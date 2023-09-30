Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Возьмите за правило пить воду перед едой!

Возьмите за правило пить воду перед едой!

Источник: nobilisdaily.com 30 сентября 2023 5356
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Если пить сразу после еды, жидкость вынесет из желудка непереваренную пищу, которая будет обречена на гниение и брожение. Крахмалистая пища переваривается за 2 часа, белковая — за 4–6 часов. Только по истечении этого времени (в зависимости от съеденной пищи) можно пить воду после еды.

Возьмите за правило пить воду перед едой!

Как и сколько нужно пить воды

Жизнь человека, так же как и любого другого живого организма, возможна только при постоянном поступлении пищи из внешней среды. Вместе с пищей в организм поступают белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и другие вещества, служащие своеобразными стройматериалами: благодаря им синтезируются новые клетки, которые заменяют износившиеся в процессе жизнедеятельности организма соединения. Одновременно с этим пища является источником энергии, необходимой для постоянной умственной и физической деятельности человека.

Эта энергия высвобождается в процессе распада поступивших с пищей питательных веществ. Пища поступает в организм через пищеварительный тракт. Однако организм не может сразу, без соответствующей обработки, использовать поступившие с пищей стройматериалы и источники энергии в том виде, в котором они находятся в пище. Предварительно эти продукты должны подвергнуться специальной обработке, которая и производится в пищеварительном тракте. От состояния пищеварительного тракта зависит качество обработки пищи, а значит, и многие протекающие в организме процессы.

Немаловажную роль в развитии заболеваний пищеварительной системы играет также питьевой режим.

Чем полезна вода

Вода более необходима для жизни, чем пища. Без пищи человек может прожить 40–50 дней, а без воды не более 2–3 суток. Тело человека на 70% состоит из воды. Примерно 50% воды содержится в мышцах, 13% — в костях, 16% — в печени, 5% — в крови. Вода сосредоточена как внутри клеток, так и вне их.

Внеклеточная жидкость — это кровь, лимфа, кишечные соки, спинно-мозговая жидкость, жидкость, имеющаяся в глазах, в суставах и около них. Внеклеточная жидкость схожа по химическому составу с морской водой. Она содержит хлористый натрий и белки. Внутриклеточная жидкость отличается от внеклеточной по своему составу: в ней мало натрия и относительно много калия.

Какие же функции выполняет вода в человеческом организме? Вода:

  • участвует во всех физико-химических реакциях организма: она растворяет плотные питательные вещества в пищеварительном тракте, превращая их в жидкость;

  • участвует в обменных процессах: все химические реакции в организме протекают в присутствии воды;

  • играет транспортную роль: она доставляет растворенные в ней вещества и кислород в клетки, а также выносит из клеток в кровь (для последующего удаления) продукты распада;

  • участвует в удалении продуктов обмена, скапливающихся в организме;

  • поддерживает постоянную температуру тела: при повышении температуры тела или окружающей среды она усиливает испарение влаги через кожу и слизистые, в результате чего выделяется тепло и температура тела нормализуется;

  • обеспечивает физическую активность: потеря 5% воды из организма резко снижает возможность физической активности.

Возьмите за правило пить воду перед едой!

Сколько пить?

Вода поступает в организм через пищеварительный тракт, а выделяется несколькими путями: вместе с мочой и калом, через легкие в виде пара, через кожу с потом. Количество употребляемой жидкости определяется ее суточной потерей. Взрослый человек теряет за сутки примерно 2,5–3 л жидкости.

В жаркую погоду, при работе в условиях повышенной температуры (металлурги, горняки и др.), при больших физических нагрузках воды теряется в несколько раз больше. Эти потери воды должны быть полностью компенсированы, так как недостаток воды в организме может вызывать нарушение его жизнедеятельности.

В нормальных условиях при средней потере воды, равной 2,5–3 л (примерно 12 стаканов), требуется ежедневное введение в организм такого же количества жидкости. Однако это не значит, что за день надо выпить 3 л воды. Большая часть пищевых продуктов, включая сухофрукты, содержит жидкость. Больше всего воды — во фруктах, овощах и их соках. Вместе с пищей в организм ежедневно поступает в среднем около 4 стаканов воды.

Как пить?

Возьмите за правило пить только перед едой, за 15–20 минут. Ни в коем случае не пейте во время еды или сразу после нее. Вода покидает желудок в течение 10–15 минут. Если пить во время еды, вода разбавляет желудочный сок, а это нарушает пищеварение. Если пить сразу после еды, жидкость вынесет из желудка непереваренную пищу, которая будет обречена на гниение и брожение. Крахмалистая пища переваривается за 2 часа, белковая — за 4–6 часов. Только по истечении этого времени (в зависимости от съеденной пищи) можно пить воду после еды.

Каждое утро полезно выпивать натощак стакан воды с ломтиком лимона (лимон желательно положить в стакан с водой с вечера, чтобы он настаивался в воде всю ночь). Затем перед завтраком выпейте стакан чая, травяного настоя или отвара. Обязательно попейте перед обедом, в первой и во второй половине дня и наконец выпейте пару стаканов жидкости (чая, сока, воды) перед ужином.

В жаркое время года, когда потеря жидкости и чувство жажды усиливается, пить приходится больше. В этих случаях лучше выпивать стакан воды не за один прием, а постепенно, делая 1–2 глотка через небольшие промежутки времени.опубликовано econet

Автор: Елена Склянская

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:
, чтобы видеть ЛУЧШИЕ материалы у себя в ленте!

здоровье вода человек пищеварительная система сколько пить воды натощак организм жизнедеятельность

Еще от nobilisdaily.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно ценить тех, кто действительно делает усилие, чтобы быть частью твоей жизни. С.Есенин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.