Эти заболевания прячутся под термином «тревожность»

Наиболее распространенных типы тревожных расстройств, которые по-разному влияют на людей.

Распространенные виды тревожных расстройств

Термин «тревожность» не относится к одному типу вышеописанных состояний. На самом деле, он охватывает различные заболевания, которые по-разному влияют на людей.

Мы расскажем о наиболее распространенных типах потенциально инвалидизирующих тревожных расстройств.

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) или беспредметная тревога

Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) или беспредметная тревога — это хроническое заболевание, при котором пациенты часто ощущают страх и беспокоятся о таких аспектах жизни, как здоровье, деньги, семья, работа или школа.

Разумеется, беспокоиться об определенных аспектах жизни вполне нормально, но люди с ГТР испытывают трудности с определением конкретного страха и контролем возникающих вследствие этого проблем.

Люди с ГТР испытывают страх перед тем, что, как правило, нереалистично или не соразмерно тому, чего следует ожидать в той или иной ситуации. Они также ожидают неудачи и стихийные бедствия, что приводит к нарушению их повседневных функций на работе или в школе, а также трудностям в социальной деятельности и отношениях.

К типичным симптомам относятся:

Беспокойство, ощущение нахождения на грани или конца жизни Быстрая утомляемость Трудности с концентрацией внимания Раздражительность Мышечная напряженность Трудности с контролем беспокойства Проблемы со сном, например, человеку трудно уснуть, сон не приносит удовлетворения, беспокойный сон

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)

Как и ГТР, обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) является хроническим заболеванием, при котором пациент страдает постоянными, навязчивыми или мучительными обсессиями или компульсиями. Медицинский центр университета Мэриленда определяет эти признаки:

Обсессии: периодические или постоянные психические образы, мысли или идеи , которые варьируются от мирских забот (например, беспокойство о том, закрыта ли дверь) до пугающих фантазий (например, агрессивное поведение по отношению к любимому человеку)

Компульсии/компульсивное поведение: повторяющиеся, неуклонные и самонаправленные ритуалы, которые выполняются для предотвращения возникновения обсессии. В качестве примеров: люди постоянно проверяют, заперли ли они двери, выключили ли плиту, звонят близким, чтобы удостовериться в том, что они в безопасности, моют руки или окружающие их предметы, чтобы не запачкаться.

Пациенты с ОКР понимают, что их поведение неразумно или иррационально, и стараются ослабить тревожность, но, в конечном счете, не могут с ней справиться. Хотя конкретных причин, связанных с ОКР, пока не установлено, исследования показали, что может существовать неврологическая связь, поскольку снимки мозга демонстрируют: мозг людей с ОКР функционирует по-другому.

Паническое расстройство

Паническое расстройство возникает в тех случаях, когда пациент подвергается кратковременным или внезапным нападениям сильного ужаса и страха - панических атак. Это, как утверждается, вызывает внезапное и сильное ощущение тревоги, при котором пациент чувствует, что у него сердечный приступ, он сходит с ума или умирает. Пациент также испытывает озноб, смятение, головокружение, тошноту и затруднение дыхания.

К сожалению, панические атаки могут происходить везде, в любое время и часто без предупреждения. Они, как правило, возникают внезапно и длятся в течение 10-20 минут, хотя они могут продолжаться даже час или более.

Заболевание часто развивается в молодом возрасте, причем женщины в два раза чаще, чем мужчины, подвержены паническим атакам.

С учетом потенциально разрушительного характера панических атак, в попытке предупредить следующий приступ, некоторые пациенты страдают от таких "последствий":

Осознание любых изменений в нормальном функционировании организма и интерпретация их как болезни, угрожающей жизни, или же проявления излишней бдительности, за которыми следует ипохондрия

Ожидание того, что он или она может пострадать от будущих приступов, что приводит к радикальным изменениям в поведении

У некоторых пациентов развивается агорафобия - стремление избегать ситуаций или мест, где их настиг приступ паники. Люди с агорафобией стараются не ходить в такие места, как торговые центры, общественный транспорт или спортивные арены - туда, откуда, по их мнению, трудно сразу же уйти.

