Синдром сухого глаза - УЗНАЙТЕ!

Количество диагнозов синдрома сухого глаза по миру растёт вместе с развитием технологий. Основные факторы: ухудшение атмосферного воздуха, в частности, близ промзон, кондиционированный воздух, побочные эффекты многих лекарственных средств, излучение светодиодов (особенно сверхъярких по синей части спектра, в т. ч. AMOLED-экранов и подобных).

Количество диагнозов синдрома сухого глаза по миру растёт вместе с развитием технологий.

Основные факторы: ухудшение атмосферного воздуха, в частности, близ промзон, кондиционированный воздух, побочные эффекты многих лекарственных средств, излучение светодиодов (особенно сверхъярких по синей части спектра, в т. ч. AMOLED-экранов и подобных).

Синдром сухого глаза и его друг — компьютер

Признаки заболевания: зуд, покраснение, усталость, сухость в области глаз и век. Причина— нарушение слёзопродукции.

Если выявить синдром на ранней стадии, когда обычная поликлиника ещё не ставит его как диагноз, можно избежать целого моря проблем.

На что обратить внимание

Сейчас мы поговорим о субъективных методах оценки, то есть тех, которые нужно подтверждать анализами или другими специальными тестами. Но, если у вас есть пара из этих жалоб, читайте дальше. Нет — просто пропускайте пост, вам повезло.

Жжение или зуд в глазах.

Ощущение сухости в глазах.

Покраснение глаз.

Чувство инородного тела в глазах.

Ощущение утомления глаз, особенно при работе за компьютером.

Отек и покраснение в области век.

Неустойчивое, флюктуирующее, зрение.

Спонтанное слезотечение.

Светобоязнь.

Повышенная чувствительность к табачному дыму.

При возрасте от 45 лет и старше, либо при ревматоидных заболеваниях, заболеваниях щитовидной железы, перенесённом герпесе, мононуклеозе, операции на тройничном нерве, травмах глаз и операцияхглаз, либо при частом использовании бета-блокаторов, анальгетиков, антихолинергических средств, антидепрессантов, пероральных контрацептивов, эстрогенов, антимигренозных препаратов, наличии инъекций ботулотоксина в косметических целях в параорбитальную область, ношении мягких контактных линз, плавании в хлорированной воде риск растёт, и за жалобами надо следить особенно тщательно.

Но давайте перейдём к чуть более научному описанию синдрома.

О терминах

Симптом — субъективное ощущение сухости (объективно её может и не быть).

Признак — объективное снижение секреции жидкости (субъективно может и не ощущаться).

Синдром — симптомы и признаки (вплоть до блефароспазма).

Болезнь — клиническая картина, при которой важнейшим проявлением является синдром.

Характерные ситуации: менопауза, аутоиммунная экзокринопатия, авитаминоз А.

В Древней Греции впервые ввели термин «ксерофтальмия», то есть «сухой глаз». Но тогда им называли роговичную слепоту, сопряжённую с полным высыханием поверхности глаза. В девятнадцатом веке значение термина сместилось к профессиональному обозначению синдрома Сьёгрена и ряда кератитов. Только полвека назад термин принял текущее значение: фон Рётт назвал количественные критерии дефицита слезы. Теперь диагноз делят на водный дефицит, мукодефицит и липодефицит в зависимости от того, какой именно компонент слезы в дефиците.

Степени синдрома сухого глаза

Степень — это не стадия развития заболевания, а уровень тяжести и возможных последствий. Например, в результате травмы или химического воздействия можно начать сразу с тяжёлой стадии и довольно оперативно выйти на терминальную. Но лучше, конечно, этого избегать.

1. Субклиническая степень — нет ярких симптомов, пациент иногда жалуется на чувство сухости при использовании фена, на сухом воздухе, на сильном ветре или при длительном ношении контактных линз, либо при длительной работе за компьютером.

2. Лёгкая — симптомы выражены, появляется также зуд, реже  светобоязнь, ещё реже  затуманивания, совсем редко — небольшой блефароспазм. Часто ставят диагноз инфекционного или аллергического конъюнктивита.

3. Средняя — все симптомы + новые признаки (эрозия, точечная кератопатия, нитчатая кератопатия, гиперемия конъюнктивы). На средней степени все изменения обратимы.

4. Тяжелая — добавляются язвы роговицы, бельма, неоваскуляризация роговицы, спайки и другие изменения, которые уже необратимы.

5. Терминальная — добавляется значительное ухудшение зрения из-за перегораживания оптического поля (например, язвой). Конец этой стадии — полная потеря возможности различать предметы глазом.

Диагностика

В любом офтальмологическом кабинете могут собрать с вас анамнез, посмотреть на глаза через микроскоп и сделать тесты на слезопродукцию. Последние особенно важны в плане диагностики ранних стадий ССГ, поэтому их включают в большинство правильных регулярных обследований глаз.

Если у врача возникают подозрения, он также может назначить специальные диагностические методы (витальное окрашивание красителями; кристаллография слезы; цитокомпрессионное исследование; ультразвуковое исследование слезной железы; лабораторные исследования СЖ), требующие достаточно специфической техники лаборатории или диагностического центра.

Как правило, большая часть случаев ССГ диагностируется по нарушению слёзопродукции либо по связанным изменениям глаза, в частности, блефаритам.

Связь с воспалением век (блефаритом)

Особенность в том, что пациенты жалуются на симптом, и обычно есть картина болезни. Но при этом в диагностике довольно часто не выявляются признаки и не назначается терапия. Есть даже анекдот про это в офтальмологии:

— Что делать с пациентом с блефаритом?

— Отправить его к конкуренту!

Так вот, синдром сухого глаза и блефарит — это две связанные проблемы. Если ССГ был вызван не блефаритом, то он может вызвать воспаление века. Если же ССГ был вызван блефаритом, в любом случае для лечения одного требуется и лечение другого.

Основной момент — можно сколько угодно долго замещать слезу, стараясь бороться с синдромом сухого глаза поддерживающим лечением, но результата это не даст. Надо вылечить и блефарит (или не дать ему развиться при сценарии, когда не он послужил причиной запуска ССГ). Плюс решить ряд сопровождающих проблем по ухудшению трофики.

Если врач назначает только заменитель слезы или подобное средство, сначала пациент просто терпит, а потом начинается развитие синдрома с сопутствующими необратимыми органическими нарушениями слезопродуцирующего аппарата и поверхностных структур глаза вплоть до изъязвления роговицы.

Отсюда два правила:

1. Если у вас сухо в глазах, надо на диагностику, а не ждать, пока пройдёт.

2. Если у вас нашли синдром сухого глаза и назначали только слёзозамещение, но не обозначили точные причины, его вызвавшие, нужно их искать и лечить. И уже заняться профилактикой проблем, которые разовьются при течении ССГ.

Вот примерная диаграмма причин и следствий.

Лечение

Лечение выполняется не только защитой глаза от потери жидкости, но и, главное, снятием причины заболевания. Лучше раньше обследоваться (тест на слёзопродукцию занимает 10 минут), чем присоединиться к тем, ради кого мы запускаем свои биореакторы на производстве геля.опубликовано econet

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