ЧТО и КОГДА пить

Картофельный сок можно пить только с июля по февраль, позже в нем накапливается много ядовитого вещества соланина. Перед началом приема картофельного сока рекомендуется 2–3 дня делать

Те соки, которые имеются в продаже, почти бесполезны: их вообще лучше не пить

ПРЕЖДЕ всего можно пить обычную кипяченую водопроводную воду. Однако наша водопроводная вода имеет несколько недостатков. Во-первых, она сильно хлорирована. Для удаления хлора надо выдержать воду 2–3 часа в какой-либо емкости без крышки.

Во-вторых, водопроводная вода насыщена химическими элементами, попадающими в нее из старых водопроводных труб, по которым она течет, например свинцом. Поэтому, прежде чем набирать из-под крана воду для питья или приготовления пищи, надо открыть кран и спустить воду в течение 5–10 минут.

В-третьих, возможно бактериальное загрязнение воды, но от этого легко избавиться кипячением. Правда, натуропаты считают кипяченую воду «мертвой». Для ее «оживления» кипяченую водопроводную воду надо остудить после кипячения и добавить в нее немного ягод (клюкву, бруснику, облепиху) или кожуру и сердцевину яблок. После этого дать воде еще немного постоять и затем пить. Можно вообще не кипятить воду, а добавлять в нее немного яблочного уксуса, меда или йода: микробы погибают в кислой среде.

Некоторые пьют воду, которую продают в бутылках, думая, что она стерильна. Однако эксперименты показали, что микробы прекрасно выживают в бутилированной воде, поэтому ее все равно надо кипятить, а затем обрабатывать так же, как и кипяченую водопроводную воду.

Одним из самых распространенных напитков является чай — черный или зеленый. Его надо пить свежезаваренным и не очень крепким. Чай содержит много биологически активных веществ — аминокислоты, углеводы, пектины, минералы и витамины.

Черный чай тонизирует центральную нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает пищеварение, способствует лучшему усвоению пищи, улучшает обмен веществ, снимает сонливость, усталость и головную боль.

Зеленый чай обладает не только тонизирующими, но и целебными свойствами. Он лечит от отравления и от поноса, предохраняет зубы от кариеса, повышает тонус пищеварительного тракта, улучшая тем самым процесс усвоения пищи.

Кроме воды и чая рекомендуется пить соки — овощные, фруктовые, травяные. В состав растительных соков входит так называемая биологическая вода, которая по своей структуре, находясь в живой клетке, напоминает лед. Такая «ледяная» вода является самой полноценной жидкостью. Она ускоряет протекающие в организме биохимические реакции, нормализует кислотно-щелочное равновесие, повышает активность ферментов, стимулирует обмен веществ и увеличивает детоксикацию организма.

Соки, как и все остальные жидкости, нельзя употреблять во время еды или сразу после нее. При пониженной или нормальной кислотности соки рекомендуется пить за 30–40 минут до еды, при повышенной кислотности соки лучше пить через несколько часов после еды.

Соки надо употреблять только в свежем виде. Даже кратковременное хранение всех соков (кроме свекольного) в холодильнике вызывает их брожение и порчу. Те соки, которые имеются в продаже, почти бесполезны: их вообще лучше не пить.

Кроме клетчатки, все соки содержат много необходимых для здоровья пищеварительного тракта растворимых пищевых волокон — пектинов. Особенно богаты пектинами яблочный, апельсиновый и томатный соки. Много пектинов и клетчатки содержится в нектарах, насыщенных мякотью таких фруктов, как бананы, абрикосы, сливы, персики.

Фруктовые соки очищают организм, а овощные его восстанавливают. Нужно стараться ежедневно пить по 2–3 стакана свежеприготовленных фруктовых и овощных соков. Весной и летом кроме фруктов и овощей можно выжимать соки из любой зелени: из листьев деревьев, из трав (например, из одуванчика, мать-и-мачехи, хвоща полевого). Чаще всего готовят соки из самых распространенных овощей: моркови, свеклы, капусты, картофеля.

Издавна известно, что морковь избавляет от многих недугов. Морковный сок стимулирует деление и рост клеток, нормализует обмен веществ и химическое равновесие в организме, повышает иммунитет и остроту зрения. Высокое содержание в нем провитамина А (каротина) стимулирует синтез белка, что способствует ускорению роста. Поэтому, морковный сок особенно необходим детям.

