Техника утюжка: избавляемся от морщин!

Старение с трудом можно назвать полноценным физиологическим процессом. Мы не обязаны покрываться морщинами, не обязаны становится вялыми и слабыми. И то, что называют старением - это общая дезадаптация тела, которая наступает из-за неправильного образа жизни.

Стресс и застойные явления в организме - основные причины старения

Мы могли бы сохранять свою молодость и до 100 лет и это объясняется тем фактом, что наши ткани достаточно хорошо обновляются и тело обладает способностью к восстановлению.

2 фактора, негативно влияющие на состояние нашей кожи:

Чрезмерное пребывание на солнце и злоупотребление пребыванием в солярии (кожа людей, которые живут в странах с прохладным влажным климатом практически не покрывается морщинами -и это не потому что это особенность генетики, а потому что нет солнца которое сжигает кожу);

Напряжение мимических мыщц (например, молодое состояние кожи людей - аутистов, которые никак не проявляют свои эмоции и мимические мыщцы у них не напрягаются).

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Два метода, при помощи которых можно улучшить питание в области шеи, лица и запустить процессы регенерации.

1. Раскрываем грудную клетку. Положить ладони на область ключиц и "как бы" раскрывать руками грудную клетку, делая глубокий вдох и выдох. Это делается для того чтобы пошел венозный отток в области шеи

2. Работа с морщинами "Техника утюжка". У нас есть основные жевательные мыщцы, расположенные вокруг рта. Также есть боковые мыщцы смеха, мыщцы поднимающие углы рта - они идут к скуле и глазу. Мыщцы вокруг носа и мыщцы вокруг глаз. Мыщцы лба. Все. Их не так много.

Ставим пальцы на область под нижнюю губу, продавливаем кожу до косточки, нащупываем бугорки под кожей - это зона прикрепления мыщцы и именно здесь скапливается напряжение мыщцы. Нащупали бугорок и размяли его до ощутимого пальцами уменьшения уплотнения. И пошли дальше в сторону скул разминать попадающиеся на пути пальцев бугорки. Потом то же самое делаем над верхней губой, по верхней челюсти. Попалась зона плотности - размяли ее прямо на кости. Потому эта техника и называется "Техника утюжка" - мы как бы проглаживаем кость.

Далее, продавливаем область скуловой кости, области вокруг глаз, нос, прошлись внимательно пальцами по глазницам, по лбу и внимательно прошли все зоны сухожильного шлема. Нашли напряжения - промяли проработали. Все. Попробуйте- снятие напряжения заметно сразу.

Стрессы и застойные явления в организме - это основные причины старения организма человека. опубликовано econet.ru

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