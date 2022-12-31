Держим гормоны под контролем! Чем питаться женщинам бальзаковского возраста

У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы...

Все женские проблемы, а особенности климактерического периода, связаны с функцией печени и поджелудочной железы. Тем более они обостряются после употребления различных химических и гормональных лекарств.

Чем лучше питаться женщинам в период климакса и после?

У женщин в период климакса, гормональной перестройки зачастую нарушается система пищеварения, меняются вкусы.

Народная медицина от многих проблем в этот сложный период рекомендует женщинам масло из шалфея обыкновенного. Оно поможет раздраженной слизистой оболочке желудка и компенсирует женщине утраченные гормоны, так как содержит большое количество фитогормонов.

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Для приготовления масла можно воспользоваться как свежей травой, так и сушеной, аптечной в частности.

В стеклянной банке 100 г сырья залить кукурузным или оливковым маслом так, чтобы оно полностью покрыло шалфей.

Выдержать на водяной бане на слабом огне 30-40 мин.

Снять, дать немного остыть и процедить.

Пить по 1 ч. л ― 1 ст. л. три раза в день до еды. Курс 1 ― 1 ,5 месяца.

Запивать масло можно морковным соком, который хорошо влияет на деятельность печени.

Для желудка, поджелудочной железы очень полезен чай из бархатцев.

Взять 3-5 цветочков и заварить в стакане кипятка, настоять 3-5 мин.

Также, измельчив высушенные цветы бархатцев, можно употреблять их как специи, посыпать блюда.

В качестве фитогормональной терапии женщинам во время климакса и после него для нормализации работы желудка хорошо употреблять сою, фасоль и т.п.

Фасоль варят долго, не менее 4:00, затем ее нужно перетереть или взбить в блендере в паштет и съедать небольшими порциями.

Полезной пищей для женщин в период гормональной перестройки являются:

яйца,

сырое свежее сало с хреном,

гречневая каша с грибами,

баранина,

петрушка,

сельдерей.

Ну и, конечно, избегать переедания и ужина после 19 часов. опубликовано econet

©Елена Свитко

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