат параллельно туловищу. Ноги важно не сгибать. Шаги на месте.

Это самое простое упражнение, предложенное доктором, но оно действительно эффективно в лечении суставов, особенно для людей с малоподвижным образом жизни.

2. Несколько минут в день ходьбы на месте благотворно повлияют на опорно-двигательный аппарат.

3. Стоя, переносить вес тела с пяток на носки, задерживаясь в положении на носках. Спина должна быть прямой, руки опущены.

4. Приседания выполняются плавно, нужно полностью опускать таз, касаясь голеней, пятки не отрываются от пола.

5. Подъем ног, согнутых в коленях, к животу в положении стоя. Выполняется с ровной спиной, руки скрещиваются на груди.

Важно! Приседания при коксартрозе даются тяжело, и если они сопровождаются сильной болью, следует их выполнять не полностью, опуская таз до появления болезненности.

Эти движения значительно повышают гибкость позвоночника, и будут отличным средством в профилактике тазобедренного, коленного артроза.





Старайтесь повысить подвижность всех суставов, гибкость позвоночника.

Ежедневная гимнастика также укрепит мышечный корсет, облегчающий положение позвоночника, а значит нагрузка на позвонки, суставы будет меньше.

Если трудно выполнять одно упражнение, пробуйте другое, подберите для себя собственный комплекс гимнастических упражнений, исходя из состояния ваших суставов.

Упражнения при коксартрозе противопоказаны в следующих случаях:

острый воспалительный процесс в суставе;

выраженная боль на фоне инфицирования;

атрофия мышечной ткани;

травматическое повреждение тазобедренного сустава;

реабилитационный период после операции.

Абсолютным противопоказанием будет воспаление на фоне инфекции, ведь тогда есть риск распространения патологии на соседние здоровые участки мышечной ткани.

Период реабилитации — противопоказание относительное. В любом случае вопрос о применении ЛФК решает врач. опубликовано econet

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