Глютен – возможная причина ювенильного ревматоидного артрита

В последние годы по всему миру среди врачей специалистов была негласно объявлена эпидемия возникновения случаев ювенильного ревматоидного артрита. Причиной ювенильного ревматоидного артрита может быть глютен.

В последние годы по всему миру среди врачей специалистов была негласно объявлена эпидемия возникновения случаев ювенильного ревматоидного артрита.

Причиной ювенильного ревматоидного артрита может быть глютен.

В последние годы по всему миру среди врачей специалистов была негласно объявлена эпидемия возникновения случаев ювенильного ревматоидного артрита. Этим тяжелым заболеванием страдают дети до 16 лет во всем мире. Ранее количество выявленных случаев составляла около 0,6 % от всего детского населения, сейчас цифра колеблется от 1,2 до 1,5 % и ежегодно растет. По данным Министерства Детского Здравоохранения США, только за последний год в Америке было зарегистрировано более 300 000 диагностированных случаев и их число постоянно растет.

Ревматоидный артрит

Даже в настоящее время причины возникновения заболевания точно не определены, имеются лишь гипотезы. В 2014 году исследователи из Саудовской Аравии опубликовали шокирующие данные тестирований: причиной возникновения болезни у ряда детей может быть чувствительность к глютену.

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Ювенильный ревматоидный артрит

Ювенильный ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание суставов у детей до 16 лет, сопровождающееся у некоторых больных вовлечением внутренних органов, нередко заканчивающееся инвалидностью.

Типичными симптомами ювенильного ревматоидного артрита являются длительная опухлость, боль и скованность суставов, которые могут усугубляться по утрам и после короткого сна. Среди остальных симптомов юношеского ревматоидного артрита могут быть периодическая лихорадка, потеря аппетита, снижение веса, анемия, временная сыпь на руках и ногах.

Заболевание сопровождается рядом серьезных осложнений, таких как общее снижение иммунитета, воспаление глаз, общие или точечные проблемы роста (асимметричность роста конечностей или позвоночника).

Диагностика ювенильного ревматоидного артрита сильно осложняется тем, что до сих пор точно не выявлены причины его возникновения.

В настоящее время среди причин принято рассматривать:

совокупность различных факторов внешней среды (вирусная и бактериальная инфекции, травма сустава, переохлаждение организма, инсоляция, введение белковых препаратов и др.);

семейно-наследственная предрасположенность к ревматическим заболеваниям.

По мнению врачей, занимающихся исследованием заболевания, в основе неадекватной ответной реакции у больных ювенильным ревматоидным артритом лежит их «сверхчувствительность к различным факторам внешней среды», в результате чего формируется сложный иммунный ответ, приводящий к развитию прогрессирующего заболевания.

Таким образом, в возникновении и развитии заболевания “замешана” атипичная реакция иммунной системы организма человека на внешний возбудитель, что является прямой отсылкой к описанию многих аутоиммунных болезней. Лишь недостаточная изученность причин возникновения этого типа артрита мешает ученым внести его в список аутоиммунных заболеваний.

Шокирующие исследования:

1. В 2014 году в научном журнале гастроэнтерологии (SIG) в Саудовской Аравии были опубликованы шокирующие данные последних тестирований больных ювенильным ревматоидным артритом. В рамках экспериментального лечения детей с ЮРА в Государственной больнице имени короля Фейсала учеными эпидемиологического центра Саудовской Аравии была применена диета по исключению глютена. В ходе эксперимента ученые наблюдали значительное улучшение показателей состояния больных после начала безглютеновой диеты.

По данным исследования, пациенты, которые имели антитела анти-эндомизиуму (AEA) в сочетании с диагнозом целиакия, показали улучшения обоих параметров, а так же сокращение роста и развития суставных симптомов: заметное снижение опухоли и скованности суставов, практически полное отсутствие болей.

Данное резкое и четко-выраженное снижение показателей суставных симптомов при соблюдении диеты по исключению глютена предполагает, что фактической причиной этих симптомов может быть именно сам глютен.

2. Идея взаимосвязи ювенильного ревматоиндного артрита и аутоиммунного ответа организма человека на глютен не является новой. Исследователи из Каролинского института Худдинга совместно с Университетской больницей в Стокгольме, Швеция провели двухгодичный эксперимент так же связанные с выявлением этой корреляции.

Данные исследования были опубликованы в рецензируемом научном журнале ревматологии: новаторские исследования показали, что при переходе на диету по исключению глютена симптомы ревматоидного артрита у больных в целом и сильно снижаются; дети с ЮРА испытывают заметное облегчение.

