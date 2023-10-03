Немедикаментозные стратегии снижения артериального давления

Частота возникновения высокого артериального давления за последние сорок лет выросла почти вдвое - в глобальном масштабе, с ним борются более 1 миллиард человек.
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний, у каждого третьего взрослого американца (около 70 миллионов человек) - высокое артериальное давление.
Примерно половина из них не лечит это высокое давление, что увеличивает риск возникновения у них ряда серьезных проблем со здоровьем, включая:
В глобальном масштабе, с высоким артериальным давлением борются более 1 миллиарда человек, а частота возникновения этого состояния за последние сорок лет выросла почти вдвое.
В целом, у мужчин, как правило, артериальное давление выше, чем у женщин; в странах с высоким доходом наблюдается значительное падение гипертонии, а в странах с низким и средним уровнем дохода, таких как Южная Азия и Африка, наблюдается скачкообразный рост.
Показания артериального давления состоят из двух чисел. Верхнее (первое) число - это систолическое артериальное давление. Нижнее (второе) число - это диастолическое давление.
Например, артериальное давление 120 на 80 (120/80) означает, что ваше систолическое артериальное давление - 120, а диастолическое артериальное давление - 80.
Систолическое давление - самое высокое в артериях. Оно возникает, когда в начале сердечного цикла сокращаются желудочки.
Диастолическое давление означает самое низкое артериальное давление - оно возникает в фазе покоя сердечного цикла. В идеале, артериальное давление должно быть примерно 120/80 без лекарств.
Если вы старше 60 лет, то систолическое давление является самым важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Если вы моложе 60 лет и у вас нет других основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, то более важным фактором риска считается диастолическое давление.
В соответствии с руководящими принципами, опубликованными объединенным национальным комитетом (ОНК) по профилактике, выявлению, оценке и лечению высокого артериального давления в 2014 г., для определения того, страдаете ли вы гипертонией, используется следующая классификация:
|Классификация артериального давления
|Систолическое давление (мм рт. ст.)
|Диастолическое давление (мм рт. ст.)
|
Нормальное
|
<120
|
<80
|
Пре-гипертония
|
120-139
|
80-89
|
Гипертония 1 степени
|
140-159
|
90-99
|
Гипертония 2 степени
|
≥160
|
≥100
Это состояние может быть временным, но, тем не менее, вызывающим серьезное беспокойство. Если это - ваш случай, то для вас самое главное - уменьшить стресс.
Чтобы в этой ситуации уменьшить риск ошибочного диагностирования гипертонии, уделите себе пару минут, чтобы успокоиться (для этого придите в больницу чуть раньше, чтобы у вас было время отвлечься), а когда вам будут измерять давление, глубоко дышите и постарайтесь расслабиться.
Еще одним продуктом, который, как установлено, оказывает благотворное влияние на артериальное давление, является сок свеклы.
По результатам одного небольшого плацебо-контролируемого исследования, один стакан (250 мл) сока свеклы в день в течение одного месяца снизил артериальное давление у больных гипертонией - систолическое давление, в среднем, на 8 мм рт. ст. и диастолическое - на 4 мм рт. ст.
Такое снижение 8/4 мм рт. ст. очень близко к тому уровню, который обеспечивают препараты от давления - они, как правило, снижают артериальное давление примерно на 9/5 мм рт. ст., и для многих пациентов этого достаточно, чтобы давление снова стало нормальным.
В группе лечения отмечено 20-процентное улучшение объема расширения кровеносных сосудов и 10-процентное снижение отвердения артерий.
Но через две недели после прекращение употребления сока давление вернулось на прежний уровень, поэтому сок пришлось бы пить постоянно. По этой причине я бы не советовал рассматривать сок свеклы как основное решение.
Лучшей стратегией будет добавить стакан сока свеклы в качестве краткосрочного решения, пока вы вносите другие изменения в рацион и программу упражнений.