Морковь содержит много переходящих в сок пищевых волокон, которые очищают кишечный тракт, стимулируют перистальтику и ликвидируют дисбактериоз, имеющийся у большинства людей. Из моркови в сок переходит также тартроновая кислота, которая тормозит превращение углеводов в жиры, предотвращая тем самым ожирение.

Свежий морковный сок очищает печень, нормализует ее функции, а также функции желчного и мочевого пузыря, выводит излишнюю жидкость из организма и очищает кровь. Оптимальной лечебной дозой при всех заболеваниях является ежедневное употребление 0,5 л свежевыжатого морковного сока.

В свекольном соке много витаминов. Из минералов в нем содержатся фосфор, калий и сера, необходимые для образования эритроцитов и для улучшения качества крови. Свекольный сок значительно больше, чем другие соки, богат йодом. Он улучшает память, особенно при атеросклерозе, а высокое содержание в нем магния способствует нормализации процессов нервно-мышечного возбуждения при нервных потрясениях и стрессах.

У некоторых людей свекольный сок при первом употреблении может вызвать головокружение и тошноту. Поэтому, чтобы привыкнуть к свекольному соку, начинайте пить его вместе с морковным в соотношении 1:3 (1 часть свекольного сока, 3 части — морковного). Затем, постепенно увеличивая количество свекольного сока, переходите к употреблению чистого свекольного сока или продолжайте и далее сочетать его с морковным, но уже в обратном соотношении (3 части свекольного сока, 1 часть — морковного).

Свекольный сок — единственный из всех соков, который требует 3-часовой выдержки в холодильнике перед употреблением (в нем много летучих веществ, которые могут вызвать тошноту, рвоту, икоту). Для получения положительного эффекта рекомендуется употреблять не более 1–1,5 стакана свекольного сока в день. Пить свекольный сок лучше вечером, так как он укрепляет нервную систему, помогает при бессоннице и неврозах.

Капустный сок содержит много серы, йода и хлора, благодаря которым он хорошо очищает слизистую желудка и кишечника, предохраняет слизистую от образования язв и быстро излечивает уже имеющиеся язвы. Единственным неудобством в употреблении капустного сока является то, что у некоторых он вызывает усиленное образование газов (метеоризм).

Ценнейшее лечебное и профилактическое средство — сырой картофельный сок. На пищеварительный тракт картофельный сок действует сильнее всех других соков, особенно в сочетании с морковным соком. Он лечит язву желудка, хронический гиперацидный гастрит, помогает при изжоге, отрыжке, желудочных кровотечениях, запорах, метеоризме, колитах. Самочувствие при лечении картофельным соком обычно улучшается уже через несколько дней после начала его употребления.

К сожалению, картофельный сок можно пить только с июля по февраль, позже в нем накапливается много ядовитого вещества соланина. Перед началом приема картофельного сока рекомендуется 2–3 дня делать очистительные клизмы и питаться сырыми овощами и фруктами, а во время приема картофельного сока исключить из рациона соленые и пряные блюда, мясные супы и отвары.

Желательно пить равномерно в течение дня. Если вы чем-то занимаетесь, поставьте около себя стакан воды и пейте ее периодически небольшими глотками. Кстати, питье воды маленькими отдельными глотками увеличивает выделение мочи, в результате лучше промываются почки и мочеточники, предупреждается отложение солей.

При недостаточном употреблении воды в организме скапливается много шлаков, вызывающих различные заболевания. Суточная потребность человека в воде составляет примерно 40 мл на килограмм массы тела. В зависимости от потребляемой пищи во избежание недостатка воды в организме необходимо ежедневно выпивать 6–8 стаканов жидкости.

Поскольку соки быстро усваиваются и почти не требуют для этого энергии, употребление соков позволяет значительно облегчить работу пищеварительного тракта. Поэтому желательно устраивать разгрузочные дни, то есть на 1–2 дня освобождать пищеварительный тракт от тяжелой работы по перевариванию пищи и пить в эти дни только соки по 1,5–2 л в сутки. опубликовано econet

Автор: Елена Склянская, доктор медицинских наук

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