"Данные свидетельствуют, что диетические изменения могут принести серьезное облегчение симптоматики и даже клиническую пользу для некоторых пациентов с ЮРА. По нашим предположением, это может быть обусловлено уменьшением иммунореактивности к пищевым антигенам, которые устраняются в ходе изменения диеты” - пишут исследователи.

Ученые - диетологи по всему миру отмечают, что современные сорта пшеницы структурно отличается от пшеницы, которую выращивали и использовали в пищу наши предки. По мнению многих исследователей, употребление в пищу новых видов пшеницы может вызывать возникновения и развития ряда аутоиммунных заболеваний.

Хотя оба исследования научно не доказывают, а лишь выдвигают гипотезу, что глютен является именно причиной возникновения ювелирного ревматоидного артрита, но по данным исследования мы видим, что диета по исключению клейковины может заметно улучшить состояние детей с заболеванием. Отказ от белка пшеницы, ржи и ячменя способны дать как симптоматические, так даже и медицинские улучшения показателей.

Взаимосвязь артрита и целиакии

Надо отметить, что сильные боли в суставах, скованность и диагноз “артрит” являются так же сопутствующими симптомами иммунного ответа организма при целиакии. У людей с непереносимостью глютена так же могут возникать боли в суставах и сильные отеки при несоблюдении диеты. Такой ответ иммунной системы на раздражитель глютен часто мешает постановке правильно диагноза и выявлению истинной причины недомоганий человека. В первую очередь врач поставит диагноз “артрит”, а лишь после безрезультатного лечения начнет обследовать другие области, в том числе кишечник.

Тем не менее при несоблюдении диеты по исключению глютена из-за незнания истинной причины заболевания симптомы могут значительно ухудшится, что приведет к постановке следующего сопутствующего целиакии диагноза - ревматоидный артрит. А на самом деле “виновником” болей, опухолей и скованности суставов является клейковина.

Частные случаи

Как мы уже выяснили, пока что нет достаточных научных данных для того, чтобы говорить о глютене, как о первопричине возникновения ювенильного ревматоидного артрита. Но совсем недавно благодаря СМИ и интернету стали известны несколько частных шокирующих случаев, где легко прослеживается данная взаимосвязь.

Первый случай - история американского мальчика, больного ЮРА и его борьбы с болезнью была напечатана в The New York Times под заголовком “Мальчик с шипом в суставах”. Эта статья и рассматриваемое в ней сенсационное предположение были в ТОП 10 материалов известной американской газеты целую неделю и активно обсуждалась в научной и околонаучной среде.

В этой статье Сюзанна Мидовс рассказывает историю болезни своего сына. В 3 года мальчику поставили диагноз “ювенильный ревматоидный артрит” и начали медикаментозное лечение. В течении последующих двух лет мальчику несколько раз меняли курс лечения, проводили различные диагностики и исследования, но ничего не давало результата. Лишь изредка наблюдалось легкое облегчение симптомов. В ходе обследований мальчика тестировали на чувствительность к глютену, но тесты были отрицательные: непереносимости клейковины и цеаликии обнаружено не было.

Спустя два года безрезультатного лечения, уже отчаявшись, Сюзанна по совету врачей приняла решение перейти на безглютеновую диету. “Это удивительно, но уже после 6 недель диеты без глютена мы увидели заметные улучшения в симптоматике болезни!” - вспоминает Сюзанна Мидовс.

Сейчас мальчику 5 лет, уже около года он придерживается диеты по исключению клейковины из рациона питания и чувствует заметные улучшения в состоянии здоровья, болезнь отступила! Надо отметить, что повторные пробы на чувствительность к глютену так же дали отрицательные показатели.

Именно этот случай показывает, что глютен может быть причиной возникновения ЮРА вне зависимости от того, есть у пациента чувствительность к нему или нет. Но одного случая недостаточно для медицинского заявления.

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Еще одну интересную историю опубликовал журнал Atlantic: семейная пара из Америки рассказывают историю своей дочери. Девочке поставили диагноз “сахарный диабет 1 типа”. В ходе различных обследований ей так же сделали тест на чувствительность к глютену, он был отрицательным. По советам врачей семьей было принято решение временного перехода на диету без глютена для восстановления повреждений поджелудочной железы девочки. Удивительно, но уже после нескольких недель симптомы болезни пошли на убыль, а общее состояние здоровья ребенка значительно улучшилось.

