Боль в области челюсти: что делать

Если однажды вы заметите, что открыть рот полностью никак не получается, то остановитесь и подумайте, каким был ритм вашей жизни в последние дни?

Чаще всего у нас болит челюсть из-за повышенного напряжения и беспокойства. Стоит отметить, что этот недуг доставляет множество неудобств и сопровождается другими расстройствами, такими как бруксизм или даже проблемы с суставами.

Почему болит челюсть

Если вам знакомо это неприятное ощущение, то вы знаете, что со временем боль проходит сама, особенно если причиной ее появления был эмоциональный фактор.

Как вы знаете, "все болезни от нервов", в данном случае это можно воспринимать практически буквально. Виной всему стресс.

А поскольку боль в области челюсти — это очень распространенное явление, будет нелишним немного углубиться в его симптоматику, разобраться в причинах и узнать, какие средства помогут облегчить эту боль.

Болит челюсть: что надо иметь в виду

Первое, о чем нужно сказать, боль в области челюсти можно почувствовать в разных частях лица. Кто-то замечает, что болит где-то возле уха, кому-то становится больно жевать пищу или разговаривать.

Связана же эта проблема с анатомией височно-нижнечелюстного сустава, где сосредоточена сложная сеть нервов и мышц, которые могут легко воспаляться и представлять какую-либо патологию.

Давайте разберемся в этом поподробнее.

Боль, которая фокусируется в области ушей

Иногда челюсть болит таким образом, что боль чувствуется в области какого-то одного уха (или же сразу с обеих сторон). В этом случае мы испытываем сильный дискомфорт в верхней части лица, иногда в верхней части головы.

Эта боль в суставе особенно проявляется, когда мы зеваем, говорим или жуем.

Иногда ее можно спутать с зубной болью, но на самом деле проблема может оказаться «глубже», это может быть износ височно-нижнечелюстного сустава.

Кроме того, может возникнуть проблема с диском суставных хрящей, а также со связками или нервами в этой области.

Все эти факторы должен проанализировать специалист. А мы, со своей стороны, должны иметь в виду, что износ этого сустава (потеря костной массы) обычно происходит с возрастом.

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Когда мы не можем полностью открыть рот

Если однажды вы заметите, что открыть рот полностью никак не получается, то остановитесь и подумайте, каким был ритм вашей жизни в последние дни?

Неспособность правильно управлять стрессом и напряжением заставляет наш мозг давать команду «побега». Проявляется же она в мышечном напряжении, учащенном сердцебиении, определенной «жесткости» и скованности тела, которая особенно сильно проявляется в области плеч, шеи и лица.

Практически не отдавая себе в этом отчета, мы сжимаем свои челюсти, скрипим зубами по ночам, у нас появляются такие симптомы, как звон в ушах, головная боль или проблемы с открыванием/закрыванием челюсти.

Со временем все эти нарушения исчезают сами, но пока они длятся, могут доставлять много неприятностей. А причиной всему стресс, которым мы должны научиться управлять.

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Бруксизм

Еще одно очень распространенное проявление: скрежетание зубами по ночам.

Причиной бруксизма может быть неправильный прикус или же ночной испуг (невроз), вызванный неправильным питанием, перенапряжением в течение дня или же невозможностью погрузиться в полноценный, расслабляющий и восстанавливающий сон. Бруксизм требует надлежащего лечения (профессиональной помощи), врач может порекомендовать ношение специальной зубной шины в ночное время.

Бруксизм тоже является очень распространенной причиной появления боли в области челюсти.

Простые методики, как можно справиться с болью в области челюсти:

Заботьтесь о правильной осанке и положении шеи

Одним из способов уменьшить дискомфорт, связанный с височно-нижнечелюстным суставом (болью в челюсти), является забота о своей осанке. Особенно важно следить за плечами, положением головы и шеи.

При неправильной осанке или неудобном положении тела мы, сами того не замечая, напрягаем шею и челюсти. Это происходит, когда мы увлечены работой, смотрим телевизор или просто разговариваем по телефону.

Так что не забывайте следить за своей осанкой, уделяя внимание оси «спина-шея»: она должна быть прямой, а мышцы расслабленными. Также запомните, что губы и зубы должны быть сомкнуты, язык при этом прижат к верхнему небу, а дыхание — только через нос.

Ваше питание

Старайтесь избегать потребления таких продуктов, которые могут вызвать воспалительные процессы в организме: к ним относятся любые жиры, сахар, избыточное количество кофе или стимулирующие, энергетические напитки с консервантами и подсластителями.

Вместо этого увеличьте свое потребление витамина С и кальция.

Учитесь управлять своими эмоциями и справляться со стрессом

Мы знаем, что сказать это легко. Только и слышишь кругом: не нервничайте, умейте правильно реагировать и вести себя соответственно в стрессовых ситуациях и т.д. Но на практике все оказывается совсем не так, а с точностью до наоборот. Полосы препятствий и непроходимые лабиринты.

Здесь очень важно понять для себя, что нам нужны моменты спокойствия, что нервы, тревоги и лишнее напряжение только забирают у нас здоровье и крадут годы жизни.

Поэтому старайтесь в течение дня находить время для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. опубликовано econet

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