О чем говорит головная боль в затылочной части

Причины боли в голове в затылочной части, отдающей в шею, в виски. Как оказать себе помощь, чем лечить, профилактика боли в затылке.

Причины боли в голове в затылочной части, отдающей в шею, в виски. Как оказать себе помощь, чем лечить, профилактика боли в затылке

Если болит в затылке и висках, это может говорить о:

повышении артериального давления, что также сопровождается появлением «мушек» или помех перед глазами, болями в груди слева, головокружением;

шейной мигрени – наиболее частом осложнении шейного остеохондроза. Здесь любое более или менее резкое запрокидывание головы приводит к потемнению в глазах, головокружению, тошноте, иногда – потере сознания;

не осложненный ущемлением позвоночной артерии шейный остеохондроз проявляется болью в затылочной части головы и висках, а также в шее. Здесь движения шеей могут сопровождаться хрустом, а болевые ощущения – головокружением, ухудшением слуха, появлением «пелены» перед глазами, двоением в глазах;

менингит тоже проявляется болью в висках и затылке. Кроме этого будет тошнота, рвота, повышается температура тела, отмечается светобоязнь.

Боль в шее и затылке характерна:

для шейного остеохондроза (он описан в предыдущем пункте);

для спондилеза шейного отдела. Последний проявляется сильной болью, которая может даже не прекращаться. Усиливается такая боль при любых поворотах или наклонах головы. Чтобы найти положение, в котором удастся заснуть, нужны большие усилия;

для воспалительных заболеваний области затылка и шеи: карбункула, фурункула. При этом при осмотре беспокоящих локализаций можно увидеть покраснение и припухлость, которые будут сильно болезненными и откуда (при их созревании) будет выделяться гной.

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Боли в затылочной части головы, распространяющиеся в область висков, темени и лба сразу, говорят о:

головной боли напряжения: тогда они появляются после перенапряжения, сдавливают «обручем», без тошноты и рвоты;

повышении внутричерепного давления: появляются без видимой причины, сопровождаются тошнотой, рвотой, светобоязнью, сонливостью;

спазме сосудов полости черепа: сопровождается чувством тяжести в голове, усиливается при наклоне головы, имеет тупой, распирающий характер;

повышении артериального давления. Здесь будут один или несколько дополнительных симптомов: боль в сердце, слабость, «мушки» перед глазами, тошнота.

Если боль отдает в затылок, а ее «центром» является шея или плечи, это говорит о патологии мышц шеи:

миозите. Боль обычно односторонняя, возникает при движении шеей вбок, распространяется на плечи и межлопаточную область. Провоцируют эту боль физические упражнения, в которых задействована шея, сквозняки и переохлаждение;

миогелозе. Боль не только в шее и затылке, но и в плечах, при этом последними тяжело двигать, а при прощупывании все эти мышцы – шеи, плеч, лопаток – уплотнены. Возникает после стресса, физических нагрузок, длительного нахождения в неудобной позе.

Прочие

Боль, отдающая в затылок, которая сопровождается нарушением жевания, открывания рта, хрустом в области перед ухом, когда можно найти эту болезненную зону, говорит о патологии височно-нижнечелюстного сустава.

Сильная, пульсирующая боль из шеи, отдающая в затылок, сопровождающаяся онемением, «мурашками» или повышенной чувствительностью кожи шеи и затылка, говорит о невралгии затылочного нерва. Она обычно односторонняя, усиливается при движениях шеей.

Односторонние боли – в левом затылке или правом характерны для:

шейного остеохондроза;

шейной мигрени слева;

миогиелоза правой трапециевидной или грудино-ключично-сосцевидной мышцы слева;

невралгии левого затылочного нерва;

спондилита;

травмы левой затылочной области;

раздражения симпатических нервных узлов слева;

развития гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей на левой стороне затылка.

Каких-то определенных диагнозов, когда возникают боли в правом затылке, нет, так же, как и для левого. Выше мы перечислили те заболевания, при которых затылочная боль будет односторонней.

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Возможная причина в зависимости от характеристики боли

Пульсирующая боль характерна для:

повышения артериального давления;

невралгии затылочного нерва;

гормональных перестроек во время беременности, климакса, а также у подростков.

Сильная боль характерна для:

повышения внутричерепного давления;

спазма артериальных сосудов;

шейного спондилеза;

невралгии затылочного нерва.

Если боль описывается как резкая, скорее всего, при обследовании будет выявлен или осложненный шейный остеохондроз, или миогелоз шейного отдела, или невралгия затылочного нерва, или шейная мигрень.

Алгоритм первой само- или взаимопомощи

1. Измерить АД, если выше 140/99 – выпить препарат скорой помощи – Каптопрес (1/2 таблетки), назавтра обратиться к терапевту для подбора терапии.

2. Можно выпить таблетку Ибупрофена или другого обезболивающего, на которое не отмечалось аллергии.

3. Массаж – только плечей и только помощником: шею трогать нельзя, так как боль может быть вызвана патологиями, при которых шейный отдел позвоночника нестабилен (плохо фиксирован). В этом случае движения руками могут привести к еще большему нарушению баланса костных структур, в результате важные структуры могут ущемиться и привести к таким опасным нарушениям, как нарушение ритма дыхания, тонуса всех сосудов организма и нормального сердцебиения.

4. Если кроме боли в голове в затылочной части слышен хруст при повороте шеей, или болевой синдром появился после травмы (особенно в машине или общественном транспорте), когда голова «мотнулась», нужно вызывать «Скорую».

Или, если нет головокружения, не тошнит, нет потери сознания, вначале попросить члена семьи купить в аптеке воротник Шанца или другой ортез для подобного случая, и только потом обращаться к невропатологу. За время, пока фиксатор шеи еще не куплен, нужно, находясь в сидячем положении с опорой на спинку, не шевелить шеей. Ложиться до фиксации шейного отдела и консультации специалиста нельзя.

5. В случаях, если боль стреляющая, усиливается при наклонах головы и движениях шеей, приложите к шее сухое тепло, отдохните в тихой комнате, попросите члена семьи помассировать мышцы вашей шеи.

6. То же можно сделать в случае появления боли, сдавливающей голову «обручем».

7. Если хруста при движении шеей не слышно, давление в норме, для облегчения боли можно выполнить такое упражнение:

При работе за компьютером, читая книгу или смотря в смартфон, планшет выработайте у себя привычку каждые 20 минут убирать взгляд на 20 секунд и посмотреть вдаль. При коротких расстояниях цилиарные мышцы глаз сокращаются, быстро устают, вызывая головную боль и напряжение глаз. При взгляде вдаль — они расслабляются и отдыхают. опубликовано econet.ru.

Эта гимнастика для шеи творит ЧУДЕСА!

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