“Нам, конечно, необходимо провести больше исследований, прежде, чем мы сможем сделать официальное научное заявление” - говорит их лечащий врач в своем интервью для Atlantic, “Но данные уже были переданы на рассмотрение в крупные исследовательский центр США.”

Ученым предстоит исследовать два важных факта в этом вопросе:

диета по исключению глютена дает быстрый и стабильный положительный результат : было зарегистрировано уже достаточное количество частных случаев по всему миру для начала исследований;

диета может помочь, даже тем людям, которые имеют отрицательные данные тестирования на чувствительность к клейковине и целиакию.

Почему пшеница опасна?

Положительное влияние отказа от употребления клейковины в лечении ряда заболеваний заметили ученые не только из Саудовской Аравии. Именно диета без глютена помогает миллионам людей бороться с такими заболеваниями как: аутизм, шизофрения, синдром раздраженного кишечника, гастрит, язвенная болезнь желудка, рак кишечника и рак крови.

Так же отказ от употребления клейковины все чаще является верным средством для избавления от хронической усталости, головной боли, мигреней, депрессивных расстройств.

Пока что ученые лишь только начинают активно заниматься исследованием влияния глютена на организм человека, но первые результаты проводимых исследований уже публикуются в научных журнала США, Канады, Англии, Франции, Германии и Саудовской Аравии.

По статистическим данным врачей за последние годы произошел резкая вспышка возникновения случаев непереносимости глютена. Ранее говорили, что лишь 1% населения имеет данное заболевания, сейчас по основным данным Министерства Здравоохранения ЕС около 4% людей по всему миру имеют чувствительность к глютену. Надо учитывать, что данная статистика основана на уже выявленных случаях. Учитывая малую изученность заболевания и трудность его диагностики, ученые предполагают, что еще около 3% населения имеют не выявленную форму непереносимости клейковины.

Опасения ученых - врачей подтверждаются множеством исследований современных видов пшеницы: эти нововыведенные гибридные сорта пшеницы содержат измененные белки и уникальные антигены, которые по некоторым гипотезам, и являются основной причиной резкого увеличения возникновения чувствительности к глютену и целиакии во всем мире, особенно в промышленно развитых странах.

“Поразительно, что вред современной пшеницы связан не только с увеличением содержания клейковины в ней” - утверждает доктор Уильям Дэвис, автор известных по всему миру книг о вреде глютена в своем интервью для The New York Times (NYT). ”Это связано так же и с другими изменениями, такими как: генная модификация, в ходе которой фильтруют структуру глиадина и видоизменяют зародыш пшеницы; а так же ц с введением специальных антигенов и биостимуляторов, которые в свою очередь являются сильными аллергенами.

По данным последних исследований именно глютен является причиной ухудшения симптоматики множества аутоимунных заболеваний. Переход на диету по исключению белка пшеницы, ржи и ячменя является обязательным методом лечения в большинстве случаев шизофрении, аутизма, язвенной болезни и др. Но может ли он быть и их первопричиной?

“Клейковина - не единственная причина для того, чтобы начать избегать употребления пшеницы. Кроме именно клейковины, в зерне пшеницы содержится более 1000 других белков, которые также имеют отрицательное влияние на организм человека и могут дать неожиданный иммунный ответ. Можно сказать, что пшеница является идеальным врагом нашего организма! Она была будто бы создана чтобы принести максимум вреда здоровью человека! К сожалению, последствия этого “удара “ пшеницы по нашему организму не обратимы.” - так же пишет в своей книге доктор Уильям Дэвис.

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Сопоставив все факты относительно общих и частных случаев заболевания ЮРА и данные последних исследований, можно сделать вывод, что глютен является активным раздражителем нашей иммунной системы и оказывает негативное влияние на здоровье человека в ходе течения ряда заболеваний. Так как научно не доказан вред глютена при отрицательных тестах на чувствительность к клейковине, рано говорить об общем вреде его употребления. Но этот вопрос сейчас активно изучается в крупнейших исследовательских центрах США и Европы. Наука стоит на пороге нового важного открытия, которое, возможно, поможет объяснить причины ряда заболеваний, которые пока что остаются загадкой для врачей. Это откроет новые возможности диагностики и лечения, принесет облегчение миллионам людей.

Задумайтесь о том, что такое простое изменение своего питания, как отказ от употребления пшеницы, может помочь справиться с некоторыми болезнями, купировать симптомы и стать первым шагом к выздоровлению. опубликовано econet.ru

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