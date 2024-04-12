«Заедание» проблем и еще 2 типа нарушения пищевого поведения

В семьях, где пища играет доминирующую роль и основной заботой матери преобладает желание одеть и накормить ребенка, символическая значимость приема пищи повышена.
Различают три основных типа нарушения пищевого поведения:
Экстернальное пищевое поведение - это повышенная реакция не на внутренние, гомеостатические стимулы к приему пищи (уровень глюкозы и свободных жирных кислот в крови, наполненность желудка, его моторика), а на внешние стимулы: накрытый стол, принимающего пищу человека, рекламу пищевых продуктов.
Именно эта особенность лежит в основе переедания "за компанию", перекусов на улице, избыточного приема пищи в гостях, покупки излишнего количества продуктов.
Человек с экстернальным пищевым поведением принимает пищу всегда, когда он ее видит, когда она ему доступна.
Основой повышенного реагирования на внешние стимулы к приему пищи является не только повышенный аппетит пациента, но и медленно формирующееся, неполноценное чувство насыщения.
Возникновение сытости у них запаздывает по времени и ощущается как механическое переполнение желудка.
Эмоциогенное пищевое поведение – «заедание» проблем.
Встречается эмоциогенное пищевое поведение у 60% больных ожирением. Синонимы – гиперфагическая реакция на стресс, эмоциональное переедание, пищевое пьянство.
Стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт.
Тревожность, раздражительность, плохое настроение, чувство одиночество у людей с эмоциогенным пищевым поведением может стать причиной излишнего приема пищи.
Существуют две формы эмоциогенного пищевого поведения:
пароксизмальная (компульсивное)
и переедание с нарушением суточного ритма приема пищи (синдром ночной еды).
Компульсивное пищевое поведение (например – внезапное желание поесть):
1. Проявляется четко очерченными во времени приступами переедания, которые длятся не более 2 часов.
2. Во время приступа ест очевидно больше обычного и быстрее обычного.
3. Потеря самоконтроля за приемом пищи.
4. Прием пищи прерывается только из-за избыточного переполнения желудка.
5. Переедание происходит часто в одиночестве из-за стыда перед окружающими, а затем возникает чувство вины и стыда из-за переедания.
Синдром ночной еды характеризуется:
Причины для появления эмоциогенного пищевого поведения часто заложены в семейных отношениях.
В семьях, где пища играет доминирующую роль, любой соматический или эмоциональный дискомфорт ребенка воспринимается матерью как признак голода и вырабатывается стереотипное кормление ребенка в ситуациях внутреннего дискомфорта, что не позволяет ребенку научиться четко дифференцировать соматические ощущения от эмоциональных переживаний.
В такой ситуации закрепляется единственный и неправильный стереотип: "когда мне плохо, я должен есть".
Если в семье основной заботой матери преобладает желание одеть и накормить ребенка, то это также повышает символическую значимость приема пищи.
Ограничительное пищевое поведение.
Ограничительное пищевое поведение является следствием самолечения от ожирения, которые проявляются в:
Ограничительное пищевое поведение может возникнуть на фоне диетотерапии.
Крайняя степень выражения ограничительного поведения – так называемая «диетическая депрессия».
Профилактикой ограничительного пищевого поведения может послужить постепенное, а не одномоментное исключение из рациона любимых блюд. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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