Фобии

Фобии - это иррациональный страх и избегание того или иного объекта или ситуации. Люди с фобией уже признали свой страх иррациональным или необоснованным, но они не в состоянии контролировать возникающую из-за него тревожность.

Если человек подвергается воздействию источника страха, у него может возникнуть приступ паники, характеризующийся такими симптомами:

Ощущение биения сердца или учащенное сердцебиение Одышка Быстрая речь или неспособность говорить Сухость во рту Расстройство желудка Тошнота Повышенное артериальное давление Дрожь Боль или стесненность в груди Чувство удушья

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

Как следует из названия, люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), страдают от событий в прошлом, таких как:

Боевые действия Изнасилование Захват заложников Стихийные бедствия Присутствие при насильственной смерти Нападения Серьезные аварии

Эти люди часто вспоминают о событии и изменяют свое поведение, чтобы не столкнуться с конкретными стимулами.

Существует множество симптомов ПТСР, например:

Ночные кошмары Пугающие мысли Потение и дрожь Отказ обсуждать жизненные события Избегать того, что может напомнить о событии Чувство обособленности и отчуждения от других Чувства эмоционального и умственного онемения Снижение интереса к жизни Невозможность вспомнить некоторые части события Трудности с концентрацией внимания Бессонница Синдром «сражайся или беги» Перепады настроения Раздражительность

Тревожное расстройство, вызванное разлукой

Тревожное расстройство, вызванное разлукой, происходит при повышении тревожности пациента в связи с разлукой с человеком или местом, которые придавали им ощущение безопасности. Некоторые случаи разлуки могут привести к панике, а если реакция является чрезмерной или неуместной, это считается расстройством.

Такое тревожное расстройство обычно появляется в детстве, при этом первые симптомы проявляются в третьем-четвертом классе, после каникул.

Некоторые симптомы тревожного расстройства, вызванного разлукой, включают в себя:

Отказ спать в одиночестве Повторяющиеся кошмары на тему разлуки Чрезмерные переживания, когда предстоит или происходит разлука с домом или семьей Чрезмерное беспокойство по поводу безопасности члена семьи Чрезмерное беспокойство по поводу разлуки с членом семьи Отказ посещать школу Страх и нежелание оставаться в одиночестве Боли в животе, головные боли или другие физические жалобы Боль или напряжение мышц Чрезмерная "прилипчивость" даже дома

Социальное тревожное расстройство

Социальное тревожное расстройство - это вид социальной фобии, при которой пациент опасается, что о нем будут плохо отзываться другие, или боится публичного унижения из-за импульсивных действий. Это состояние сопряжено с такими чувствами, как боязнь сцены, боязнь унижения и страх близости.

Люди с этим тревожным расстройством предпочитают избегать:

Пользоваться туалетом в общественном месте Есть перед другими Встречаться Посещать вечеринки или социальные мероприятия Ходить на работу Входить в комнату, где уже сидят люди Возвращать товары в магазин Начинать разговор

Это расстройство могут вызывать такие факторы, как негативный опыт (издевательства, отвержение или унижение), черты личности (застенчивость или робость), новые требования в обществе или на работе, а также привлекающие внимание заболевания.опубликовано econet

По данным клиники Майо, у людей с социальным тревожным расстройством проявляются два вида симптомов:

Эмоциональные и поведенческие Физические Беспокойство о том, что пациент мог кого-то обидеть

Сильный страх разговора или взаимодействия с незнакомыми людьми

Страх, что другие люди заметят тревожность

Страх симптомов, выдающих смущение, например, когда человек краснеет, потеет, дрожит сам или у него дрожит голос

Избегание что-то делать или разговаривать с людьми из страха опозориться

Избегание ситуаций, в которых пациент может стать центром внимания

Тревожность из-за страха перед событием или мероприятием

После социальной ситуации анализировать свое поведение, указывая на недостатки во взаимодействии

Ожидание наихудших возможных последствий негативного события в социальной ситуации Учащенное сердцебиение

Расстройство желудка или тошнота

Проблемы с дыханием

Головокружение или дурнота

Путаница в мыслях или ощущение «выхода из тела»

Диарея

Автор: д-р Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet