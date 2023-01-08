 Приемы миотерапии при зубной боли: 4 упражнения

Миотерапия - метод лечебной физкультуры, используемый в ортодонтии для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий. Гимнастика может применяться самостоятельно или в комплексе с аппаратурным лечением

Миотерапия - метод лечебной физкультуры, используемый в ортодонтии для профилактики и лечения зубочелюстных аномалий. Гимнастика может применяться самостоятельно (преимущественно при молочном прикусе) или в комплексе с аппаратурным лечением (во время смены зубов и при постоянном прикусе). С учетом регулирующего влияния жевательных и мимических мышц на правильное развитие челюстей и состояние прикуса был разработан комплекс упражнений для мышц челюстно-лицевой области.

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Вот несколько приемов миотерапии, которые помогут снять зубную боль.

Приемы миотерапии при зубной боли

Упражнение для нижних зубов

Проводить лежа на спине, со слегка согнутыми коленями. Под затылок положить маленькую подушечку. Подушечкой большого пальца правой или левой руки, поднятой вверх и согнутой в локтевом суставе (в зависимости от стороны зубной боли), оттянуть угол рта вниз, к нижним зубам, на проекцию десны больного зуба, и провести миотерапию: прием вонзания до появления боли. По мере уменьшения болевого ощущения в течение 1–1,5 минут давление большого пальца постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли. Далее продвигать подушечку большого пальца по десне с соответствующей стороны и в случае обнаружения чувствительной болевой точки повторно провести миотерапию.







Упражнение для нижних зубов

Проводить лежа на спине, со слегка согнутыми коленями. Под затылок положить маленькую подушечку. Подушечку большого пальца правой или левой руки, поднятой вверх и согнутой в локтевом суставе (в зависимости от стороны зубной боли), обернуть марлевой салфеточкой; расположить на десне больного зуба и провести миотерапию: прием вонзания до появления боли.

По мере уменьшения болевого ощущения в течение 0,5–1 минуты давление большого пальца на десну постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли. Далее продвигать большой палец по десне нижних зубов с соответствующей стороны и в случае обнаружения болевой точки повторно провести миотерапию.

Упражнение для верхних зубов

Проводить лежа на спине, со слегка согнутыми коленями. Под затылок положить маленькую подушечку. Подушечкой большого пальца правой или левой руки, поднятой вверх и согнутой в локтевом суставе (в зависимости от стороны зубной боли), оттянуть угол рта вверх, к верхним зубам, на проекцию десны больного зуба, и провести миотерапию: прием вонзания до появления боли.

По мере уменьшения болевого ощущения в течение 0,5–1 минуты давление подушечки большого пальца на точку постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли. Далее продвигать подушечку большого пальца по десне с соответствующей стороны и в случае обнаружения чувствительной болевой точки повторно провести миотерапию.

Упражнение для верхних зубов

Проводить лежа на спине, со слегка согнутыми коленями. Под затылок положить маленькую подушечку. Подушечку большого пальца правой или левой руки, поднятой вверх и согнутой в локтевом суставе (в зависимости от стороны зубной боли), обернуть марлевой салфеточкой; расположить на десне больного зуба верхней челюсти и провести миотерапию: прием вонзания до появления боли.

По мере уменьшения болевого ощущения в течение 0,5–1 минуты давление большого пальца на точку постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг. Прием повторять 3–6 раз через каждые 2–3 минуты до полного исчезновения боли. Далее продвигать большой палец по десне верхней челюсти соответствующей стороны и в случае обнаружения болевой точки повторно провести миотерапию.опубликовано econet

из книги "Точка боли. Уникальный массаж пусковых точек боли", автор книги Ситель Анатолий Болеславович

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