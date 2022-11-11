Тест Амслера: как вовремя выявить заболевание глаз

Макулодистрофия – это заболевание сетчатки глаза. Страдает при этом ее центральная часть – желтое пятно – место, на котором фокусируется световой поток. Именно здесь находятся клетки, обеспечивающие остроту зрения и цветовосприятие – колбочки и палочки. Макула в переводе с латыни и означает «пятно», а дистрофия – это нарушение питания. Желтое пятно у человека отвечает за остроту центрального зрения.

Макулодистрофия – это заболевание сетчатки глаза. Страдает при этом ее центральная часть – желтое пятно – место, на котором фокусируется световой поток. Именно здесь находятся клетки, обеспечивающие остроту зрения и цветовосприятие – колбочки и палочки. Макула в переводе с латыни и означает «пятно», а дистрофия – это нарушение питания. Желтое пятно у человека отвечает за остроту центрального зрения. Обычно макулодистрофия поражает оба глаза, но происходит это неодновременно. У большинства людей сначала ухудшается состояние одного глаза, потом другого.

ФАКТОРЫ РИСКА

Главные факторы риска макулодистрофии – это возраст и наследственность. Макулодистрофия – это болезнь пожилых, обычно ее диагностируют у людей старше 50 лет. Однако есть сведения, что в последнее время эта болезнь «помолодела».

Ученые считают, что виноват в этом ультрафиолетовый свет, источником которого могут быть солнечный свет, лампы дневного света, ксеноновые лампы и даже экран компьютера. Большое значение играет и наследственность. Поэтому если у пациента обнаружено это заболевание, стоит сказать об этом детям и внукам. Впоследствии это поможет им выявить болезнь на ранней стадии.

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Факторами риска макулодистрофии также могут быть: курение, высокое давление, сильная близорукость, плохое питание, отсутствие в рационе витаминов, ожирение, длительное пребывание на солнце без очков, некоторые лекарственные препараты.

Развивается макулодистрофия из-за нарушения питания клеток желтого пятна, которое, в свою очередь, нарушается из-за нарушения кровообращения в сосудах сетчатки глаза, их атеросклероза. Именно из-за этого разрушаются колбочки – светочувствительные клетки.

ПРИЗНАКИ

Выделяют два вида макулодистрофии – сухую и влажную. Обе они проявляются не сразу. Когда проявляется сухая макулодистрофия, ее замечают не сразу, так как очень часто макулодистрофия развивается сначала на одном глазу, а это на общую остроту зрения на начальных этапах не сильно влияет. Сначала становится трудно читать и выполнять мелкую работу. Человек чувствует потребность в более ярком свете, чем раньше для выполнения одной и той же работы.

Страдающие влажной дистрофией внезапно замечают, что прямые линии кажутся волнистыми, а зрение резко упало. Часто они жалуются на темное пятно посреди поля зрения.

Для обеих форм характерно неконтрастное изображение, пелена перед глазами и нарушение цветовосприятия. Боли страдающие этим заболеванием не испытывают. Полная слепота при макулодистрофии наступает редко.

Чаще встречается сухая макулодистрофия, это около 90% всех случаев этого заболевания. При этом в клетках желтого пятна накапливается желтоватый налет (друзы), который мешает правильно функционировать фоторецепторам.

Влажная макулодистрофия встречается всего в 10% случаев, однако она гораздо опаснее сухой. Влажная макулодистрофия – причина 90% случаев слепоты у пациентов с макулодистрофией. При этой форме заболевания за сетчаткой образуются новые кровеносные сосуды. И растут они в направлении желтого пятна. Стенки сосудов очень тонкие, поэтому в желтое пятно через них просачивается кровь. При этом разрушаются фоторецепторы и центральное зрение резко ухудшается.

Влажная макулодистрофия прогрессирует быстрее, чем сухая. Очень часто она развивается у тех, у кого уже есть сухая макулодистрофия.

ДИАГНОСТИКА

Сначала врач должен осмотреть пациента, выслушать его жалобы, они довольно характерные для этого заболевания. На их основании врач может предположить, что у пациента макулодистрофия. Для уточнения диагноза нужно провести офтальмоскопию, флюоресцентную ангиографию (исследование сосудов сетчатки), а также проверить наличие искажений при помощи решетки Амслера.

Решетку Амслера можно сделать самостоятельно дома и проверить зрение. Для этого понадобится лист в клетку 10х10 см с черной точкой посредине. Прикрепите этот лист на стену, дверцу холодильника или любое другое удобное для вас место. Если вы постоянно носите очки, наденьте их, предварительно хорошо протерев стекла. Закройте один глаз, сфокусируйтесь вторым глазом на точке и медленно приближайтесь. Остановиться нужно примерно на расстоянии 15 см от листка.

Если вы видите кривые линии или наличие темных пятен на решетке, это сигнал о том, что нужно срочно обращаться к офтальмологу. Если линии решетки прямые и пятен нет, это является нормой. Но, к сожалению, не значит, что вы гарантированы от развития этого заболевания в будущем. Поэтому тест Амслера нужно проходить каждый месяц. А также нужно регулярно посещать врача-офтальмолога.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечить макулодистрофию можно консервативно или оперативно. Консервативное лечение применяется во многих клиниках. Для этого используют антиоксиданты, иммуномодуляторы, препараты, укрепляющие стенки сосудов, витамины А, Е и группы В. При оперативном лечении используют лазерные технологии.

С помощью такого лечения можно приостановить потерю зрения, но вернуть его нельзя. Поэтому очень важно диагностировать болезнь на ранней стадии, чтобы затормозить развитие болезни и как можно дольше сохранить зрение.

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Образ жизни

Страдающие макулодистрофией даже на последних стадиях заболевания в пространстве ориентируются нормально, так как периферическое зрение у них не страдает. Однако выполнять мелкую работу или читать они могут с трудом. Чтобы облегчить жизнь, им нужно

направлять свет непосредственно на книгу или на работу, это увеличит контрастность текста или изображения;

использовать галогеновые лампы, они дают более ровный свет;

если человеку трудно читать, можно использовать аудиокниги.

ПРОФИЛАКТИКА

Полное излечение макулодистрофии невозможно, можно лишь предупредить это заболевание.

Если вы курите, нужно бросить. Курение пагубно влияет на сосуды, в том числе и на сосуды глаз.

Пользуйтесь темными очками, когда находитесь на солнце. Не забывайте и про шляпу.

Питайтесь правильно, ешьте больше овощей и фруктов. Особенно врачи рекомендуют шпинат и капусту.

При необходимости принимайте витамины. Однако помните, что избыток витаминов – это тоже плохо. Может развиться гипервитаминоз.

Занимайтесь спортом. Это укрепляет весь организм, в том числе и сосуды.

Регулярно проверяйте свое зрение, в том числе и самостоятельно по решетке Амслера. При первых же признаках макулодистрофии немедленно обращайтесь к врачу. Вылечить это заболевание пока нельзя, но можно остановить его развитие, и лучше это сделать на начальной стадии.опубликовано econet.ru

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