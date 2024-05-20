Оздоравливающее упражнение для щитовидной железы

Щитовидная железа вырабатывает тиреоидные гормоны, которые воздействуют на рост и развитие всего организма, участвуют в работе нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Щитовидная железа по форме напоминает бабочку и находится у основания передней поверхности шеи, под адамовым яблоком, вдоль трахеи. Она вырабатывает несколько тиреоидных гормонов. Тиреоидные гормоны воздействуют на все тело, влияя на метаболизм, рост и развитие, температуру тела. Они необходимы для развития мозга в младенческом и детском возрасте, а у взрослых они способствуют работе нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Вдоль передней поверхности шеи находится множество акупунктурных точек

Кроме того, этот массаж полезен и для паращитовидных желез, четырех органов размером с горошину, которые располагаются позади щитовидной железы. Они повышают уровень кальция в крови, помогая сохранить целостность костей и достаточный запас кальция, который необходим для работы мышцы и передачи межклеточного сигнала.

С энергетической точки зрения, вдоль передней поверхности шеи находится множество акупунктурных точек, через которые проходят меридианы Желудка и Толстого кишечника. Желудок и его парный орган Инь, Селезенка, влияют на функции мышц пищеварительной системы; парным органом Толстого кишечника выступают Легкие.

Легкие и селезенка участвуют в обмене веществ, что сказывается на производстве энергии. Это совпадает с аналогичным функциями щитовидной железы. Основание горла является одновременно местом расположения пятой чакры, которая связана с коммуникацией, самовыражением и креативностью в области общения и самовыражения в нем.

Искреннее общение и самовыражение в нашей культуре часто обескураживают и удивляют, как на работе, так и дома, поэтому горло - это еще один участок, где часто возникает застой Ци.

Поскольку передняя поверхность шеи более чувствительна и не так хорошо защищена плотными мышцами или костями, это упражнение является массажем, который выполняется в три этапа. Для этого упражнения определения правой руки - левой руки не являются обязательными, вы можете менять руки как вам будет удобно.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ

Расположите большой и указательный пальцы левой руки у основания горла, непосредственно на ключицах, над костными выростами, которые ощутите на ней. Держась за основание шеи и ключицы, слегка надавите на последние. Правую руку расположите непосредственно над левой, правый большой палец над указательным пальцем левой руки, а указательный палец левой руки над левым большим пальцем.

Мягко, но твердо возьмитесь за боковые стороны горла и плавно скользите правой рукой вверх, растягивая горло, пока пальцы не коснутся внешнего края нижней челюсти (рис. 1). В этой точке вы почувствуете боковые стороны основания языка. Мягко давите вверх в течение нескольких секунд. Повторите эту растяжку и поднимите горло еще 2 раза.





После третьего повтора, удерживая правую руку под нижней челюстью, уберите левую руку для перехода к следующей части этого упражнения. Чтобы удобнее было держаться за горло, добавьте средний и безымянный пальцы. Начав непосредственно под челюстью, смещайте горло из стороны в сторону, чтобы почувствовать, как несколько раз оно сдвигается вперед и назад.



Не должно быть никаких болевых ощущений, у вас не должно возникнуть чувства, что вы себя душите. Затем немного сместите руку вниз и повторите действия. В зависимости от размера вашей руки и длины шеи вы сможете разделить горло на три, четыре или пять участков, когда за один раз вы смещаете из стороны в сторону один из них. Вы можете почувствовать или услышать хруст, когда высвобождается костная ткань. Вы можете чувствовать в горле легкое щекотание, вызывающее кашель.

Обе эти реакции нормальны. Одного подхода обычно достаточно, но если вам захочется повторить еще 2 или 3 раза, это тоже нормально.

Последняя часть этого упражнения - прямой точечный массаж. Большинство этих точек не являются стандартными акупунктурными, поскольку иглы направляют в участки меридианов, которые находятся в мышцах, а не в горле. Здесь вы будете использовать свои указательный и большой пальцы как пинцет, направляя силу к сторонам горла и, насколько это возможно, назад.

Выполняя предыдущие два упражнения, вы чувствовали небольшие бороздки по бокам горла. Вам нужно надавливать настолько сильно, чтобы ткани физически смещались под вашими пальцами. Когда у вас получится, начните делать маленькие круговые движения пальцами, 10 раз в одну сторону и 10 - в противоположную. Затем сдвиньте пальцы вниз, на следующий участок между бороздками, и повторите. Продолжайте спускаться по шее, пока не достигнете основания горла.



Внимание: как у мужчин, так у женщин при прикосновении к щитовидному хрящу, где у мужчин находится выдающийся кадык, ощущения при пальпации будут очень похожи на прощупывание кости. В действительности над щитовидным хрящом есть кость, которая называется подъязычной, она хрупкая, поэтому будьте аккуратны на любом костном участке.

Иногда слабый наклон головы раскрывает вашу шею настолько, что вы можете ощутить углубления между бороздками и там, но вы, возможно, должны полностью пропустить эту область. Не стоит непосредственно надавливать на костные структуры, которые вы можете нащупать.опубликовано econet

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