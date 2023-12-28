Как узнать свой уровень метаболизма

Скорость метаболизма можно измерить. Узнав свой уровень обмена веществ, у человека появляется возможность контролировать количество энергии, которое необходимо его организму.

Как узнать свой уровень обмена веществ

Скорость метаболизма можно измерить. Узнав свой уровень обмена веществ, у человека появляется возможность контролировать количество энергии, которое необходимо его организму.

Расчетный период

Этим нехитрым способом можно поделиться с друзьями, ведь не только ожирение заразно, но и способы здорового образа жизни могут стать общим достоянием. В качестве измерительных инструментов понадобятся электронные весы и обычный калькулятор.

Скорость основного обмена веществ — это интенсивность метаболических процессов при отсутствии физической нагрузки, когда расход энергии направлен только на базовые потребности: поддержание температуры тела, дыхание и сердцебиение.

Чтобы получить информацию о работе собственной пищеварительной системы в состоянии покоя, нужно взвеситься непосредственно перед засыпанием. В это время не стоит есть или пить, совершать физические упражнения. Полученное значение обозначим как «А».

Утром встаньте на весы сразу же после пробуждения. Второй результат взвешивания назовем «В». Величина основного обмена будет равна разнице показаний «А»-«В». В норме она составляет 500 г. Если же нет разницы между вечерним и утренним весом или она значительно меньше, это говорит о медленном основном обмене. Необходимо проверить состояние щитовидной железы.

После определяем базовую потребность в энергии — минимальное значение (в калориях), требуемое организму для нормальной работы в течение суток. Сделать это можно с помощью формулы: вес (в кг) умножить на 24 часа. Стоит учесть коэффициент двигательной активности. Если у вас большая ежедневная физическая нагрузка, то базовую потребность необходимо умножить на 1,4. При сидячем образе жизни — на 1,3. По мере сбрасывания килограммов рассчитанная калорийность рациона также должна уменьшаться.

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Как создать дефицит калорий?

Полученное значение и будет суточный показатель энергии в калориях, которая необходима именно вашему организму. Если вы хотите похудеть, калорийность диеты не должна быть ниже, чем рассчитанный показатель основного обмена. Например, вам для базового метаболизма необходимо 1700 ккал в сутки. Это значит, что рацион должен обязательно обеспечить эту потребность.

В погоне за быстрым результатом многие садятся на вредные сверхнизкокалорийные диеты с ценностью рациона в 600-800 ккал. Такие цифры не обеспечивают даже третьей части суточной потребности в калориях. Поэтому включаются природные механизмы защиты — «аварийный голодный режим». Организм начнет адаптироваться к слишком малой калорийности еды. Это приведет к еще большему замедлению скорости базового метаболизма.

Что тогда создаст необходимый для похудения дефицит калорий?

Его вызовет количество совершенной за день работы (физическая нагрузка): бег трусцой, езда на велосипеде, аэробика и другие. В частности танцы полезны для похудения и для красоты фигуры — во время занятий хорошо «подтягиваются» мышцы.

Тем, у кого замедленный обмен веществ, стоит придерживаться следующих рекомендаций по поводу питания и образа жизни:

Полезно посещать баню и сауну, ведь пар способствует открытию пор и стимулирует обмен веществ.

Питаться лучше всего маленькими порциями по 5-6 раз в день, избегая быстрых углеводов и продуктов с высоким уровнем холестерина. Если сахар в крови и холестерин у вас уже повышены, то решить эту проблему помогут натуральные австралийские многокомпонентные препараты, которые эффективно нормализующий обмен веществ, снижают уровень сахара и холестерина в крови.

Последний прием пищи должен состояться не за 2, а за 4 часа до сна, поскольку все съеденное позже будет превращаться в жировые отложения.

Таким образом, зная свой уровень метаболизма и следуя этим простым правилам, можно получить максимум пользы и минимум вреда от употребленных калорий. опубликовано econet

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