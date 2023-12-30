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Целительные точки при гриппе и простуде

Источник: vk.com 30 декабря 2023 5782
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При гриппозных состояниях и для профилактики во время эпидемии вирусных и инфекционных заболеваний последовательно простукиваем следующие точки.

Простая техника простукивания 

При гриппозных состояниях и для профилактики во время эпидемии вирусных и инфекционных заболеваний последовательно простукиваем следующие точки: 

1. Область под остистым отростком 1-го грудного позвонка. Она традиционно используется для снятия лихорадочных состояний, озноба, головной боли, ощущения тяжести в голове, сонливости, для уменьшения напряжения и снятия боли в спине. 

Целительные точки при гриппе и простуде

2. Области на два пальца правее и левее точки под остистым отростком 3-го грудного позвонка (рис.2). Симметричные области называют в китайской медицине «точка спины легких». Они используются при болезнях дыхательных путей, при ознобе, лихорадке, заложенности носа при боли в затылочных мышцах, шее и спине.

Целительные точки при гриппе и простуде

На точки трудно воздействовать самомассажем, но взаимомассаж даст быстрый эффект! Попросите ваших домашних в течение нескольких минут наносить удары четырьмя собранными вместе пальчиками сначала на первую точку. А потом одновременно двумя руками стучать по нижним симметричным точкам. опубликовано econet

Авторы: Дмитрий Коваль, Олег Власов, "Большая энциклопедия целительных точек от 1000 болезней"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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