Благотворное воздействие свекольного сока связано с содержащимся в нем нитратом (NO3). В организме NO3 преобразуется в биоактивный нитрит (NO2) и оксид азота (NO), последний помогает расслабиться и расширить кровеносные сосуды и предотвратить образование тромбов. К другим овощам, богатым NO3, относятся:
|
Редис
|
Капуста кале
|
Сельдерей
|
Листовая горчица
|
Ботва молодой репы
|
Шпинат
|
Капуста
|
Баклажан
|
Лук-порей
|
Лук-шалот
|
Стручковая фасоль
|
Морковь
Ниже мы кратко опишем рекомендации, которые помогут снизить артериальное давление естественным образом.
|
Обратите внимание на резистентность к инсулину и лептину
Как упоминалось выше, высокое артериальное давление связано, как правило, с резистентностью к инсулину, которая возникает вследствие того, что в рационе питания слишком много сахара. По мере повышения уровня инсулина, повышается и артериальное давление.
Инсулин сохраняет магний, но если чувствительность инсулиновых рецепторов притуплена, а клетки стали устойчивыми к инсулину, магний не сохраняется и он выходит из организма с мочой.
Магний, хранящийся в клетках, расслабляет мышцы. Если уровень магния слишком низкий, кровеносные сосуды сокращаются, а не расслабляются, и такое сокращение повышает артериальное давление.
Фруктоза, кроме того, повышает уровень мочевой кислоты, что повышает артериальное давление, подавляя оксид азота в кровеносных сосудах. (Мочевая кислота является побочным продуктом метаболизма фруктозы. Фактически, она образуется обычно в течение нескольких минут после усвоения фруктозы.) Оксид азота помогает сосудам сохранять эластичность, поэтому подавление оксида азота приводит к повышению артериального давления.
Если вы здоровы и хотите таким остаться, то общее правило таково: суммарное количество потребляемой фруктозы должно быть не более 25 граммов в день или даже меньше. Если у вас резистентность к инсулину и/или высокое артериальное давление, то до тех пор, пока состояние не нормализуется, общее потребление фруктозы не должно превышать 15 граммов.
|
Ешьте настоящие продукты
Рацион питания из обработанных продуктов, загруженный чистыми углеводами (такие неволокнистые углеводы, как сахар, фруктоза и зерно) и транс-жирами (маргарины и растительные масла) - прямой путь к гипертонии. Вместо этого, пусть ваш рацион питания состоит, преимущественно, из цельных, в идеале - органических продуктов питания.
Также не забудьте перейти от неволокнистых углеводов к таким полезным жирам, как авокадо, масло из сырого органического молока выпасных коров, желтки органических яиц выпасных кур, кокосы и кокосовое масло, сырые орехи (например, пекан и макадамия), мясо выпасных животных и птицы.
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Следите за соотношением натрия и калия
По словам Лоуренса Аппела, ведущего исследователя DASH-диеты (диетологического подхода к лечению гипертонии) и директора центра Уэлча по профилактике, эпидемиологии и клиническим исследованиям в университете Джона Хопкинса, рацион питания в целом является ключом к борьбе с гипертонией - а не только уменьшение употребления соли.
Он считает, что основная часть в этом уравнении - баланс минералов, т. е. большинству людей нужно меньше натрия и больше калия, кальция и магния. Аппел считает: «Более высокий уровень калия притупляет действие натрия. Если не получается уменьшить количество натрия, поможет добавление калия. Но лучше делать и то, и другое».
Действительно, поддержание правильного соотношения калия и натрия в рационе имеет очень важное значение, а гипертония - лишь один из многих побочных эффектов нарушения этого соотношения. Рацион из обработанных продуктов практически гарантирует искажение этого баланса в сторону слишком большого количества натрия. Переход от обработанных пищевых продуктов к цельным автоматически улучшит это соотношение.
