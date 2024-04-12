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«Заедание» проблем и еще 2 типа нарушения пищевого поведения

Источник: psyq.ru 12 апреля 2024 6600
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В семьях, где пища играет доминирующую роль и основной заботой матери преобладает желание одеть и накормить ребенка, символическая значимость приема пищи повышена.

«Заедание» проблем и еще 2 типа нарушения пищевого поведения

Типы пищевого поведения

Различают три основных типа нарушения пищевого поведения: 

  • экстернальное пищевое поведение,
  • эмоциогенное пищевое поведение,
  • ограничительное пищевое поведение. 

Экстернальное пищевое поведение - это повышенная реакция не на внутренние, гомеостатические стимулы к приему пищи (уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови, наполненность желудка, его моторика), а на внешние стимулы: накрытый стол, принимающего пищу человека, рекламу пищевых продуктов.

Именно эта особенность лежит в основе переедания "за компанию", перекусов на улице, избыточного приема пищи в гостях, покупки излишнего количества продуктов.

Человек с экстернальным пищевым поведением принимает пищу всегда, когда он ее видит, когда она ему доступна.

Основой повышенного реагирования на внешние стимулы к приему пищи является не только повышенный аппетит пациента, но и медленно формирующееся, неполноценное чувство насыщения.

Возникновение сытости у них запаздывает по времени и ощущается как механическое переполнение желудка.

Эмоциогенное пищевое поведение – «заедание» проблем.

Встречается эмоциогенное пищевое поведение у 60% больных ожирением. Синонимы – гиперфагическая реакция на стресс, эмоциональное переедание, пищевое пьянство.

Стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт.

Тревожность, раздражительность, плохое настроение, чувство одиночество у людей с эмоциогенным пищевым поведением может стать причиной излишнего приема пищи.

Существуют две формы эмоциогенного пищевого поведения:

пароксизмальная (компульсивное)

и переедание с нарушением суточного ритма приема пищи (синдром ночной еды).

Компульсивное пищевое поведение (например – внезапное желание поесть):

1. Проявляется четко очерченными во времени приступами переедания, которые длятся не более 2 часов.

2. Во время приступа ест очевидно больше обычного и быстрее обычного.

3. Потеря самоконтроля за приемом пищи.

4. Прием пищи прерывается только из-за избыточного переполнения желудка.

5. Переедание происходит часто в одиночестве из-за стыда перед окружающими, а затем возникает чувство вины и стыда из-за переедания.

«Заедание» проблем и еще 2 типа нарушения пищевого поведения

Синдром ночной еды характеризуется:

  • Сниженным аппетитом утром.
  • Повышенным аппетитом вечером и ночью.
  • Нарушением сна.
  • Тем, что после приема пищи активность и работоспособность пациентов значительно снижаются, появляется сонливость, нарушается профессиональная деятельность.

Причины для появления эмоциогенного пищевого поведения часто заложены в семейных отношениях.

В семьях, где пища играет доминирующую роль, любой соматический или эмоциональный дискомфорт ребенка воспринимается матерью как признак голода и вырабатывается стереотипное кормление ребенка в ситуациях внутреннего дискомфорта, что не позволяет ребенку научиться четко дифференцировать соматические ощущения от эмоциональных переживаний.

В такой ситуации закрепляется единственный и неправильный стереотип: "когда мне плохо, я должен есть".

Если в семье основной заботой матери преобладает желание одеть и накормить ребенка, то это также повышает символическую значимость приема пищи.

Ограничительное пищевое поведение.

Ограничительное пищевое поведение является следствием самолечения от ожирения, которые проявляются в:

  • избыточном пищевом самоограничении,
  • бессистемных слишком строгих диетах.

Ограничительное пищевое поведение может возникнуть на фоне диетотерапии.

Крайняя степень выражения ограничительного поведения – так называемая «диетическая депрессия».

Профилактикой ограничительного пищевого поведения может послужить постепенное, а не одномоментное исключение из рациона любимых блюд. опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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здоровье пищевое поведение пищеварение

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