Неотложная помощь при пищевом отравлении у детей

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин...

Пищевые отравления возникают тогда, когда яд попадает в организм с продуктами питания.

Природа пищевых отравлений весьма разнообразна, тем не менее можно выделить три группы причин:

инфекции — простейшие, бактерии, вирусы;

токсины, содержащиеся в животных или растениях — ядовитые грибы, заведомо несъедобные или неправильно приготовленные животные (рыба, моллюски) и т. п.;

яды, которыми обработаны продукты или которые содержатся в продуктах — пестициды и т. п.

ВНИМАНИЕ!

Первые симптомы пищевого отравления в большинстве случаев возникают в течение 48 часов после употребления в пищу непригодных продуктов.

Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Пищевое отравление требует обращения за медицинской помощью, если симптомы:

возникли у ребенка младше 3 лет;

сочетаются с повышением температуры тела;

сохраняются более 2 суток;

имеются у нескольких членов семьи.

Обращение за медицинской помощью должно быть неотложным, если:

источником отравления являются (или предположительно являются) грибы;

ребенок не может пить из-за рвоты;

двоение в глазах;

невнятная речь;

трудности с глотанием;

мышечная слабость;

желтизна кожи или слизистых оболочек;

припухлость суставов;

сыпь на коже;

мочеиспускание отсутствует больше 6 часов или моча имеет насыщенно- темный цвет;

кровь в кале или рвотных массах.

Неотложная помощь:

если симптомы появились в течение 30 минут после приема пищи, но рвоты нет — вызовите рвоту: для того чтобы вызвать рвоту, дайте ребенку выпить 1—2 стакана воды или молока, после чего одной рукой крепко держите ребенка, а два пальца второй руки введите как можно глубже в ротоглотку и пошевелите ими; пальцы можно заменить ложкой, которой следует надавить на корень языка;

ничем ребенка не кормите;

поите ребенка обильно и активно в соответствии со следующими правилами: температура напитка ориентировочно должна быть равна температуре тела; возможную рвоту провоцирует растяжение желудка, поэтому давайте пить часто, но объем жидкости, выпитой за одну попытку, должен быть небольшим (несколько глотков); в качестве жидкости для питья оптимально применять растворы для пероральной регидратации; возможно использование минеральной воды, чая, компотов; не добавляйте сахар в растворы, используемые для питья; если ребенок отказывается пить то, что вы предлагаете, давайте то, что он пить согласен, но очень постарайтесь давать прозрачные жидкости, максимально разводите соки;

дайте ребенку активированный уголь в дозе 1 г/кг веса;

при повышении температуры тела используйте жаропонижающие средства.

Профилактика. Пищевые отравления

Приучайте детей к элементарным правилам личной гигиены — мытье рук перед едой, после посещения туалета, возвращения с прогулки и т. д.

Обеспечьте чистоту посуды, кухонной утвари и рабочих поверхностей, используемых для приготовления пищи. Оптимальное и безопасное средство для мытья — горячий мыльный раствор.

Мойте руки перед, во время и после приготовления пищи.

Если на руках имеются раны (царапины и т. п.), обязательно заклеивайте их лейкопластырем перед приготовлением пищи. Альтернативный вариант — применение резиновых перчаток.

Своевременно меняйте губки, которыми вы пользуетесь для мытья посуды. Помните: моющие губки могут быть источником и накопителем бактерий.

Используйте одноразовые кухонные полотенца.

Соблюдайте тепловой режим обработки пищевых продуктов. Особенно тщательно проваривайте (прожаривайте) субпродукты, мясо, птицу.

Проверяйте температуру в холодильной и морозильной камерах холодильника.

Не замораживайте мясо и рыбу повторно (после оттаивания).

Храните пищевые продукты исключительно в емкостях, специально для этого предназначенных и соответственно маркированных.

Тщательно контролируйте сроки годности продуктов перед приобретением, приготовлением и употреблением.

Не употребляйте пищевые продукты, внешний вид или запах которых вызывает у вас малейшие сомнения в их пригодности. Прислушивайтесь к своим инстинктам — особенно тщательно осматривайте и обнюхивайте мясо, рыбу, яйца.

Убедитесь в герметичности консервов.

Храните мусор вне детской досягаемости и в закрытых емкостях. опубликовано econet

Из книги Комаровского Е. О. «Справочник здравомыслящих родителей. Часть 2. Неотложная помощь»

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