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Налегайте на овощи
Выжимание сока - простой способ увеличить количество овощей в своем рационе, причем для этого подходит множество богатых NO3 овощей (которые поднимут уровень оксида азота в организме), например, свекла, капуста, сельдерей, шпинат, морковь и другие. Помогут улучшить артериальное давление и богатые аллицином чеснок, лук-порей, шалот и шнитт-лук - их легко добавлять в салаты и различные блюда.
|
Оптимизируйте уровень витамина D
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Увеличьте потребление омега-3 животного происхождения
Лучший способ увеличить уровень омега-3 - есть много жирной рыбы, в которой низкое содержание ртути и других загрязняющих веществ. К хорошим вариантам относятся выловленный в море аляскинский лосось, сардины и анчоусы. В качестве альтернативы можно принимать высококачественные добавки с маслом криля или рыбьим жиром. Как отмечалось ранее, масло криля обладает определенными преимуществами перед рыбьим жиром, и поэтому я предпочитаю именно его.
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Подумайте о практике периодического голодания
Периодическое голодание - один из самых эффективных известных мне способов нормализовать чувствительность к инсулину/лептину. Это не диета в обычном смысле этого слова, а, скорее, способ так планировать свое питание, чтобы энергия расходовалась наиболее эффективным образом.
По сути, периодическое голодание означает употребление калорий в течение определенного периода времени и отказ от приема пищи в остальное время суток. Когда вы едите, организм реагирует на это повышением уровня инсулина и лептина.
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Регулярно занимайтесь физическими упражнениями
Комплексная фитнес-программа окажет долгосрочный эффект в смысле восстановления чувствительности к инсулину и нормализации артериального давления. Чтобы она принесла максимальную пользу, я рекомендую включить в нее высокоинтенсивные интервальные упражнения.
Если у вас резистентность к инсулину, неплохо включить в нее и силовой тренинг. Прорабатывая отдельные группы мышц, вы увеличиваете приток к ним крови, а хороший кровоток повышает чувствительность к инсулину.
А также рекомендую стараться дышать носом, выполняя упражнения, потому что дыхание ртом во время упражнений может повысить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, что иногда приводит к усталости и головокружению.
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Избегайте курения и других видов загрязнения
Курение, как известно, способствует повышению давления, как и другие виды загрязнения воздуха и даже шумовое загрязнение. Чтобы решить эту проблему, избегайте курения, попробуйте использовать беруши во время сна, если вы живете в шумном районе (раз уж вы не можете переехать), и примите меры, чтобы улучшить качество воздуха в помещении.
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Ходите босиком
Ходьба босиком поможет вам заземлиться. Эксперименты показывают, что ходьба босиком (или, как ее еще называют, заземление) повышает вязкость крови и кровоток, что регулирует артериальное давление. Поэтому окажите себе услугу: сбросьте туфли - и вперед!
Кроме того, заземление успокаивает симпатическую нервную систему, которая поддерживает изменчивость пульса. Это, в свою очередь, способствует гомеостазу, или равновесию, вегетативной нервной системы. По сути, когда улучшаете изменчивость пульса, улучшается состояние всего организма и его функций.
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Решите проблему стресса
Связь между стрессом и гипертонией подтверждается многими опубликованными данными, однако все еще не получает того внимания, которого она заслуживает. Доказано, что люди с сердечными заболеваниями могут снизить риск следующего сердечного приступа более чем на 70%, просто научившись контролировать свой стресс. опубликовано econet
Подавленные негативные эмоции, такие как страх, гнев и печаль, могут серьезно нарушить вашу способность справляться с неизбежными ежедневными стрессами в жизни. Вредны не стрессовые события - проблема в вашей неспособности с ними справляться.
Но есть и хорошая новость: существуют стратегии быстро и эффективно преобразовать подавленные негативные эмоции и облегчить стресс. Я предпочитаю технику эмоциональной свободы (EFT), которой легко научиться и легко применять для высвобождения негативных эмоций.
EFT сочетает зрительную визуализацию со спокойным, расслабленным дыханием и одновременным мягким постукиванием для «перепрограммирования» глубоко укоренившихся эмоциональных шаблонов.
Автор: д-р Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ua/
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