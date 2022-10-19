Суточные ритмы гормонов

Гормональная система человека подвержена суточным ритмам. И от того, как отлажено эти ритмы сменяют друг друга, и будут зависеть успехи результативных бодибилдинг-тренировок. Здесь мы подробно остановимся на вопросах суточного колебания уровня наиболее важных анаболических и стрессовых гормонов, в конечном итоге предопределяющих достижения в наборе мышечной массе.

Суточные ритмы гормона роста, тестостерона и кортизола

Гормональная система человека подвержена суточным ритмам. И от того, как отлажено эти ритмы сменяют друг друга, и будут зависеть успехи результативных бодибилдинг-тренировок. Здесь мы подробно остановимся на вопросах суточного колебания уровня наиболее важных анаболических и стрессовых гормонов, в конечном итоге предопределяющих достижения в наборе мышечной массе.

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Суточные ритмы гормона роста

Гормон роста или самотропин известен своими анаболическими и жиромобилизующими свойствами. Попутно ГР оказывает антикатаболическое и гипергликемическое действие, укрепляет иммунные функции, в детском и молодом возрасте способствует линейному росту. Гормон роста влечет укрепление соединительной ткани, стимулирует размножение клеток и накопление гликогена в печени и мышцах.

Эндогенная секреция гормона роста носит волнообразный характер. Максимум очередного пика ГР наблюдается каждые три-пять часов. В результате за полные сутки в среднем происходит 6-10 подъемов и спадов концентрации ГР. Самый амплитудный пик секреции ГР фиксируется ночью, через час-два после отхода ко сну и продолжается около двух часов к ряду.

Пробуждение в этот отрезок времени грозит потерей восстановительных реакций, необходимо провоцируемых высоким уровнем гормона роста. По этой причине крайне важно следовать нормальному режиму ночного сна, иначе физиологическое циклирование секреции ГР роста даст сбой, а за ним пострадает и весь обмен веществ. Причем спать нужно именно в темное время суток – такова природа нашего организма (эпифизарный гормон мелатонин, синтезирующийся в темное время суток, служит тем самым регулятором перехода от бодрствования ко сну).

Так, люди, занятые ночным трудом, даже при условии, что они отводят должное время на сон, имеют проблемы с секрецией ГР, а потому чаще страдают излишней полнотой и проблемами с сердечно-сосудистой системой. Все это верные признаки недостатка в организме гормона роста. Так что, если вы по-настоящему заинтересованы в высоком уровне продукции ГР, ни о каком ночном образе жизни и речи быть не может. Одно из двух…

С возрастом частота и объемы секреции ГР планомерно уменьшаются. Максимальный базовый уровень (т.е. средний за сутки) гормона роста характерен для детей раннего возраста и подростков в период полового созревания, знаменующийся заметным увеличением росто-весовых показателей.

Доступными способами увеличить продукцию собственного гормона роста являются:

качественный и глубокий ночной сон,

регулярные силовые тренировки,

высокобелковый рацион,

естественная гипогликемия.

Установлено, что при низких концентрациях глюкозы в крови происходит резкий выброс ГР, в последствие приводящий к росту утилизации жировых запасов, т.е. липолизу. Но при высокой концентрации жирных кислот в крови продуцирование ГР, напротив, замедляется. Непосредственно после приема пищи, богатой углеводами, уровень ГР также снижается. В свою очередь под воздействием силовой физической тренировки происходит увеличение выработки ГР, особенно эта реакция проявляется на фоне тяжелоатлетического малоповторного тренинга, увы, отрицательно сказывающегося на продукции тестостерона.

Известно, что анаболическое действие ГР проявляется лишь в присутствии гормона инсулина. Причем если роли ГР и инсулина противоположны в отношении углеводного обмена, то в плане синтеза протеина они – исключительно однонаправлены. Для проявления анаболического и жиросжигающего свойства ГР необходимо также нормальное воспроизводство гормонов щитовидной и половых желез.

