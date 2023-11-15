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Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Источник: vk.com 15 ноября 2023 6864
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Когда мы спим, наши связки отдыхают в сокращенном состоянии, по этой причине у некоторых людей по утрам возникает ощущение «одеревенелости» всего тела, когда двигаться и нагибаться довольно трудно. 

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Уменьшение подвижности связок и сухожилий начинается с конечностей

Когда мы спим, наши связки отдыхают в сокращенном состоянии, по этой причине у некоторых людей по утрам возникает ощущение «одеревенелости» всего тела, когда двигаться и нагибаться довольно трудно. 

Между тем существуют сотни способов растяжки. Чтобы выполнить все варианты растяжки, потребуется довольно много времени; но если вы правильно выполните хотя бы несколько специальных движений, вы растянете основные связки и сэкономите немало драгоценного времени.

Все связки и сухожилия в основном соединяются в области конечностей и пальцев. Поэтому уменьшение подвижности связок и сухожилий начинается именно с конечностей. 

Второй основной областью, требующей внимания к себе, является позвоночный столб, который служит опорой для многих связок и сухожилий. 

Кроме того, своего рода конечностью, к которой присоединяются многие связки и сухожилия, можно считать и язык. 

Упражнение 1:

  • Лежа на спине, прогните спину, имитируя натянутый лук, одновременно вытягивая пальцы рук, чтобы захватить ими ступни и пальцы ног;
  • Вытяните пальцы конечностей как можно сильнее и одновременно выполняйте брюшное дыхание: выдыхайте до тех пор, пока живот не станет совершенно плоским, а вдыхайте так, чтобы живот надулся, как барабан;

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий
Выполняйте упражнение десять—пятнадцать раз с ускорением темпа. Последний выдох сделайте очень глубоким; одновременно как можно сильнее вытяните язык, стараясь коснуться им подбородка.

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Взгляд сфокусируйте на кончике носа. 

Повторите эти движения два-три раза. Очень важно в перерыве между фазами упражнения эффективно расслаблять все тело, ощущая, как Ци все быстрее движется внутри.

Упражнение 2

  • Наклонитесь вперед, ухватившись большими и указательными пальцами рук за большие пальцы ног. Это упражнение стимулирует приток энергии к печени и селезенке. 
  • Продолжая держать пальцы ног, почувствуйте, как энергия Ци из больших пальцев рук перетекает в меридиан легких, а Ци из указательных пальцев наполняет меридиан толстого кишечника, соединенный с меридианами печени и селезенки.


Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

  • Наклонитесь вперед и возьмитесь руками за пальцы ног. 
  • Приступайте к брюшному дыханию, постепенно увеличивая его интенсивность и ощущая, как напрягаются связки и позвоночник. 
  • Затем расслабьтесь. 
  • Окончив упражнение, встряхните ноги несколько раз и немного похлопайте по ним, чтобы избавиться от мышечного напряжения.
  • Если вам не удается дотянуться до пальцев ног, держитесь за колени, щиколотки или нижнюю треть бедра. 

Это упражнение активизирует мочевой пузырь, а также меридианы легких и толстого кишечника. 

  • Когда вы почувствуете, что ваши связки вновь обрели эластичность, передвиньте руки к щиколоткам: в этом месте проходят меридианы мочевого пузыря, желудка, печени и селезенки. 
  • Задержите руки на щиколотках, ощущая, как тепло из ладоней проникает в эти меридианы. 
  • Ощутив, что вы в состоянии растянуть свое тело сильнее, постарайтесь дотянуться до пальцев ног и точки К-1, стимулирующей меридиан почек. 


Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Упражнение 3. Растяжка связок шеи и спины

  • Чтобы проделать растяжку связок шеи и спины, выполните то же самое упражнение, но вместо того, чтобы касаться головой коленей, поднимите ее как можно выше кверху, ощущая, как тянутся связки вдоль позвоночника. 

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

Омолаживающие упражнения для связок и сухожилий

  • Медленно поднимитесь. Почувствовав, что вы готовы вставать, медленно перекатитесь на левый бок и сядьте на кровати.  После этого вы можете встать на ноги. опубликовано econet

@ Мантэк Чиа, "Ци-самомассаж. Даосский путь омоложения"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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