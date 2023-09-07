Почему краснеют глаза

Очень часто покраснение глаз появляется в результате повышенной активности сосудистого тонуса как следствие физической и психоэмоциональной активности, при работе за компьютером.

Почему усиливается сосудистый тонус глаз

Причиной покраснения глаз может быть:

повышение активности сосудистого тонуса, который возникает при частом посещении бассейна или частом принятии душа, т.е. от воздействия воды, в которой находится избыток хлора;

при физической и психоэмоциональной активности;

при работе за компьютером без регламента.

Если мы говорим о работе за компьютером, то нагрузка связана с работой длинных косых мышц шеи, которые очень тесно связаны с глазо- двигательными нервами.

Способ снятия симптома: воздействие на точку хоу-си "императорскую точку", которая находится на ребре ладони.

Массаж этой точки эффективен при лечении боли в глазах, слезотечений, бельма, покраснения глаз, гноетечения и припухлости в углах глаз. Воздействие в течение полутора-двух минут на эту точку очень хорошо снимает покраснение глаз.опубликовано econet

Автор Виктор Картавенко

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