Суточные ритмы тестостерона

Тестостерон – пожалуй, самый известный андрогенный гормон, проявляющий анаболические свойства по отношению к мышечной ткани.

Наибольшая концентрация гормона тестостерона у мужчин наблюдается рано поутру, во время и непосредственно после пробуждения, в 6-7 утра. К 9-11 часам базовый уровень тестостерона стабилизируется, продолжая совершать небольшие вторичные колебания. В среднем колебания вторичного фона (накладываемого на базовый) происходят с частотой 5-9 раз за час.

К 18 часам вечера наблюдается еще одно пиковое увеличение продукции тестостерона, к девяти-десяти часам вечера сменяющееся своим каскадным спадом. В это время мужской организм испытывает минимальный суточный уровень основного своего андрогена. Причем при регулярной половой жизни в вечернее время, данный спад может приходиться на более поздние часы – час или три ночи.

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После интенсивной анаэробной нагрузки концентрация уровня тестостерона в крови минимальна. Но это не означает, что организм в этом момент испытывает тестостероновый голод тотально. Просто весь тестостерон из плазмы устремляется во внутриклеточное пространство, включаясь в процесс регуляции синтеза клеточного белка. Снижение уровня тестостерона наблюдается и после употребления в пищу простых углеводов, в особенности, глюкозы. Низкая физическая активность ведет к планомерному снижению базового уровня тестостерона в любом возрасте.

Для поддержания природных пиков тестостерона и времени их проявления необходимо придерживаться тех же несложных правил, что и в случае с ГР:

соблюдать режим сна и бодрствования,

питаться достаточным количеством белка,

избегать стрессов, и перетренированности в том числе,

регулярно тренироваться с полноценным восстановлением.

Суточные ритмы кортизола

Кортизол – глюкокортикоидный гормон, продуцируемый корой надпочечников и возбуждающий нервную систему.

Минимальный уровень кортизола диагностируется от полуночи до середины ночного периода сна, а ближе к утру наблюдается его планомерный подъем. Утром уровень кортизола достигает своего локального пика. Что закономерно приводит к увеличению артериального давления, частоты сердечных сокращений, тонуса сосудов и к снижению показателей свертываемости крови. Все это необходимо человеку для перехода в состояние бодрствования.

Утренний подъем уровня кортизола наблюдается у разных людей в несколько разное время. У одних – в 4-5 часов (у жаворонков), у других – в 7-8 (у сов). Считается, что именно из-за утреннего подъема уровня кортизола в это время суток наблюдается наибольшее число сердечных приступов и инсультов. После пробуждения в течение порядка 12 часов базовый уровень кортизола сохраняет свои средние значения, но теряя позиции к вечеру (к 17-18 часам), а к полуночи и вовсе. После цикл повторяется.

При снижении функции щитовидной железы наблюдается снижение катаболизма кортизола, что в свою очередь приводит к росту его концентрации. Курение, состояние алкогольного опьянения и печеночная недостаточность также влекут увеличение уровня стрессового гормона кортизола. Повышенный уровень кортизола наблюдается при стрессовых ситуациях, диабете и сильной степени ожирения.

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Стоит обратить внимание и на тот факт, что даже у в принципе здоровых людей в состоянии стресса кортизол продолжает индуцироваться пропорционально времени патологического воздействия стрессового агента.

Отсюда и известное правило: избегайте всевозможных стрессов, а те, что невозможно устранить, минимизируйте.

Последнее замечание в полной мере может быть отнесено и к тренировкам с отягощениями.

Известно, что выброшенный в кровь кортизол метаболизируется в печени и выводится с мочой. Период его полураспада составляет порядка полутора-двух часов, что служит определенного рода ориентиром в плане тренировочного стресса, получаемого в тренажерном зале.

При нарушениях суточных биоритмов вечернего снижения уровня кортизола не наблюдается, что в свою очередь приводит к чрезмерному воздействию на организм этого регулирующего гормона. Очевидно, что и в случае с кортизолом без пунктуальной приверженности спортивному режиму никак не обойтись.опубликовано econet.ru.

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