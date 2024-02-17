Антиоксиданты: зачем они нужны и в чем содержатся

"Антиоксиданты" – звучит достаточно заморочено. Поговорим о том, зачем они нужны и какими натуральными источниками антиоксидантов удобно пользоваться в повседневной жизни.
Сегодня предлагаем быстро, за десять минут, пройтись по тому, что такое антиоксиданты, и остановиться ровно на том пределе, дальше которого простому смертному можно не углубляться.
Антиоксиданты нам обязательно нужны, но употреблять их в достаточном количестве совсем не сложно. Обычно все полезное - сложно, но сегодня будем о совсем простом.
Итак, чемпионом по антиоксидантам стать очень легко, используя травы и специи, а также продукты, богатые витамином С - это один из главных природных антиоксидантов (но нет, не лимоны с апельсинами помогут нам лучше всего в этом плане)
"Антиоксиданты" – звучит достаточно заморочено, хотя само слово у всех на слуху.
Если совсем просто, то они нужны для того, чтобы наши клетки не разрушались преждевременно, в том числе под напором окисляющих продуктов (каковыми являются большинство приготовленных продуктов, все консервированные и большинство продуктов животного происхождения).
Такие продукты как газировка, выпечка, консервы или мороженое, в плане "разгула" свободных радикалов (кого, собственно, и "отлавливают" антиоксиданты) являются для нас откровенными ядами, но, по крайней мере отчасти, вред, который наносят свободные радикалы, можно нейтрализовать подручными способами.
Дальше, опираясь на более развернутый материал с цифрами и рецептами мы только вкратце проговорим, какими натуральными источниками антиоксидантов удобно пользоваться в повседневной жизни.
Лучшими источниками являются некоторые травы, специи и ягоды, а также фрукты и овощи, в том числе с высоким содержанием витамина С.
Чемпионы среди трав и специй, по нарастающей:
Другие мощные антиоксиданты, которые удобно добавлять в пищу:
И последнее:
Антиоксидантами являются многие витамины, минералы и микроэлементы, но отдельное место все-таки занимает витамин С, поскольку это не только антиоксидант, но и незаменимый участник других обменных процессов, например, процесса образования коллагеновых волокон (это строительный материал для кожи, сосудов, тканей внутренних органов, а также зубов, костей и десен), также он играет важнейшую роль в усвоении железа и кальция, предотвращает образование тромбов в сосудах и несет много других важных функций.
Согласно исследованиям, иногда достаточно увеличить употребление витамина С, чтобы улучшились анализы на содержание железа в крови.
Как оценить свое состояние? Если синяки легко появляются и долго рассасываются, одной из основных причин считают недостаток витамина С. Признаками его дефицита так же может быть постоянная усталость и сонливость, темные круги под глазами.
Если вкратце, то проще всего получать витамин С из:
Итак, корица и гвоздика, майоран и мята, каркаде и мача, амла и ягоды годжи, зелень и много апельсинового сока - простой и вкусный арсенал для нейтрализации разрушительного действия свободных радикалов и для сохранения молодости и тонуса. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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