Правильные завтраки для сердечно-сосудистой системы

Как можно заботиться о своём здоровье при помощи правильно подобранных завтраков?
Сегодня часто можно услышать разговоры о том, какой вред наносит нашему здоровью холестерин. А что мы знаем о триглицеридах? Не каждый из нас может с уверенностью утверждать, что уровень триглицеридов в его крови находится в пределах нормы.
Поэтому очень важно внимательно относиться к выбору пищи и количеству употребляемых жиров. Это позволит уберечься от появления частичек жира в крови, которые, накапливаясь на стенках кровеносных сосудов, могут стать причиной появления такого опасного заболевания, как артериосклероз. Как известно, последний приводит к серьёзным нарушениям кровообращения.
С другой стороны, необходимо напомнить о важности периодических медицинских осмотров. Часто повышенный уровень триглицеридов в крови не сопровождается четкими симптомами. Это расстройство склонно прогрессировать незаметно, постепенно подвергая серьёзной опасности нашу жизнь.
В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как можно заботиться о своём здоровье при помощи правильно подобранных завтраков.
Содержащиеся в оливковом масле Омега-3 помогают снизить количество триглицеридов в крови, из-за которых наши артерии теряют эластичность, а наша печень оказывается перегруженной.
Именно поэтому рекомендуется завтракать хлебом с оливковым маслом. При этом не стоит забывать, что лучше всего для этого подходит хлеб из цельного зерна. Стоит избегать хлеба, приготовленного из рафинированной муки.
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Заботясь об уровне холестерина и триглицеридов многие люди совершают серьёзную ошибку, считая, что для этого необходимо есть в больших количествах любые фрукты.
Будь осторожнее с подобными взглядами. Так, содержащаяся в фруктах фруктоза может повышать уровень триглицеридов в крови.
Поэтому речь вовсе не идёт не о том, чтобы есть много фруктов на протяжении дня. Нужно уметь правильно выбирать фрукты, сочетать их между собой и не злоупотреблять ими.
Рекомендуется быть аккуратнее с сухофруктами, например, изюмом и финиками. А вот клубнику, чернику, клюкву, вишню и малину обязательно нужно включить в свою диету. Эти ягоды отлично подходят для контроля количества триглицеридов. Они содержат совсем небольшое количество фруктозы и много витамина С. Эти ягоды хорошо сочетаются с бананами — ещё одним фруктом, который является нашим верным союзником в борьбе за здоровье артерий.
Мы рекомендуем тебе готовить его 3 раза в неделю. В другие дни можешь начинать утро с классической чашечки кофе.
Что касается кофе, то постарайся не добавлять в него цельного молока, сливок и других источников жиров. Именно из-за них полезный кофе из верного друга превращается в злейшего врага нашего сердца.
Сейчас мы расскажем тебе, как приготовить этот замечательный напиток.
Овёс является незаменимым элементом любой диеты. Один из самых важных злаков, овёс приносит большую пользу здоровью нашей сердечно-сосудистой системы.
Благодаря ему мы можем регулировать уровень холестерина и триглицеридов в крови, поддерживать стабильный вес и чувствовать себя энергичными. Секрет пользы этих злаков скрывается в растворимой и нерастворимой клетчатке. Например, овёс содержит бета-глюкан и другие активные компоненты, которые улучшают метаболизм холестерина и триглицеридов. Это настоящая сенсация.
В арбузе практически отсутствует фруктоза. При этом он является источником большого числа витаминов и минералов и содержит много воды. Сочетание арбуза с авокадо позволяет принести ещё больше пользы нашему организму.
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Авокадо содержит большое количество жирных кислот Омега-3 и 6.
Лучше всего съедать чуть меньше половинки авокадо с одной долькой арбуза. Эта небольшая порция фруктов содержит все, что тебе необходимо: клетчатку, калий, магний, витамин С. Ключ к успеху, как обычно, скрывается в том, чтобы питание было разнообразным и умеренным.
Наконец, последняя удивительная рекомендация основана на сочетании порезанного зеленого яблока (с кожурой) с горсткой грецких орехов.
Этот рецепт простой, вкусный и сытный. При этом такое сочетание очень полезно для сердечно-сосудистой системы человека. Как и мякоть яблок, так и их кожура, отличаются высоким содержанием антиоксидантов, пектина и клетчатки. Это делает их нашими верными союзниками в борьбе против повышенных триглицеридов.
Грецкие орехи представляют собой богатый источник мононенасыщенных жиров, витамина Е, фолиевой кислоты и магния. Также они обладают противовоспалительными свойствами.
Обязательно попробуй приготовить этот рецепт на завтрак. Положи в пиалу горстку грецких орехов и добавь нарезанное на кусочки яблоко. При этом старайся выбирать фрукты органического происхождения. Начни заботиться о своём здоровье уже сегодня. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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